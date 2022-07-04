FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6218 постов • 859 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
На взбалмошную мать из Сургута возбудили уголовное дело

На взбалмошную мать из Сургута возбудили уголовное дело

Автор:
04 июля 2022 16:32
Сообщество : Жить в России
Метки: вандалы   лифт   мамедова   оскорбления   русские   скандал   стаття   
3732
1
1

Ей грозит до шести лет тюрьмы.

Рая Мамедова - мать детей из Сургута, которые занимались вандализмом. Когда история получила огласку, Мамедова записала целый ворох сообщений и все они утекли в интернет. Например, вот такие:

Сообщениями заинтересовались правоохранительные органы - на Мамедову завели уголовное дело по статье ч. 2 ст. 282 УК РФ: “Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”.

Мамедовой грозит срок до 6 лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: вандалы   лифт   мамедова   оскорбления   русские   скандал   стаття   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
70  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Rus77 2 часа назад
Ну наконец-то, дело с этой мразью, нужно поставить в пример всем остальным ублюдкам, которые приезжают сюда и путают все берега!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Borman 8 минут назад
Да не, малолетние дети, раскаяние, то.. сё..
Максимум условка, а жаль!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
zolotoman 8 минут назад
это что за ауешная мразь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
мемфрид 8 минут назад
Прикольно она поболтала. Содержательно)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 12 минут назад
Грозить-то конечно грозит,но только кто ж её посадит?? Равно,как и дядю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Motorola 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс 19 минут назад
определенно сажать таких.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
359
Alex 19 минут назад
О, вообще ништяк! Неужели приземлять эту мразь? Вот ведь тупая бабища...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
nobody® 20 минут назад
Показала, кто она, блэт...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Максим 23 минуты назад
Одна надежда, если у дяди прокурора есть враги...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
359
Alex Максим 18 минут назад
Походу дяде-прокурору выгоднее слить ее. Что бы его самого не слили и его грязные делишки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Довер Иванович Полчаса назад
Понаехалинама
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−122
Thomsen Полчаса назад
<Мамедовой грозит срок до 6 лет.>

Ну, с этой хамкой понятно. Больше интересует её дядя-прокурор, которым она размахивала. Лучше бы им заинтересовались. Кто-то здесь сомневается, что там клоака беспредельная с круговой порукой, если прокурор - чурка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Медвед Полчаса назад
Держи нас в курсе, Бро!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман Полчаса назад
еще бы ее аксакалов прочесать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Serjio Полчаса назад
Пару лет именно исправительной колонии было бы не лишне. Ну или пяток поселения в тайге. Надо дать даме время на обдумывание, надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vad 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
386k
Алексей 42 минуты назад
жаль.но будет только условка. до реального срока не доведут.а жаль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
269
Александр Долматов 43 минуты назад
ПОКА новость хорошая. Главное, чтобы потенциальные шесть лет не превратились в общественное порицание и символический штраф. У нас же суд самый гуманный в мире (к преступникам).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Vampire 43 минуты назад
Посадить - это вряд ли. Там еще дядя прокурор, но любви к этой национальности ... тоже вряд ли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
ACU900 44 минуты назад
Что бы женщина так ругалась? Обычно в мужских коллективах принято когда рядом женщина или ребёнок- не материться и культурно разговаивать. Даже если это чисто мужской коллектив и между собой матюкаются направо и налево. Но чтобы баба так матюкалась да еще и при собственных детях - совсем неудивительно что у нее дети такие...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
332
Карл 46 минут назад
Ничего ей не будет!
Отделается условным сроком и штрафом 30.000 рублей.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 38 комментариев (из 44)
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

149828



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, детей которой поймали за порчей лифта, угрожает расправой
"Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, детей которой поймали за...
Люди, спасибо: трогательные фото спасённых с улиц животных
Люди, спасибо: трогательные фото спасённых с улиц животных
События на Украине 3- 4 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 3- 4 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Душевный момент: совершенно незнакомый парень подарил пожилой женщине букет цветов
Душевный момент: совершенно незнакомый парень подарил пожилой женщине букет цветов
«Ксения Собчак – лошадь»: Нурлан Сабуров несмешно пошутил про Собчак
«Ксения Собчак – лошадь»: Нурлан Сабуров несмешно пошутил про Собчак
«Русские привычки», от которых пришлось отказаться уехавшим в Европу
«Русские привычки», от которых пришлось отказаться уехавшим в Европу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ОЧень жизненно

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#в мире#подборка#интересно#СССР#шоу бизнес#удивительно#фейл#провокация
#люди#история#фотографии#Россия#картинки#страна#природа#Разное#актеры
#Юмор#животные#прикол#интересное#кино#Приколы#позитив#Жизнь#Япония
«Русские привычки», от которых пришлось отказаться уехавшим в Европу «Русские привычки», от которых пришлось отказаться уехавшим в Европу Школьницы погрели попы над Вечным огнём и выложили видео в сеть Школьницы погрели попы над Вечным огнём и выложили видео в сеть «Чтоб ты сдох, мразь»: нижегородка устроила скандал в такси за отказ везти ее детей без кресел «Чтоб ты сдох, мразь»: нижегородка устроила скандал в такси за отказ везти ее детей без кресел "Я буду вести себя, как в бизнес-классе!": две клиентки такси в Сочи устроили истерику из-за дешёвого авто "Я буду вести себя, как в бизнес-классе!": две клиентки такси в Сочи устроили истерику из-за... Однажды в лифте: подборка клаустрофоба Однажды в лифте: подборка клаустрофоба В неведомые вонючие дали: Скоростная подборка снимков, сделанных в лифтах В неведомые вонючие дали: Скоростная подборка снимков, сделанных в лифтах

На что жалуетесь?

Вернуться