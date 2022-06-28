Как прятали тело Ленина во время ВОВ

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Когда началась Великая Отечественная война мавзолей выглядел обычно: всё-так по часам менялся караул, вот только тела вождя мирового пролетариата там уже не было.
Его втайне вывезли из Москвы, причём как можно дальше, вглубь страны. Мавзолей могли разбомбить, даже несмотря на маскировку. И если бы немцы уничтожили мавзолей, то это было подорвало боевой дух бойцов советских солдат, да и всего народа в целом.
На Красной площади сразу же после нападения Германии устроили маскировку, сделав над существующими зданиями новые, из фанеры.
Но немцы, если бы они стали бомбить Москву, они, даже не зная, где именно находится Красная площадь, могли бы просто угодить в мавзолей случайно. Кто-то предлагал засыпать мавзолей песком огромным слоем песка. В результате всех совещаний было принято вывозить тело вождя из города.
Но немцы, если бы они стали бомбить Москву, они, даже не зная, где именно находится Красная площадь, могли бы просто угодить в мавзолей случайно. Кто-то предлагал засыпать мавзолей песком огромным слоем песка. В результате всех совещаний было принято вывозить тело вождя из города.
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Борис Збарский, который осуществлял бальзамирование тела Ленина, должен был подготовить его к транспортировке и следить в дальнейшем, чтобы ничего не случилось с телом. Дорога обещалась быть долгой, условия хранения трупа изменились, поэтому задача выглядела непростой.
Из Москвы в Тюмень уходил поезд, который надо было тщательно подготовить - усиленная охрана и безупречное состояние самого поезда. Всем занималось ЧК. Поездов нужно было три: в первом и последнем находилась многочисленная охрана.
Из Москвы в Тюмень уходил поезд, который надо было тщательно подготовить - усиленная охрана и безупречное состояние самого поезда. Всем занималось ЧК. Поездов нужно было три: в первом и последнем находилась многочисленная охрана.
Постоянная температура хранения тела была 16 градусов, а стояло лето, жаркое удушающее лето. Поезд необходимо было оборудовать специальными приспособлениями, которые всегда бы поддерживали нужную влажность и температуру.
Это была колоссальная ответственность и каждый, кто принимал в ней участие, понимал, что если что-то вдруг пойдет не так, то в живых не останутся. Соблюдалась строжайшая секретность, никто не догадывался, что едет в специальном поезде.
Это была колоссальная ответственность и каждый, кто принимал в ней участие, понимал, что если что-то вдруг пойдет не так, то в живых не останутся. Соблюдалась строжайшая секретность, никто не догадывался, что едет в специальном поезде.
В Тюмени люди вскоре узнали кого же именно к ним привезли. Откуда произошла утечка информации выяснить не удалось.
Профессор Збарский всё время неотлучно был при теле вождя, все годы, до весны 45-го года. Он не только ежедневно сохранял мумию, но докладывал Сталину о любом происшествии, которое случалось не только с телом, но и вокруг него.
Профессор Збарский всё время неотлучно был при теле вождя, все годы, до весны 45-го года. Он не только ежедневно сохранял мумию, но докладывал Сталину о любом происшествии, которое случалось не только с телом, но и вокруг него.
У Збарского было достаточно свободного времени и он решил пойти в преподаватели математики в местной школе. Кто-то, как говорили, узнал профессора и сделал вывод (довольно-таки меткий), что он охраняет тело Ленина в Тюмени.
А после окончании своей миссии профессор угодил под репрессии и два года просидел в тюрьме. Ну конечно же.
А после окончании своей миссии профессор угодил под репрессии и два года просидел в тюрьме. Ну конечно же.
Источник:
АНТИФИШКИ
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