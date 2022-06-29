Вот такие факты

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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: знаменитости легенды факты
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Первый- получается, что доказал собственное утверждение. Будучи специалистом в своей области без труда получил признание и в другой. Не значительной, по его мнению.
Последний- по отношению к плоскости орбиты расположение экватора меняется в диапазоне 22-24,5 . Так что может не все так критично?
Сейчас погуглю этот факт, благо есть минут 5-7 времени...