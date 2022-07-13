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И все-таки она вертится: жизнь Мартина Эммерлинга по прозвищу «человек-сова»

И все-таки она вертится: жизнь Мартина Эммерлинга по прозвищу «человек-сова»

Автор:
13 июля 2022 12:10
Сообщество : Истории
Метки: Мартин Эммерлинг   интересно   особенность   поворот   уникум   физиология   человек-сова   шея   
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Ночные пернатые хищницы интересны способностью поворачивать голову до 270 градусов. То есть почти до трех четвертей полного оборота. Что если бы люди обладали такой способностью?

Удивительно, но такой человек был. Его звали Мартин Эммерлинг, но имя мало кто помнил, потому что мужчину называли человеком-совой. Обычный человек может повернуть голову максимум на 90 градусов. А тут такое: беседуешь с парнем, смотришь в глаза. И тут бац… Вместо глаз уже затылок.


У малыша, появившегося на свет в 1886 году в обычной немецкой семье, ни медики, ни родители не обнаружили никаких отклонений или патологий. Но по мере роста и проявления обычного детского любопытства Мартин активно вертел головой, пытаясь рассмотреть заинтересовавший его предмет, активнее, нежели  другие дети.


И тут родители поняли, что сынишка не разворачивается всем телом, а просто делает легкий поворот головы. Для них такая способность стала шоком. Ведь скручивающееся как мокрая одежда при выжимании тело должно было испытывать нереальную боль. Но ребенок выглядел обычным, спокойным и счастливым.


Постепенно они свыклись с особенностью своего сына. Мальчик вырос и понял, что отличается от других. Грех не воспользоваться таким подарком судьбы и не заработать на такой способности денег. Мартин поступил на работу в цирк и начал гастролировать. В 1907 году парень взял себе звучный псевдоним Лаурелло, переехал в Штаты и получил гражданство. И быстро приобрел славу и известность, участвуя в разных спектаклях, шоу и постановках.


Любые обычные действия и движения с лицом, повернутым к спине, приводили зрителей в восторг. Естественно, находились и скептически настроенные граждане, уверенные, что это не особенность Мартина, а ловко подстроенный трюк. Но после личного посещения представлений понимали, что все по-настоящему.


Понимая, что всю жизнь на одной только способности зарабатывать не получится, Мартин занялся дрессировкой собак. Естественно, выступления питомцев дрессировщик перемежал с собственными трюками, что обеспечивало им успех.


Современные медики полагают, что причиной такой физической уникальности человека-совы могли быть какие-то генетические изменения. Что интересно, дышать с повернутой головой он не мог, поэтому спустя примерно минуту ее приходилось возвращать в обычное положение. А курить или пить мог.

Жизнь талантливого артиста, мудро распорядившегося особенностью, которой его наделила природа, в возрасте 69 лет оборвал сердечный приступ.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мартин Эммерлинг   интересно   особенность   поворот   уникум   физиология   человек-сова   шея   
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