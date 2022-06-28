Как прятали тело Ленина во время ВОВ

В Тюмени люди вскоре узнали кого же именно к ним привезли. Откуда произошла утечка информации выяснить не удалось.

Профессор Збарский всё время неотлучно был при теле вождя, все годы, до весны 45-го года. Он не только ежедневно сохранял мумию, но докладывал Сталину о любом происшествии, которое случалось не только с телом, но и вокруг него.