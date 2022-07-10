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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Летающая "Волга"- ГАЗ-16 автомобиль на воздушной подушке.
Он имел возможность зависать над поверхностью, а значит и преград для него не было, весил две тонны и имел 2 посадочных места.
9.
Агенты спецслужбы «Штази» собрались на костюмированную вечеринку по поводу празднования дня рождения старшего офицера, 1980–е годы, ГДР
Гостям было предложено прийти в костюмах, представляющие разные социальные группы населения, за которыми осуществляет слежку «Штази». В их числе — спортсмены, артисты, идейные борцы за мир и религиозные деятели
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Полярные исследователи Отто Шмидт и Иван Папанин с буханками хлеба. Советское заполярье. 1937 год
31.
Юpий Никyлин и Миxaил Шуйдин. 20 янвapя 1981 года. Самый яркий дуэт клоунов Советского цирка! Очень нравился их номер с "бревнышком" .
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Поезд в гopoде Батуми. 1985 год
Раньше железная дорога проходила по большей части города. Вокзал располагается в районе 4-го вагона, из-за длины поезда, голова поезда оказалась под окнами жилых домов.
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1950-е годы. Голливуд. Объявлен кастинг «Требуется черный кот с задатками артиста на роль монстра в новом фильме ужасов»
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В 1979 году Кен Фрейзер установил рекорд поймав самого большого атлантического голубого тунца весом в 679 кг. Рекорд до сих пор не побит.
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Суровые времена холодной войны. Дети играют в постройку Берлинской стены. Западный Берлин, Германия, 1962 год
39.
Модель в белье из соболя представляет советский автомобиль LADA на выставке в Нью-Йорке, 1973 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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