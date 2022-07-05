Кока-кольное безумие в искусстве: 20 шедевральных арт-работ, посвященных легендарному напитку

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Ушла от нас Кока-кола. Кто-то радуется - туда ей и дорога, кто-то грустит. А мы вам напомним о значении кока-колы в искусстве. И это лишь малая часть, поверьте.
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Ai Weiwei, «Coca-Cola Vase», 1992. Кстати ваза настоящая, древнекитайская, цены не малой, художник ее "усовершенствовал"
He Xiangyu, «Cola Project», 2009 - 2012. Это тонна газировка, подвергнутая различным химическим опытам (сожжение, выпаривание и т.д.)
Antonio Caro, «Colombia», 1977. С помощью флага Колумбии художник показал, как иностранная коммерческая икона пытается встроиться в национальную идентичность
Roberto Fassone, «Rebel Rebel» (Бунтарь-бунтарь), 2016. Бутылка с Колой наполнена Пепси и наоборот
Mike Bouchet,«Keglon», 2016. Художник увеличил бутылки от колы до 14 литров и выставил их как насмешку над обществом потребления
Mike Bouchet, «Cola Fountain», 2007, Проект "черная американская вода" - художник создал свой рецепт кока-колы, сделав ее гораздо чернее (за счет карамели) и установил питьевой фонтанчик прямо в галерее
Mike Bouchet, «Flat Desert Cola Pool», 2010. 100.000 литров диетической колы в бассейне, в которой купались нанятые актеры
Mike Bouchet, «Love dive (Diet Pelican Froth)», 2017. Для работы «Любовное погружение (диетическая пеликановая пена)» Майк Буше наполнил городской фонтан 70 000 литрами диетической колы собственного производства
Агентство Animal Farm создали для кока-колы скульптуру, которая состоит из 2500 ящиков кока-колы. Высота статуи 16,5 метров вес 25 тонн
Источник:
АНТИФИШКИ
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Куда она ущла ? Как продавалась в магазинах так и продается .