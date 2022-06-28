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Как прятали тело Ленина во время ВОВ

Как прятали тело Ленина во время ВОВ

Автор:
28 июня 2022 16:06
Сообщество : RealFishki
Метки: ВОВ   Ленин   интересное   история   медицина   факты   
697
6
Когда началась Великая Отечественная война мавзолей выглядел обычно: всё-так по часам менялся караул, вот только тела вождя мирового пролетариата там уже не было.
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Источник:

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Метки: ВОВ   Ленин   интересное   история   медицина   факты   
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3  комментария
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Борис Карабанов 40 минут назад
Бред! Как такое можно написать? Никаких репрессий не было! Это вымысел либерастов. Сталин добрый и мудрый.
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