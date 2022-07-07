В Якутии легкоатлет лишился медали из-за мамы

Женщина выбежала на беговую дорожку, что строжайше запрещено правилами.
Марафонец Артур Бурцев участвовал в забеге на 10 километров в Якутии и был уверенным претендентом на серебряную медаль. Внезапно в самом финале соревнований спортсмену стало плохо. Он едва не терял сознание, пересекая финишную прямую - видимо, перегрелся на 35-градусной жаре и поймал тепловой удар.
Мама, которая болела за сына на трибунах, не смогла спокойно вынести зрелище едва не падающего ребенка и выбежала на дорожку. С её помощью и при поддержке врача Бурцев дошел до финиша, став вторым в забеге.
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Однако правила есть правила, и бегуна после соревнований дисквалифицировали. Легкоатлет лишился возможности завоевать серебряную медаль VIII Спортивных игр народов Якутии.
Сам Бурцев, конечно, расстроен, но с правилами согласен. «Все хорошо, причиной дисквалификации послужила помощь посторонними людьми, в данном случае мамой. По правилам спортсменам запрещено помогать. Считаю решение справедливым, правила, есть правила. И оспаривать не буду. Я сам допустил ошибку, уж больно хотел победить дома, да и трибуны подгоняли. Считаю, что Константин победил заслуженно, правильно рассчитал силы. Спорт есть спорт, не всегда побеждает сильнейший. Был тепловой удар, уже все хорошо, врачи оперативно среагировали и, можно сказать, откачали. Отлежался в больнице, и только что отпустили домой», — сказал он. Что касается мамы легкоатлета, то она больше переживает за здоровье сына, чем за его спортивные успехи.
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