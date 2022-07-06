Певица Катя Лель: инопланетяне похитили мои зубы

Быть может вы помните, но в нулевых была популярной такая исполнительница Катя Лель.
Певица стала популярной благодаря хитам "Муси-пуси" и "Мой мармеладный". Сейчас же она не так известна. Видимо в попытках хоть как-то напомнить о своем существовании слушателям, она согласилась прийти на фрик-шоу Epic Fighting Championship, которое выходит на ютубе.
На таких мероприятиях обычно устраиваются бои без правил и треш-токи. Но даже местная публика была в шоке от рассказа Лель о том, как инопланетяне похитили ее зубы.
«Когда мы увидели свечение за окном, у меня исчезли все зубы без боли и крови. Сестре оставили память, она мне и сказала: "Открой свой рот, у тебя нет зубов". Мы все видели, и нам не стерли память. Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда», — заявила Лель.
Помимо исчезновения зубов, певица рассказала о том, что была на корабле инопланетян и слышала их голоса. Была ли она зондирована, Лель не сообщила.
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АНТИФИШКИ
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