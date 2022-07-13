И все-таки она вертится: жизнь Мартина Эммерлинга по прозвищу «человек-сова»

Современные медики полагают, что причиной такой физической уникальности человека-совы могли быть какие-то генетические изменения. Что интересно, дышать с повернутой головой он не мог, поэтому спустя примерно минуту ее приходилось возвращать в обычное положение. А курить или пить мог.

Жизнь талантливого артиста, мудро распорядившегося особенностью, которой его наделила природа, в возрасте 69 лет оборвал сердечный приступ.