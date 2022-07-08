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Девушка и птички

Девушка и птички

Автор:
08 июля 2022 18:03
Сообщество : Животные
Метки: Германия   Девушка   Орел   интересное   хищные птицы   
1366
20

Мы с вами уже познакомились с девушкой которая работает с котиками. Есть ещё прекрасная девушка которая общается с хищными птичками

Сандра Юнг (Sandra Jung): «Хищные птицы - независимые и свободные. Вы не можете заставить их делать что-либо, они всегда делают то, что, по их мнению, хорошо и нужно для них самих. Это означает, что моя работа - убедить птиц, что я их друг. Я не могу заставить хищную птицу, которая находится в небе, лететь ко мне. Она сама должна принять это решение, и она вернётся только тогда, когда захочет».


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«Мы, люди, можем многому научиться у хищных птиц»


Сандра начала работать с хищными птицами в 16 лет. С первого момента она была очарована ими! Сегодня девушка вместе со своими коллегами занимается соколиной охотой в замке находящемся высоко над Тюрингенским лесом. Сандре Юнг сейчас около двадцати пяти, она сокольничья, автор книги («Правители небес и я») и просто красивая девушка


Все фотографии со страницы Сандры в ФБ


Информация и цитаты из интервью для https://www.rtl.de/cms/sandra-jung-wir-menschen-koennen-eine-menge-von-greifvoegeln-lernen-4620295.html

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Метки: Германия   Девушка   Орел   интересное   хищные птицы   
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13  комментариев
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61k
Опиум для народа 3 часа назад
Интересно, каким двум п"дарасам не понравился пост?
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859
Pterocactus 22 минуты назад
Серьёзные птицы! И деваха симпатичная! Надеюсь, не феминистка?
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214
Миха Час назад
симпатичная!
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4k
Горожанин 3 часа назад
Девушка и трусики
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11k
Kostick 3 часа назад
в прошлом году отбил у вороны сплюшку, нашел у нас ребят, что занимаются помощью хищным птицам, и не только.
https://ki-news.ru/2021/06/08/zoovolonter-maritta-chotchaeva-ya-opredelenno-nauchilas-terpeniyu-v-rabote-s-lyudmi/https://ki-news.ru/2021/06/08/zoovolonter-maritta-chotchaeva-ya-opredelenno-nauchilas-terpeniyu-v-rabote-s-lyudmi/
что нашел, в инсту не даю ссылку, потомукак воспрещонная организация.
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46
Тамара Витальевна Axel 3 часа назад
Если бы ты аподсказал,как на фейс попасть. Что-то у меня никак не получается,ни прямо,ни криво.
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46
Тамара Витальевна Axel 22 минуты назад
Благодарю. Попробую.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
789



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