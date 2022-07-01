FISHKINET
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве "Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей... У Михаила Горбачёва серьёзные проблемы со здоровьем - он попал в больницу У Михаила Горбачёва серьёзные проблемы со здоровьем - он попал в... Нелепое исследование: потомственные богачи сострадательнее к беднякам, чем миллионеры, которые вышли из низов Нелепое исследование: потомственные богачи сострадательнее к... Будущее уже наступило? Создан алгоритм, который предсказывает преступления Будущее уже наступило? Создан алгоритм, который предсказывает... OZZY жив и здоров! OZZY жив и здоров! "Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, детей которой поймали за порчей лифта, угрожает расправой "Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, детей... Случайность, ставшая легендой: лучшие импровизации советских актёров Случайность, ставшая легендой: лучшие импровизации советских актёров "Мои аксакалы мне всё объяснили": яжемать, грозившая расправой за сына-вандала, извинилась за свое поведение "Мои аксакалы мне всё объяснили": яжемать, грозившая расправой за... Российские хакеры из Killnet взломали сайт налоговой службы США Российские хакеры из Killnet взломали сайт налоговой службы США Программист-девственник решил найти себе девушку и жёстко «влетел» Программист-девственник решил найти себе девушку и жёстко «влетел» 25 фактов о Джонни Деппе, ещё более странных, чем недавний суд 25 фактов о Джонни Деппе, ещё более странных, чем недавний суд В США суд признал виновной вегетарианку, уморившую голодом 18-месячного сына В США суд признал виновной вегетарианку, уморившую голодом... Ну очень дорогие ошибки Ну очень дорогие ошибки Житель Якутска чудом поймал ребёнка, который выпал с 12-го этажа Житель Якутска чудом поймал ребёнка, который выпал с 12-го этажа Люди, спасибо: трогательные фото спасённых с улиц животных Люди, спасибо: трогательные фото спасённых с улиц животных Блондиночка из группы «Абба»: малоизвестные факты из жизни всенародной любимицы Блондиночка из группы «Абба»: малоизвестные факты из жизни... Самый милый помощник по хозяйству Самый милый помощник по хозяйству Скрины из соцсетей Скрины из соцсетей Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки
Фотоподборка

Фотоподборка

Автор:
01 июля 2022 22:35
Метки: интересно   подборка   фото   
173
40
Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: интересно   подборка   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
z1380 8 часов назад
Комментарий к фото
Что за "примус" ?
Кто знает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
10k
Владимир 8 часов назад
По поводу машины в воде..

Речная полиция остановила на Неве плавучий автомобиль. Кадры с места событий опубликовали в соцсети очевидцы, а Северо-Западная транспортная прокуратура уже организовала проверку.

«Скорее всего, он [автомобиль] переоборудован для движения по воде. Однако у специалистов Управления возникли вопросы относительно безопасности такого агрегата для окружающей среды», отмечают 29 июня в пресс-службе Росприроднадзора.

В ведомстве предположили, что машина могла быть задействована в рекламной кампании или участвовать в создании другого контента, но от ответственности это никого не освобождает. В свою очередь, в прокуратуре пообещали выяснить обстоятельства произошедшего и проверить регистрацию судна, при наличии оснований будут приняты меры.

В Управлении на транспорте МВД по СЗФО «Фонтанке» рассказали, что плавучую машину действительно остановили в районе Петроградской набережной, но для формальной проверки документов. С ними проблем не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4253800



Другие посты автора
Популярное
"Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, детей которой поймали за порчей лифта, угрожает расправой
"Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, детей которой поймали за...
Победители чемпионата по чёрному юмору, у которых нет ни стыда ни совести
Победители чемпионата по чёрному юмору, у которых нет ни стыда ни совести
События на Украине 1- 2 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 1- 2 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Как выглядели бы дети диснеевских героев
Как выглядели бы дети диснеевских героев
"Гниём и разлагаемся": певица Наргиз Закирова рассказала о своей жизни в Европе
"Гниём и разлагаемся": певица Наргиз Закирова рассказала о своей жизни в Европе
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Но магия не возвращается

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#Разное#факты#дтп#США#автомобили#кино#фотографии#авария дня
#прикол#фото#в мире#интересное#картинки#авто аварии#знаменитости#новости#автомир#Еда
#интересно#животные#люди#дети#аварии#история#истории#Приколы#маразм#исследование
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве "Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве 16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках 16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках 16 фотографий, которые наглядно демонстрируют, какие следы оставляет время 16 фотографий, которые наглядно демонстрируют, какие следы оставляет время 20+ снимков, наглядно показывающих ход времени 20+ снимков, наглядно показывающих ход времени Дама верхом на страусе и еще 12 ретрофотографий: забытые моменты истории Дама верхом на страусе и еще 12 ретрофотографий: забытые моменты истории Интересные случаи, которые можно принять за выдумки, если бы не фото в телефоне Интересные случаи, которые можно принять за выдумки, если бы не фото в телефоне

На что жалуетесь?

Вернуться