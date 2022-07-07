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Поручили одно дело, и то запорол

Поручили одно дело, и то запорол

Автор:
07 июля 2022 13:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   итальянская забастовка   кое-как   ленивые и нелюбопытные   не оттуда руки растут   смешно   сойдет и так   
1917
26
Итальянская забастовка - это когда служащие, доведенные до отчаяния абсурдными или невыполнимыми требованиями начальства, отказываются хотя бы на йоту отступать от своих предписанных в контракте обязанностей. Впрочем, некоторые "специалисты" иначе, чем в режиме итальянской забастовки, работать вообще не умеют.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   итальянская забастовка   кое-как   ленивые и нелюбопытные   не оттуда руки растут   смешно   сойдет и так   
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9  комментариев
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70k
Viktor 2 часа назад
Старый анекдот вспомнился:
ПТУшник – мастеру:
- Готово, мастер… Запорол! Все десять заготовок запорол!
Мастер:
- Так ведь девять же было…
- Так я и образец запорол
!
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
от последней можно инфаркт словить
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3k
Алексей Лыков 37 минут назад
Комментарий к фото
лестницу демонтировали и пока просто оперли об здание. Это можно понять по остаткам крепежа правее проемов.
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9k
DumDum 40 минут назад
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14k
Колька Валеркин сын 48 минут назад
Сантехники хомосапиенс-рукожопус, но вот кафельщик от Бога.
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39k
jonnyD Час назад
"Сантехник установил мне унитаз в душевую кабину"
Не похоже ... если душевая , - где слив в полу ? Да и подводку канализации к унитазу трудно с чем то спутать ...
Лажанул тут скорее всего установщик перегородок .
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56
Robot Terminatorovich Час назад
Особенно пицца Нью-йорк!!!!
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21k
Serg2001 2 часа назад
Это уже не таракан... Это арт-объект!... ))
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