Поручили одно дело, и то запорол

Итальянская забастовка - это когда служащие, доведенные до отчаяния абсурдными или невыполнимыми требованиями начальства, отказываются хотя бы на йоту отступать от своих предписанных в контракте обязанностей. Впрочем, некоторые "специалисты" иначе, чем в режиме итальянской забастовки, работать вообще не умеют.

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Менеджер сэкономил на подготовке рекламного баннера, сняв в двух ролях одного и того же актера 0 Источник:

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"Я отредактировал картинку, босс!" 0 Источник:

"Шеф, мы наклеили стикеры на все конфеты!" 0 Источник:

Мой, но какой? 0 Источник: "Мой сок по определению".

Редактор титров отвлекся 0 Источник: Подпись: "Борис Джонсон, представитель Талибана".

"Я повесил часы, босс!" 0 Источник:

"Мы заделали стену, босс!" 0 Источник:

Универсальный нейминг 0 Источник: "Кусок дерьма".

"Мне платят за то, чтобы красить стены, а не за то, чтобы двигать горшки" 0 Источник:

Почему - нужно было убрать? А вдруг это нужная вещь? 0 Источник:

Инвалидам тут явно не поздоровится 0 Источник:

"Так моя подруга подметает пол" 0 Источник:

"Да ладно, никто разницы и не заметит!" 0 Источник:

"Я покрасил полочку, шеф!" 0 Источник:

"Сантехник установил мне унитаз в душевую кабину" 0 Источник:

Вот вам и пицца в стиле Нью-Йорка... 0 Источник:

"Я страшно разозлился, подумав, что это сделали на мои налоги" 0 Источник:

"Я поставил радиатор, босс!" 0 Источник:

"Я не заметил таракана, босс, правда, не заметил!" 0 Источник:

Просто балконы проектировал один человек, а пожарную лестницу - другой 0 Источник:

"Вместе с деталями стола получил инструкцию по его сборке. Вот она целиком" 0 Источник:

Гости из будущего 0 Источник:

"Мы покрасили бордюры, насяльника!" 0 Источник:

Зачем делать два выключателя, когда можно обойтись одним? 0 Источник: "Пожалуйста, не выключайте свет! Этот же выключатель отключает лифт!"