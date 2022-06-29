Производители, которые хотели обмануть нас, скопировав известные бренды

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Копии известных брендов стоят на порядок дешевле. Но похожими на известные фирмы другие производители становятся специально, чтобы заманить потребителя на знакомые цвета и лого. Перед вами подделки, которые очень старались.
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А вы обращаете внимание на бренды?
Источник:
АНТИФИШКИ
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