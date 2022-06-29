20 самых смешных и нелепых тату

Татуировки иногда являются произведением искусства и могут рассказать целую историю. Но порой они настолько нелепы, что хочется задать вопрос: "зачем?". Вот 20 нелепейших татуировок.
Эта татуировка легко скрывается за причёской, но кому это нужно, если можно просто стричься в зависимости от настроения.
Такое тату с отсылкой на известный бренд можно назвать даже забавным.
Зато душа волка будет на свободе.
Такой маленький тот-о-ком-нельзя-говорить может серьёзно напугать партнёра девушки. Но тут хотя бы есть съёмный нос.
Когда решил сэкономить на тату.
Молодой человек мало того, что любит японскую кошку, так ещё и может сэкономить на макияже и призвать Ктулху.
Упрощённое изображение, но зато с юморком.
Вероятно, женщина получила откат от автопроизводителя. Но, может быть, жить не может без японских машин. Кто её знает?
Девушка, видимо, намекает на запах, который источает её тело. К чему - непонятно, ведь можно просто помыться.
Странная татуировка, если заодно учесть и место её расположения. Впрочем, может быть, это намёк?
Когда очень хочется украсить своё тело, но нет идей. К слову, это она из наиболее болезненных зон.
Зачем так акцентировать внимание окружающих на свой любви к мясным изделиям, не совсем понятно. Впрочем, может быть, у девушки мясо на завтрак, обед и ужин.
И ничего лишнего.
Как думаете, похожа?
Очень странная татуировка, но, однако, хотя бы со смыслом. Найдёт его для себя каждый.
...и смог!
Краб просто счастлив, что у него лягушачьи лапки.
Кто-то забыл, что тату навсегда, а алкоголизм вообще-то лечится.
Когда очень хочешь милое тату, но денег у тебя мало.
Забудь заботы и держи трубой хвост! Вот и весь секрет. Живи сто лет!
Источник:
АНТИФИШКИ
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