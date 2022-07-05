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Кока-кольное безумие в искусстве: 20 шедевральных арт-работ, посвященных легендарному напитку

Кока-кольное безумие в искусстве: 20 шедевральных арт-работ, посвященных легендарному напитку

Автор:
05 июля 2022 13:31
Сообщество : Искусство
Метки: art   интересное   интсталляция   искусство   кока-кола   напиток   художник   
1671
20

Ушла от нас Кока-кола. Кто-то радуется - туда ей и дорога, кто-то грустит. А мы вам напомним о значении кока-колы в искусстве. И это лишь малая часть, поверьте.

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Источник:

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Метки: art   интересное   интсталляция   искусство   кока-кола   напиток   художник   
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7  комментариев
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851
Виктор Глущенко 2 часа назад
Ушла от нас Кока-кола. Кто-то радуется - туда ей и дорога, кто-то грустит

Куда она ущла ? Как продавалась в магазинах так и продается .
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76k
Ща как жахну 13 минут назад
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129
Александр Шевченко 46 минут назад
Уходит эпоха виски с колой.
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