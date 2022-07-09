10 карликовых пород кошек

История появления кошек этой породы крайне удивительна. В 1983 году в Ростове-на-Дону Елена Красниченко — заводчица тайских бобтейлов — подобрала на улице тайского кота, который был крайне похож на сиамского. Новый питомец получил имя Мишка. Два года спустя в доме Елены появилась тайская кошка Сима, имевшая нетипичный хвост-бублик. Некоторое время спустя в помёте этой пары появился один странный котенок, который имел невероятно маленькие размеры и супер короткий хвост. В дальнейшем он и стал основателем новой породы. В 1994 году стандарт скиф-тай-дон был утверждён на семинаре экспертов-фелинологов WCF от России и СНГ. На сегодняшний день порода считается экспериментальной.