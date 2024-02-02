Илон Маск прогулялся с новым роботом по заводу Tesla

Илон Маск поделился кадрами своего робота Optimus, который должен стать помощником по дому. На видео рослый гуманоид гуляет по цеху.
Робот предстал без внешней оболочки, что позволило увидеть его сложное внутреннее устройство.
Маск подписал ролик: "Прогуливаемся с Оптимусом".
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В ответ зрители в шутку выразили свои опасения по поводу восстания роботов.
Один прокомментировал: "Это добром не кончится".
Другой добавил: "Это всё здорово, пока роботы не начнут убивать людей".
Некоторые сравнили Optimus с роботами NS5 из научно-фантастического боевика 2004 года "Я, робот".
Подписчики отметили, что по скорости машина напоминает президента США Джо Байдена.
Были и те, кто искренне порадовался:
"Обожаю эти обновления Optimus. Приятно видеть успехи".
"Походка выглядит намного естественнее, чем я ожидал".
Впервые Optimus был анонсирован на мероприятии Tesla AI Day в августе 2021 года.
Первый прототип робота был представлен год спустя, хотя он не смог сделать ничего, кроме как пройтись по сцене и помахать рукой.
Tesla показала в ролике обновленный прототип робота-гуманоида (Gen 2) в декабре 2023 года.
Gen 2 берёт яйцо и аккуратно держит его, благодаря тактильным датчикам в пальцах.
В другом видео робот продемонстрировал своё равновесие, выполнив несколько основных асан йоги и встав на одну ногу.
Рост Optimus составляет 180 см, он способен ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать 70 кг.
В него встроена программа Autopilot, используемая в электромобилях компании, которая позволяет гуманоиду распознавать объекты реального мира.
Маск описал своё детище как работника фабрики, но робот может стать "отличным приятелем, как R2D2 или C3PO".
Он справится с самыми разными задачами - от затяжки болтов до сбора продуктов в магазинах.
Бизнесмен отметил, что Optimus не так опасен, как кажется, ведь его может одолеть обычный человек.
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Покупатели смогут приобрести Optimus уже в 2025-2027 году, его розничная цена составит "менее 20000 долларов".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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