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20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг

20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг

Автор:
04 июля 2022 21:35
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Ложь   Разоблачение   вранье   новости   странное   фейк   
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Продолжаем нашу рубрику о лживых, недостоверных, странных и смешных новостях. в которые верят многие люди и которые реально засоряют мозг своей фальшью.

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Источник:

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Метки: Ложь   Разоблачение   вранье   новости   странное   фейк   
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7  комментариев
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58k
Похабыч 52 минуты назад
Друг интересуется, про ТВ новости пост будет?
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3k
Margo 16 минут назад
Мисс Крыма при Украине и при России, есть о чём задуматься!
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17k
Corvus Corax 39 минут назад
Комментарий к фото
Известнейшая (не школоте) песня итальянских коммунистов
Avanti o popolo, alla riscossa,
Bandiera rossa, Bandiera rossa
Avanti o popolo, alla riscossa,
Bandiera rossa trionfera.

ставайте люди на бой с врагами
Победа с нами, победа с нами.
Вставайте люди на бой с врагами
Красное знамя нас в бой ведет.
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1k
Денис Ануфриев 54 минуты назад
не минусите пожалуйста...про Джеки,нашего,Чана.В фильме ИНОСТРАНЕЦ.Очень тяжелый фильм...
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17k
Александр Сучков Час назад
Что самое интересное- не только бронежилет, но и кевларовую нить для более современных вариантов разработала женщина)))
"Кевлар (пара-арамид) - термостойкое и прочное синтетическое волокно, родственное другим арамидам, таким как Nomex и Technora. Разработано Стефани Кволек в компании DuPont in 1965, высокопрочный материал впервые был использован в коммерческих целях в начале 1970-х годов в качестве замены стали в гоночных шинах."
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