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СССР в 1957 году

СССР в 1957 году

Автор:
09 июля 2022 22:02
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
294
37
Середина хрущевской оттепели, проведение в Москве VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, портреты и будни обычных советских граждан.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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SandMANn 7 часов назад
Спасибо. Было интересно. Год моего рождения
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0xdhj322 5 минут назад
совок!
как много в этом слове
для совкодрочеров слилось !
как много в нём отозвалось ...
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