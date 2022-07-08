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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы

Автор:
08 июля 2022 23:03
Метки: Юмор   прикол   пятница   
1152
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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6  комментариев
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36k
Мойша 10 часов назад
Комментарий к фото
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7k
hairov 3 часа назад
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38k
Александр 4 часа назад
А вы разрешение спросили у хохлов, прежде чем постить их культурное наследие? Юнеско на вас не хватает....
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2k
Пошляк Стебаныч 11 часов назад

И понимаешь, что всех развозить придётся тебе...
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2k
Гур 11 часов назад
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