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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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АНТИФИШКИ
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В советской школе урок атеизма
Учитель говорит:
- Дети, давайте скажем хором "Бога нет!"
Дети (хором):
- Бога Нет!
Учитель:
Давайте покажем богу шиш
Все показали, только Изя не показал.
Учитель:
- Изя, а почему ты богу шиш не показываешь?
Изя:
- Если Бога нет, то кому показывать? А если он есть, зачем тода портить отношения?
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