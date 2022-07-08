Девушка и птички

Сандра Юнг (Sandra Jung): «Хищные птицы - независимые и свободные. Вы не можете заставить их делать что-либо, они всегда делают то, что, по их мнению, хорошо и нужно для них самих. Это означает, что моя работа - убедить птиц, что я их друг. Я не могу заставить хищную птицу, которая находится в небе, лететь ко мне. Она сама должна принять это решение, и она вернётся только тогда, когда захочет».



