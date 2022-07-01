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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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АНТИФИШКИ
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Кто знает?
Речная полиция остановила на Неве плавучий автомобиль. Кадры с места событий опубликовали в соцсети очевидцы, а Северо-Западная транспортная прокуратура уже организовала проверку.
«Скорее всего, он [автомобиль] переоборудован для движения по воде. Однако у специалистов Управления возникли вопросы относительно безопасности такого агрегата для окружающей среды», отмечают 29 июня в пресс-службе Росприроднадзора.
В ведомстве предположили, что машина могла быть задействована в рекламной кампании или участвовать в создании другого контента, но от ответственности это никого не освобождает. В свою очередь, в прокуратуре пообещали выяснить обстоятельства произошедшего и проверить регистрацию судна, при наличии оснований будут приняты меры.
В Управлении на транспорте МВД по СЗФО «Фонтанке» рассказали, что плавучую машину действительно остановили в районе Петроградской набережной, но для формальной проверки документов. С ними проблем не было.