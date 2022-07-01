"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве

Победители чемпионата по чёрному юмору, у которых нет ни стыда ни совести

Настырный "магнитный кусь" кота

15 отчаянных модников со всего света

Дорогая, прости, но я опять всё починил: свежая подборка из серии "И так сойдёт"

Неожиданные образы москвичей и гостей столицы, в которых они спустились в подземку