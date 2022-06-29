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20 самых смешных и нелепых тату

20 самых смешных и нелепых тату

Автор:
29 июня 2022 16:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   кожа   рисунки   тату   татуировки   тело   фото   
1903
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Татуировки иногда являются произведением искусства и могут рассказать целую историю. Но порой они настолько нелепы, что хочется задать вопрос: "зачем?". Вот 20 нелепейших татуировок.

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Эта татуировка легко скрывается за причёской, но кому это нужно, если можно просто стричься в зависимости от настроения.

Такое тату с отсылкой на известный бренд можно назвать даже забавным.

Зато душа волка будет на свободе.

Такой маленький тот-о-ком-нельзя-говорить может серьёзно напугать партнёра девушки. Но тут хотя бы есть съёмный нос.

Когда решил сэкономить на тату.

Молодой человек мало того, что любит японскую кошку, так ещё и может сэкономить на макияже и призвать Ктулху.

Упрощённое изображение, но зато с юморком.

Вероятно, женщина получила откат от автопроизводителя. Но, может быть, жить не может без японских машин. Кто её знает?

Девушка, видимо, намекает на запах, который источает её тело. К чему - непонятно, ведь можно просто помыться.

Странная татуировка, если заодно учесть и место её расположения. Впрочем, может быть, это намёк?

Когда очень хочется украсить своё тело, но нет идей. К слову, это она из наиболее болезненных зон.

Зачем так акцентировать внимание окружающих на свой любви к мясным изделиям, не совсем понятно. Впрочем, может быть, у девушки мясо на завтрак, обед и ужин.

И ничего лишнего.

Как думаете, похожа?

Очень странная татуировка, но, однако, хотя бы со смыслом. Найдёт его для себя каждый.

...и смог!

Краб просто счастлив, что у него лягушачьи лапки.

Кто-то забыл, что тату навсегда, а алкоголизм вообще-то лечится.

Когда очень хочешь милое тату, но денег у тебя мало.

Забудь заботы и держи трубой хвост! Вот и весь секрет. Живи сто лет!

Источник:

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Метки: Юмор   кожа   рисунки   тату   татуировки   тело   фото   
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5  комментариев
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6k
Андрей Крылов 17 минут назад
По мне, так любые тату - нелепость.Ну а совсем идиотские - нелепось вдвойне.
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106
Sumrak58100 Минуту назад
Сегодня увидел девушку с грязными ногами. Подошёл ближе, оказалось, это тату.
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48k
Олег 13 минут назад
зато как просто опознавать тела криминалистам и родственникам
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Павел 19 минут назад
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1k
Александр Голованов 39 минут назад
Вот уж действительно, люди себя уродуют. Напоминает анекдот. Пришел мужик в тату-салон и говорит, а набейте мне на спине танк. Ему мастер говорит, хорошо, ложись. Через пять минут мастер говорит, ну все набил, вставай. Мужик как это, так быстро? А мастер ему, а что там долго то , всего 4 буквы.
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