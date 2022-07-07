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В Якутии легкоатлет лишился медали из-за мамы

В Якутии легкоатлет лишился медали из-за мамы

Автор:
07 июля 2022 07:36
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Бурцев   видео   дисквалификация   забег   легкая атлетика   мама   марафон   тепловой удар   якутия   
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Женщина выбежала на беговую дорожку, что строжайше запрещено правилами.


Марафонец Артур Бурцев участвовал в забеге на 10 километров в Якутии и был уверенным претендентом на серебряную медаль. Внезапно в самом финале соревнований спортсмену стало плохо. Он едва не терял сознание, пересекая финишную прямую - видимо, перегрелся на 35-градусной жаре и поймал тепловой удар.

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Мама, которая болела за сына на трибунах, не смогла спокойно вынести зрелище едва не падающего ребенка и выбежала на дорожку. С её помощью и при поддержке врача Бурцев дошел до финиша, став вторым в забеге.


Однако правила есть правила, и бегуна после соревнований дисквалифицировали. Легкоатлет лишился возможности завоевать серебряную медаль VIII Спортивных игр народов Якутии.

Сам Бурцев, конечно, расстроен, но с правилами согласен. «Все хорошо, причиной дисквалификации послужила помощь посторонними людьми, в данном случае мамой. По правилам спортсменам запрещено помогать. Считаю решение справедливым, правила, есть правила. И оспаривать не буду. Я сам допустил ошибку, уж больно хотел победить дома, да и трибуны подгоняли. Считаю, что Константин победил заслуженно, правильно рассчитал силы. Спорт есть спорт, не всегда побеждает сильнейший. Был тепловой удар, уже все хорошо, врачи оперативно среагировали и, можно сказать, откачали. Отлежался в больнице, и только что отпустили домой», — сказал он. Что касается мамы легкоатлета, то она больше переживает за здоровье сына, чем за его спортивные успехи.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Бурцев   видео   дисквалификация   забег   легкая атлетика   мама   марафон   тепловой удар   якутия   
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8  комментариев
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7k
Борис Карабанов Полчаса назад
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Дмитрий 2 минуты назад
вручить Артуру медаль за волю к победе
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4k
Горожанин 11 минут назад
В следующий раз пусть бежит на Спортивных играх народов Еврейской автономной области. Там за маму не дисквалифицируют.
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иванов дмитрий 16 минут назад
Респект и маме за заботу (несмотря ни на что) и спортсмену за мудрость
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pssst 16 минут назад
Хренасе, его так шатало, что даже я бежать подорвался.
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15k
куджо 58 минут назад
Мамы они такие, правила они такие, спортсмен молодец, все верно рассудил
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Radugananebe Час назад
Разве мама сможет стоять спокойно, если ее ребенку плохо? Я ее понимаю))
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