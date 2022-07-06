FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6065 постов • 739 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Певица Катя Лель: инопланетяне похитили мои зубы

Певица Катя Лель: инопланетяне похитили мои зубы

Автор:
06 июля 2022 20:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Катя Лель   звезды   инопланетяне   истории   фрики   шоу-биз   
1113
2
1

Быть может вы помните, но в нулевых была популярной такая исполнительница Катя Лель.

Певица стала популярной благодаря хитам "Муси-пуси" и "Мой мармеладный". Сейчас же она не так известна. Видимо в попытках хоть как-то напомнить о своем существовании слушателям, она согласилась прийти на фрик-шоу Epic Fighting Championship, которое выходит на ютубе.

На таких мероприятиях обычно устраиваются бои без правил и треш-токи. Но даже местная публика была в шоке от рассказа Лель о том, как инопланетяне похитили ее зубы.

«Когда мы увидели свечение за окном, у меня исчезли все зубы без боли и крови. Сестре оставили память, она мне и сказала: "Открой свой рот, у тебя нет зубов". Мы все видели, и нам не стерли память. Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда», — заявила Лель.

Помимо исчезновения зубов, певица рассказала о том, что была на корабле инопланетян и слышала их голоса. Была ли она зондирована, Лель не сообщила.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Катя Лель   звезды   инопланетяне   истории   фрики   шоу-биз   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
homerchik Час назад
Певица Катя Лель: инопланетяне похитили мои зубыПосмотреть
Певица Катя Лель: инопланетяне похитили мои зубы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
babsbaberley 4 секунды назад
Обязательно зондировали джагой-джагой. Катя это даже воспевала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Кыся 37 минут назад
Подарить?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
александр 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Григорий 43 минуты назад
больная на голову катька параллель ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 48 минут назад
Они должны с Лозой сойтись)(НЕ В ОБИД))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мурчелло Час назад
Как это существо можно певицей называть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31952



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ты девочка или мальчик? Странная роль, не ставшая для Натальи Фоменко судьбоносной
Ты девочка или мальчик? Странная роль, не ставшая для Натальи Фоменко судьбоносной
"Проституток надолго не снимают": в соцсетях троллят уволившегося экс-редактора Первого Овсянникову
"Проституток надолго не снимают": в соцсетях троллят уволившегося экс-редактора...
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Потомок барона Мюнхгаузена: канадец "воевал на Украине", не вставая с дивана, и заработал более 100 тыс. долларов
Потомок барона Мюнхгаузена: канадец "воевал на Украине", не вставая с дивана, и...
Зачем при СССР двери оббивали дерматином?
Зачем при СССР двери оббивали дерматином?
6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали
6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#в мире#картинки#факты#автомир#сатира#подборка#конфликт#авто аварии
#фото#люди#интересное#автомобили#дтп#история#удивительно#природа#сарказм#фильм
#прикол#Разное#интересно#кино#новости#забавно#аварии#Россия#США#кот
6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали 6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали 16 добрых историй о случайных встречах со знаменитостями 16 добрых историй о случайных встречах со знаменитостями Дети известных актеров, ставшие преступниками Дети известных актеров, ставшие преступниками Знаменитости, которые верили в инопланетян Знаменитости, которые верили в инопланетян Абьюзер или чудаковатый мужик с самоиронией: история звезды американского реалити-шоу Абьюзер или чудаковатый мужик с самоиронией: история звезды американского реалити-шоу Знаменитости, которые нас удивили Знаменитости, которые нас удивили

На что жалуетесь?

Вернуться