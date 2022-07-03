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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
03 июля 2022 10:31
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1713
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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12  комментариев
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69k
Доктор Джонс 2 часа назад
Возникает вопрос - а сколько времени нужно гусям от момента вылупления из яйца и до убоя?
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346
Nuucha Полчаса назад
Атеисты верят, агностики сомневаются, а вот верующие как раз и не верят.
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6k
Diesel 2 часа назад
Эх! Др...чить не передр...чить!
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31k
ACU900 2 часа назад
Еще анекдот:
В советской школе урок атеизма
Учитель говорит:
- Дети, давайте скажем хором "Бога нет!"
Дети (хором):
- Бога Нет!
Учитель:
Давайте покажем богу шиш
Все показали, только Изя не показал.
Учитель:
- Изя, а почему ты богу шиш не показываешь?
Изя:
- Если Бога нет, то кому показывать? А если он есть, зачем тода портить отношения?

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31k
ACU900 2 часа назад
Анекдот:
Штирлиц получил из центра шифровку: "У вас родился сын, поздравляем!"
Скупая мужская слеза пробежала по щеке разведчика, ведь он двадцать лет не был дома.
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4k
Горожанин 2 часа назад
Какая наивность. Они все верят. Когда Патриарх поскользнулся, они все хором - Господь нас услышал!))

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