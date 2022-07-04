20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг

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Продолжаем нашу рубрику о лживых, недостоверных, странных и смешных новостях. в которые верят многие люди и которые реально засоряют мозг своей фальшью.
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Нет, это рекрутинг темнокожих солдат в армию США, октябрь 1918 год. Рабства к тому времени уже давно нет
Панков в 1961 году еще не было, движение начало формирование лишь к семидесятым годам, а подобная стрижка была известна давно
Никакого отношение ни к кошкам, ни к медведям бинтуронги не имеют. Это отдельный вид виверровых и бинтуронг единственный его представитель
Бронежилеты (пластины) изобрели давно, еще с рыцарских времен, дворники, как и лазерный принтер запатентовали мужчины
Звук отбойного молотка равен 120 децибел, при том, что болевой порог наступает при 130 децибел. Храп на уровне 70 дБА сопоставим с уровнем шума при громком разговоре
Состав бургера входят булка, говяжья котлета, чеддер, начос, салат, маринованный лук, соус гуакамоле и пико-де-гайо, а bandera – это «флаг» на испанском языке
Это памятник собаке Бобке в Костроме. Он сооружен в честь собачки, которая проживала на территории пожарной части и спасала детей из огня.
Спасибо группе ВК
Источник:
АНТИФИШКИ
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И ведь не бот, так не запрограммируешь, просто мозгов нет.
Avanti o popolo, alla riscossa,
Bandiera rossa, Bandiera rossa
Avanti o popolo, alla riscossa,
Bandiera rossa trionfera.
ставайте люди на бой с врагами
Победа с нами, победа с нами.
Вставайте люди на бой с врагами
Красное знамя нас в бой ведет.
"Кевлар (пара-арамид) - термостойкое и прочное синтетическое волокно, родственное другим арамидам, таким как Nomex и Technora. Разработано Стефани Кволек в компании DuPont in 1965, высокопрочный материал впервые был использован в коммерческих целях в начале 1970-х годов в качестве замены стали в гоночных шинах."