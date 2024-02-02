Илон Маск прогулялся с новым роботом по заводу Tesla

Были и те, кто искренне порадовался:

"Обожаю эти обновления Optimus. Приятно видеть успехи".

"Походка выглядит намного естественнее, чем я ожидал".

Впервые Optimus был анонсирован на мероприятии Tesla AI Day в августе 2021 года.

Первый прототип робота был представлен год спустя, хотя он не смог сделать ничего, кроме как пройтись по сцене и помахать рукой.