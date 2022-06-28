Эстетика советских коммуналок: как жилось семьям в тесноте, да в обиде

Несмотря на то, что коммунальные квартиры появились ещё в дореволюционный период, коммуналки у большинства ассоциируются с 1930-ми, когда народ, массово переезжавший в города, максимально уплотняли. Помните, как у Высоцкого: "Все жили вровень, скромно так — система коридорная: на тридцать восемь комнаток — всего одна уборная". Однако люди до сих пор проживают в общих пространствах. В одном только Петербурге в коммуналках живут 229 000 семей.
Впервые квартирный вопрос в РСФСР начали решать в 1919 году, когда Наркомздрав постановил, что санитарная норма жилой площади на человека составляет 9,1 кв. м. Имущество богатых отбиралось и делилось среди трудящихся.
Именно поэтому первыми жильцами коммуналок стали "бывшие люди", потерявшие свою собственность. Постепенно к ним подселяли фронтовиков, жителей деревень и граждан с низким материальным достатком.
Чаще всего квартиру давали на 3-5 семей, которые в те времена были немаленькими. Поэтому на одной жилой площади ютилось от 25 до 30 человек. Однако встречались и такие коммуналки, где число жильцов достигало и сотни. В 1930-м году в Москве норма жилой площади уменьшилась до 5 кв. м, а в некоторых городах провинции доходила до 2,2 кв.м.
Несмотря на то, что в таких условиях у детей не могло быть своей комнаты, отдельный уголок им всё-таки выделялся. Его просто огораживали от общей спальни фанерой или занавеской. Однако это была не единственная, но решаемая проблема. Например, холодильника не было, поэтому продукты складывали в авоську и вывешивали за окно.
К слову, по этому признаку можно было сразу определить, где именно находится коммуналка.
Ну и, конечно, существовали правила, под которые все должны были подстраиваться. Например, дежурство с уборкой мест общего пользования раз в неделю или «тихий час», наступавший заметно раньше, чем положено по закону. Правда, далеко не все соблюдали коммунальные порядки.
Стоит отметить, что все ценили своё пусть и маленькое, но личное пространство в виде комнатки. Подходя к подъездной двери вас встречало скопление звонков со списком жильцов. А вот кухня, коридоры, санузел и ванная были общим достоянием.
Вот только принимать ванну мало кто решался. Во-первых, из-за соседей, недовольных превышением «временного лимита». Во-вторых, из-за риска что-нибудь подцепить, так как о должной чистоте ни шло и речи.
Хотя и уборные каждое семейство посещало со своим ободком. Туалетную бумагу и вовсе либо подписывали, либо сразу уносили с собой. Хоть чужое и нельзя было брать, всегда мог найтись тот, кто решит пренебречь порядками.
Говоря об общем состоянии коммуналок, нетрудно догадаться, что речи хоть о каком-то ремонте не шло. Порой жильцы были равнодушны к порядку даже в своих комнатах, не говоря уже об общей площади проживания. Коридоры практически всегда были заставлены шкафами или лишними вещами, мешая проходу.
С кухней дела тоже обстояли не очень хорошо. Было проще, если количество семей соответствовало количеству конфорок. В противном случае приходить готовить приходилось строго по графику.
Ну и закончим неотъемлемой частью всех коммуналок – скандалами. И всё по вышеперечисленным причинам. Кому-то не нравился хлам в нежилых помещениях, кто-то пренебрегал правилами, а кто-то просто не мог сожительствовать с чужими людьми. В 1927 году даже были созданы примирительно-конфликтные комиссии по жилищным делам, которые, впрочем, мало помогали в решении конфликтов. Как раньше ругались в коммуналках, так ругаются и сейчас.
А вам доводилось жить в коммуналках и какие впечатления они после себя оставили?
Источник:
АНТИФИШКИ
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У нас , относительно, было нормально, ремонт делали.
у многих одноклассников, в трешке жило три семьи , по три , четыре человека и разнополые дети(к сожалению многие там до сих пор), в коридоре деревянный, из облезлых досок пол, ванная с облепляющееся краской…эти семьи нормально, для рабочего класса достатка, но видно небыло желания обустраивать общую территорию.
Хочу пожелать всем иметь свой уголок, куда хотелось бы возвращаться и отдыхать от городской толпы!
И летом?
В благословенном союзе все граждане жили в отдельных, благоустроенных квартирах. И с рождением каждого последующего ребёнка, жилищные условия неуклонно улучшались. Ну, так по-крайней мере говорят сторонники СССР.
2. Звонки (электрические) появились относительно недавно. В 30-е ни о каких электрозвонках и речи не было. Был один звонок механический, рядом с ним список - сколько звонков к кому. И делилось это не из-за какого то чувства личного пространства, а элементарно чтоб было понятно к кому пришли.
3. Сейчас (и это довольно давно) количество плит соответствует количеству жильцов. С раковинами и санузлами сложнее - зависит от дома
4. Сумки с продуктами вывешивали все, кроме жильцов "новых" сталинок - там были под окнами специальные ниши-холодильники. Поэтому по окнам определить коммуналку было нельзя. Потом появились холодильники
В целом состояние коммуналок зависит как от жилого фонда, так и от жильцов
Всегда были и есть свою плюсы и минусы.
Считаю ли, что тогда было плохо - нет.
Хотел бы вернуться в коммуналку - нет.