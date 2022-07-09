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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
09 июля 2022 21:47
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
1161
23
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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11k
Мистер Фикс 3 часа назад
90-е...
93 год. В нашем подъезде жила семья - папа, мама, сын 25 лет. Папа занялся бизнесом. За год купили три иномарки - опель, бумер и 600 мерс. Купили вторую квартиру на площадке, сделали блок 2+2 и начали делать "евроремонт".
Потом папу с сыном пристрелили в гараже, а мать выкинули с 10 этажа нам под окно (мы жили на первом этаже).
Кто - неизвестно.
90-е...
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12k
Sergey_Z 2 часа назад
Да, был полный пиз..дец, но это было время моей юности, и все было ох..уительно.
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Юганск

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