20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг

Креативщики страны, объединяйтесь

20 фейков, которые умоляют их разоблачить

Война с фейками или 20 доказательств того, что не всему можно верить

Новые фейки завезли: разоблачаем и клеймим позором

Вам все еще врут? Тогда мы идем к вам!

И вновь встаем на честный бой с фейками из сети