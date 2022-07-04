На взбалмошную мать из Сургута возбудили уголовное дело

Ей грозит до шести лет тюрьмы.
Рая Мамедова - мать детей из Сургута, которые занимались вандализмом. Когда история получила огласку, Мамедова записала целый ворох сообщений и все они утекли в интернет. Например, вот такие:
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Сообщениями заинтересовались правоохранительные органы - на Мамедову завели уголовное дело по статье ч. 2 ст. 282 УК РФ: “Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”.
Мамедовой грозит срок до 6 лет.
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АНТИФИШКИ
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Максимум условка, а жаль!
Ну, с этой хамкой понятно. Больше интересует её дядя-прокурор, которым она размахивала. Лучше бы им заинтересовались. Кто-то здесь сомневается, что там клоака беспредельная с круговой порукой, если прокурор - чурка?
Отделается условным сроком и штрафом 30.000 рублей.