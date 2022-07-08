Девушка и птички

Мы с вами уже познакомились с девушкой которая работает с котиками. Есть ещё прекрасная девушка которая общается с хищными птичками
Сандра Юнг (Sandra Jung): «Хищные птицы - независимые и свободные. Вы не можете заставить их делать что-либо, они всегда делают то, что, по их мнению, хорошо и нужно для них самих. Это означает, что моя работа - убедить птиц, что я их друг. Я не могу заставить хищную птицу, которая находится в небе, лететь ко мне. Она сама должна принять это решение, и она вернётся только тогда, когда захочет».
«Мы, люди, можем многому научиться у хищных птиц»
Сандра начала работать с хищными птицами в 16 лет. С первого момента она была очарована ими! Сегодня девушка вместе со своими коллегами занимается соколиной охотой в замке находящемся высоко над Тюрингенским лесом. Сандре Юнг сейчас около двадцати пяти, она сокольничья, автор книги («Правители небес и я») и просто красивая девушка
Все фотографии со страницы Сандры в ФБ
Информация и цитаты из интервью для https://www.rtl.de/cms/sandra-jung-wir-menschen-koennen-eine-menge-von-greifvoegeln-lernen-4620295.html
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https://ki-news.ru/2021/06/08/zoovolonter-maritta-chotchaeva-ya-opredelenno-nauchilas-terpeniyu-v-rabote-s-lyudmi/https://ki-news.ru/2021/06/08/zoovolonter-maritta-chotchaeva-ya-opredelenno-nauchilas-terpeniyu-v-rabote-s-lyudmi/
что нашел, в инсту не даю ссылку, потомукак воспрещонная организация.
Ах ты епти. А я в посте ссылку на Фейсбук оставил. Че делать теперь?