Поручили одно дело, и то запорол

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Итальянская забастовка - это когда служащие, доведенные до отчаяния абсурдными или невыполнимыми требованиями начальства, отказываются хотя бы на йоту отступать от своих предписанных в контракте обязанностей. Впрочем, некоторые "специалисты" иначе, чем в режиме итальянской забастовки, работать вообще не умеют.
Менеджер сэкономил на подготовке рекламного баннера, сняв в двух ролях одного и того же актера
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Зачем делать два выключателя, когда можно обойтись одним?
"Пожалуйста, не выключайте свет! Этот же выключатель отключает лифт!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор забавно итальянская забастовка кое-как ленивые и нелюбопытные не оттуда руки растут смешно сойдет и так
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