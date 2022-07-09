СССР в 1957 году

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Середина хрущевской оттепели, проведение в Москве VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, портреты и будни обычных советских граждан.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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5.
Экскурсия школьников на свиноферму. Автор: Всеволод Тарасевич. Тамбовская обл., колхоз «Коминтерн».
8.
Улица Разина. Эмблема VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Автор: Владимир Сергиенко. Москва.
12.
Делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов сажают «Сад Дружбы». Автор: Сергей Смирнов. Москва.
13.
VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Участники фестиваля на стадионе «Лужники». Автор: Иван Шагин. Москва.
14.
Жительницы шахтерского города Щекино Зина Зуева и Люда Платова. Автор: Всеволод Тарасевич. Тульская обл., с. Ясная Поляна.
23.
Урожай клубники. Автор: Всеволод Тарасевич. Краснодарский край, Курганинский р-н, колхоз «Кавказ».
27.
Промысел дельфинов. Спиной стоит Константин Христофорович Кефалиди. Неизвестный автор. Геленджик.
30.
Балет «Вальпургиева ночь» в опере Шарля Гуно «Фауст». Ольга Лепешинская в роли Вакханки. Большой театр. Автор: Евгений Умнов. Москва.
31.
Авиамоделисты. Светлана Гогешвили – чемпионка Грузинской ССР по авиамодельному спорту. Автор: Всеволод Тарасевич. Грузинская ССР, Рустави.
33.
Семья на отдыхе. Среди отдыхающих – инженер-монтажник Сурен Оганесович и Марина Ефимовна Газарян. Автор: Всеволод Тарасевич. Грузинская ССР, Рустави.
35.
Выставка работ Анри Матисса в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Автор: Эммануил Евзерихин. Москва.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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