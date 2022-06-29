FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4587 постов • 1023 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Вот такие факты

Вот такие факты

Автор:
29 июня 2022 13:51
Сообщество : Факты
Метки: знаменитости   легенды   факты   
1011
18
Даже не верится, что такое возможно.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: знаменитости   легенды   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Б.Касторский 8 часов назад
Первый и последний "факты":
Первый- получается, что доказал собственное утверждение. Будучи специалистом в своей области без труда получил признание и в другой. Не значительной, по его мнению.
Последний- по отношению к плоскости орбиты расположение экватора меняется в диапазоне 22-24,5 . Так что может не все так критично?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
23k
ПаганецЪ 2 часа назад
Матч закончился со счётом 1 : 1.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Bill 6 часов назад
Я тоже иногда по пьяни отправляю электронные письма своей бывшей. Правда про вино и икру не писал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Наталья 8 часов назад
Ткните, пожалуйста, пальцем в тот факт, в который "даже не верится, что такое возможно".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Babangdida 8 часов назад
Это Резерфорд отец ядерной физики, что-ли!? Тот, который выгнал из своего кабинета Лео Сциларда, пришедшего рассказать ему про цепную реакцию нейтронов... Афтар, выпей яду!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
АРОН
Всю жизнь работаю врачом
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

540700



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Белые розы и километровая очередь: поклонники простились с Юрием Шатуновым
Белые розы и километровая очередь: поклонники простились с Юрием Шатуновым
Конфликты с Маре, прыжки с самолёта и розы в честь любимой женщины: жизнь гениального комика Луи де Фюнеса
Конфликты с Маре, прыжки с самолёта и розы в честь любимой женщины: жизнь гениального...
События на Украине 29- 30 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 29- 30 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Тайна знаменитой фотографии пришельца: вторжение гуманоидов или фальсификация
Тайна знаменитой фотографии пришельца: вторжение гуманоидов или фальсификация
15 фотографий, которые доказывают, что генетика - великая вещь
15 фотографий, которые доказывают, что генетика - великая вещь
«Кино – и точка»: сходить в кинотеатр можно будет всего за 1 рубль
«Кино – и точка»: сходить в кинотеатр можно будет всего за 1 рубль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#в мире#интересное#картинки#автомир#новости#сарказм#комментарии#дети
#интересно#животные#люди#история#Разное#автомобили#позитив#авто аварии#Ynews#забавно
#прикол#подборка#факты#дтп#аварии#искусство#Приколы#кино#Жизнь#знаменитости
«Кино – и точка»: сходить в кинотеатр можно будет всего за 1 рубль «Кино – и точка»: сходить в кинотеатр можно будет всего за 1 рубль 25 неожиданных фактов о Уинстоне Черчилле 25 неожиданных фактов о Уинстоне Черчилле Система Станиславского и знаменитые актёры, работающие по ней Система Станиславского и знаменитые актёры, работающие по ней 8 странных фактов о Кристофере Уокене, которыми поделились его коллеги 8 странных фактов о Кристофере Уокене, которыми поделились его коллеги Как жилось жёнам великих мужей Как жилось жёнам великих мужей Знаменитости, которые нас удивили Знаменитости, которые нас удивили

На что жалуетесь?

Вернуться