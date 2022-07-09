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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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3.
Наталья Ветлицкая, Кристина Орбакайте и "пожиратель паспортов" Аркадий Укупник.
На съёмках фильма «Новейшие приключения Буратино», 1997 год.
На съёмках фильма «Новейшие приключения Буратино», 1997 год.
7.
«Я вообще-то режиссёров не очень люблю…»
Андрей Федорцов и Сергей Бодров на съёмках фильма «Брат». Санкт-Петербург, 1996 год.
Андрей Федорцов и Сергей Бодров на съёмках фильма «Брат». Санкт-Петербург, 1996 год.
10.
Представители ОПГ «Хади Такташ» на свадьбе у коллеги. Казань. 1995 год.
По центру стоит Радик Галиакберов.
Когда-то лидера группировки «Хади Такташ» Радика Галиакберова по кличке Раджа боялась половина Казани. Он ездил на самых дорогих машинах, ужинал в самых роскошных ресторанах. Элегантное длиннополое пальто и безупречный костюм вкупе со слухами о его кровожадности снискали Радже славу казанского Дона Корлеоне. Сегодня его мир - это камера в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, где он отбывает пожизненный срок за организацию преступного сообщества и 12 убийств.
По центру стоит Радик Галиакберов.
Когда-то лидера группировки «Хади Такташ» Радика Галиакберова по кличке Раджа боялась половина Казани. Он ездил на самых дорогих машинах, ужинал в самых роскошных ресторанах. Элегантное длиннополое пальто и безупречный костюм вкупе со слухами о его кровожадности снискали Радже славу казанского Дона Корлеоне. Сегодня его мир - это камера в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, где он отбывает пожизненный срок за организацию преступного сообщества и 12 убийств.
12.
Реклама сотовой связи «Билайн», Москва, 1996 год.
В 1996 году средняя зарплата в России составляла 700 тысяч рублей (ещё не произошла деноминация, мы жили с тремя дополнительными нулями на купюрах). По радио крутили «Замечательную жизнь» от Ace of Base, доллар стоил 5 500 рублей. В долларовом исчислении средняя зарплата в стране составляла 127 долларов. Жители страны побогаче осваивали курорты Египта и Туниса, звезды первой величины впервые отправлялись в Майами и Лос-Анджелес, пугались от несуразных цен в этих городах и жаловались на дороговизну. Но маховик капитализма раскрутился, и в России начали появляться те, кто сменил новых русских, стал двигателем экономики.
Выборы президента 1996 года на время заморозили экономическую жизнь и развитие, но затем страну начали растаскивать с удвоенной силой. Предприятия и заводы останавливались, зато процветали Горбушка и Черкизовский рынок, получивший смачное имя «Черкизон».
К июлю 1997 года число абонентов сотовой связи в России достигло эпохальной величины — 300 тысяч человек. Конкуренция на рынке нарастала, операторы определяли свое будущее и переходили на цифровые стандарты связи, GSM уже победил в гонке за будущее. Эпоха дешевой связи началась в 1999 году, когда «Билайн» представил коробочку, это легендарный продукт, запустивший низкие цены на связь. В «Билайн» сделали ставку на GSM-сети, но при этом сеть D-AMPS никуда не исчезла. Чтобы привлечь людей и профинансировать стройку, было решено устроить ценовой демпинг, предлагать наборы из телефона и связи по минимальным, немыслимым ранее ценам.
В 1996 году средняя зарплата в России составляла 700 тысяч рублей (ещё не произошла деноминация, мы жили с тремя дополнительными нулями на купюрах). По радио крутили «Замечательную жизнь» от Ace of Base, доллар стоил 5 500 рублей. В долларовом исчислении средняя зарплата в стране составляла 127 долларов. Жители страны побогаче осваивали курорты Египта и Туниса, звезды первой величины впервые отправлялись в Майами и Лос-Анджелес, пугались от несуразных цен в этих городах и жаловались на дороговизну. Но маховик капитализма раскрутился, и в России начали появляться те, кто сменил новых русских, стал двигателем экономики.
Выборы президента 1996 года на время заморозили экономическую жизнь и развитие, но затем страну начали растаскивать с удвоенной силой. Предприятия и заводы останавливались, зато процветали Горбушка и Черкизовский рынок, получивший смачное имя «Черкизон».
К июлю 1997 года число абонентов сотовой связи в России достигло эпохальной величины — 300 тысяч человек. Конкуренция на рынке нарастала, операторы определяли свое будущее и переходили на цифровые стандарты связи, GSM уже победил в гонке за будущее. Эпоха дешевой связи началась в 1999 году, когда «Билайн» представил коробочку, это легендарный продукт, запустивший низкие цены на связь. В «Билайн» сделали ставку на GSM-сети, но при этом сеть D-AMPS никуда не исчезла. Чтобы привлечь людей и профинансировать стройку, было решено устроить ценовой демпинг, предлагать наборы из телефона и связи по минимальным, немыслимым ранее ценам.
14.
В игровом компьютерном зале спорткомплекса «Лужники» во время праздника газеты «Московский комсомолец». Москва, Июль 2000 год.
16.
Пожилая женщина открывает коробку с продуктами и лекарствами из гуманитарной помощи. Продовольственный кризис в России. 1990-е
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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93 год. В нашем подъезде жила семья - папа, мама, сын 25 лет. Папа занялся бизнесом. За год купили три иномарки - опель, бумер и 600 мерс. Купили вторую квартиру на площадке, сделали блок 2+2 и начали делать "евроремонт".
Потом папу с сыном пристрелили в гараже, а мать выкинули с 10 этажа нам под окно (мы жили на первом этаже).
Кто - неизвестно.
90-е...