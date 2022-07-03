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Узнайте, чем сейчас занимаются эти дети-актеры из «Гарри Поттера»

Узнайте, чем сейчас занимаются эти дети-актеры из «Гарри Поттера»

Автор:
03 июля 2022 14:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   гарри поттер   знаменитости   шоу бизнес   
2010
15
Помимо рекордных кассовых сборов, сага о Гарри Поттере повлияла на целое поколение. 8 фильмов смотрели и молодые, и пожилые, и каждый раз, когда их показывают по телевидению, у них появляются новые поклонники.
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Источник:

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Метки: актеры   гарри поттер   знаменитости   шоу бизнес   
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8  комментариев
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69k
Доктор Джонс 11 часов назад
Одна вегетарианка, другая веган - ну на куя в данном контексте на это ставить акцент? Это что, пилять, достижение? Это - психиатрический диагноз!
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38k
jonnyD 10 часов назад
А куда дели Эмму Уотсон ? Которая Гермиона ...
Уж не затрах.. сожрало ли её чудовище страшное ?
Ох... как это ей 32 года ... а первым сериям фильма больше 20-ти лет ?....
Это же совсем недавно было ...
Ипаать ,... я старый .
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3k
Babangdida 10 часов назад
A радклиф чем занялся? Помнится, у него буква Z на лбу была...

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