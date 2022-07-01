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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
01 июля 2022 08:35
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
2292
19
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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25  комментариев
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89k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
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Очень дёшево отделались на 7 лет
Всё бы так....
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331
Николай Александрович 12 минут назад
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Крипта обвалится - завод с импортозамещением справится!
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2k
Vovan Petroff 15 минут назад
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Эхх! Третий курс пединститута. Летом в пионерский лагерь на практику. Ну так всех на мазок! Причем сразу весь курс. На Запсковье! В новые ипеня - на Сиреневый бульвар! Сидим в общей очереди. А кругом таакие персонажи. Шлёпнутый мужик лет 60. Орёт на весь коридор: "А што мне!!! Я ж не триперный!"
Шалава лет под 50 в сопровождении милицейского сержантика. Сидит без зуба твердит всё время: "Я тистая, я тистая". Рядом солидный мужчинка: "Ой, вы в пионерский лагерь? Ну я тоже. Вот мазок сдаю". Врёт конечно же. Ланн - подходит очередь. Дрожащими ручонками спускаю штаны. Блин - что ж он так съёжился то!!! Куда надфилем? Ай! Больно!
Вшей я из пионерского лагеря конечно же привёз.
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331
Николай Александрович 18 минут назад
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Не могу покупателю подыграть, а так может ещё бы чего купил
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708
H- MER Полчаса назад
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Ммм... Tokio Hotel))
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23k
pssst 49 минут назад
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вешу хорошо за сотню, но больше 5-6 не пью.
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2k
!ГЕНнадий Час назад
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какая-то ПОПкультура...
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2k
!ГЕНнадий Час назад
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Тогда, ешё и у Касперского проверься...
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2k
Григорий Водениктов 2 часа назад
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где то боян ходит, как один сиделец интересуется, что мол не зашкварно ли, что сын его на петухоне программирует
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2k
GROMOZEKA 3 часа назад
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Ссылка youtu.be
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2k
Денис 3 часа назад
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... на пихатон.
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2k
Денис 3 часа назад
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Стоп слово забыл?
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21k
Егор 3 часа назад
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Чеснок тоже верните
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46k
dima423 3 часа назад
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а водонагреватель не проще поставить?)
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46k
dima423 3 часа назад
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то что крипта валится прям душу греет)
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327
Александр Зотов dima423 2 часа назад
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угу, мож видюхи по доступной цене снова появятся...мечты мечты))
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46k
dima423 3 часа назад
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Медиум это же что то вроде экстрасенса?)))
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89k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
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Не останавливайсо
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89k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
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Радуйся, что течет
Перестанет - ляльку получишь
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11k
Cornho 4 часа назад
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Хоть не русского языка учитель?
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Всю жизнь работаю врачом
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