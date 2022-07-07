В Якутии легкоатлет лишился медали из-за мамы

Марафонец Артур Бурцев участвовал в забеге на 10 километров в Якутии и был уверенным претендентом на серебряную медаль. Внезапно в самом финале соревнований спортсмену стало плохо. Он едва не терял сознание, пересекая финишную прямую - видимо, перегрелся на 35-градусной жаре и поймал тепловой удар.

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Мама, которая болела за сына на трибунах, не смогла спокойно вынести зрелище едва не падающего ребенка и выбежала на дорожку. С её помощью и при поддержке врача Бурцев дошел до финиша, став вторым в забеге.