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Производители, которые хотели обмануть нас, скопировав известные бренды

Производители, которые хотели обмануть нас, скопировав известные бренды

Автор:
29 июня 2022 11:46
Метки: бренды   известный бренд   копии   копия   подделка   фото   
2682
15

Копии известных брендов стоят на порядок дешевле. Но похожими на известные фирмы другие производители становятся специально, чтобы заманить потребителя на знакомые цвета и лого. Перед вами подделки, которые очень старались.

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А вы обращаете внимание на бренды?

Источник:

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Метки: бренды   известный бренд   копии   копия   подделка   фото   
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Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
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Мурчелло 12 минут назад
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Джонни 14 минут назад
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Gleb_Skameikin Час назад
интернет взорван
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