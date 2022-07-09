12.

Реклама сотовой связи «Билайн», Москва, 1996 год.

В 1996 году средняя зарплата в России составляла 700 тысяч рублей (ещё не произошла деноминация, мы жили с тремя дополнительными нулями на купюрах). По радио крутили «Замечательную жизнь» от Ace of Base, доллар стоил 5 500 рублей. В долларовом исчислении средняя зарплата в стране составляла 127 долларов. Жители страны побогаче осваивали курорты Египта и Туниса, звезды первой величины впервые отправлялись в Майами и Лос-Анджелес, пугались от несуразных цен в этих городах и жаловались на дороговизну. Но маховик капитализма раскрутился, и в России начали появляться те, кто сменил новых русских, стал двигателем экономики.

Выборы президента 1996 года на время заморозили экономическую жизнь и развитие, но затем страну начали растаскивать с удвоенной силой. Предприятия и заводы останавливались, зато процветали Горбушка и Черкизовский рынок, получивший смачное имя «Черкизон».



К июлю 1997 года число абонентов сотовой связи в России достигло эпохальной величины — 300 тысяч человек. Конкуренция на рынке нарастала, операторы определяли свое будущее и переходили на цифровые стандарты связи, GSM уже победил в гонке за будущее. Эпоха дешевой связи началась в 1999 году, когда «Билайн» представил коробочку, это легендарный продукт, запустивший низкие цены на связь. В «Билайн» сделали ставку на GSM-сети, но при этом сеть D-AMPS никуда не исчезла. Чтобы привлечь людей и профинансировать стройку, было решено устроить ценовой демпинг, предлагать наборы из телефона и связи по минимальным, немыслимым ранее ценам.