Эстетика советских коммуналок: как жилось семьям в тесноте, да в обиде

Чаще всего квартиру давали на 3-5 семей, которые в те времена были немаленькими. Поэтому на одной жилой площади ютилось от 25 до 30 человек. Однако встречались и такие коммуналки, где число жильцов достигало и сотни. В 1930-м году в Москве норма жилой площади уменьшилась до 5 кв. м, а в некоторых городах провинции доходила до 2,2 кв.м.





Несмотря на то, что в таких условиях у детей не могло быть своей комнаты, отдельный уголок им всё-таки выделялся. Его просто огораживали от общей спальни фанерой или занавеской. Однако это была не единственная, но решаемая проблема. Например, холодильника не было, поэтому продукты складывали в авоську и вывешивали за окно.