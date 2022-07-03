Узнайте, чем сейчас занимаются эти дети-актеры из «Гарри Поттера»

Джейми Уэйлетт так и не вышел из амплуа плохого парня. Ещё в 2012 году парень угодил на два года за решётку за неправомерное поведение и хранение запрещённых веществ. После выхода на свободу Джейми нигде не снимался и долгое время приходил в себя после случившегося. Сегодня Уэйлетт активно общается с поклонниками и строит личную жизнь. Известно, что в 2020 году он должен был появиться на открытии мероприятия, посвященного любителям «Гарри Поттера» и «Звёздных войн» под названием Magical Castle в Нидерландах. Однако из-за пандемии событие не состоялось.