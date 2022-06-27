Что скрывает Марианская впадина?

Начиналось всё достаточно прозаично. В 1872 году парусно-паровой корвет «Challenger» с научными сотрудниками на борту, оборудованный по последнему слову техники того времени стартовал от берегов Англии. На борту были биологические и химические лаборатории, лебёдки и средства для измерения глубины, взятия проб грунта и воды, а также измерения температуры. Во время долгого плавания, в 1875 году команда наткнулась на огромный провал возле Марианских островов. Зондирование (измерение глубины) проводилось при помощи лотов – это огромной длины верёвки с грузилом, которые спускали в воду. Во время спуска грузило ударялось о дно, и по такой вибрации определяли глубину. На борту Челленджера была конопляная веревка длиной 291 километр. Так была обнаружена Марианская впадина. Их Лот был достаточно длинный, но, возможно, он где-то застрял. Тогда учёные полагали, что глубина Марианской впадины составляет 8 тысяч метров. Но и этого учёным было достаточно. По окончании экспедиции, все открытия были задокументированы на 50 томах или 29500 страниц научного доклада, включая глубочайшее место нашей планеты.

Спустя годы, в 1951 году английские учёные провели новые замеры в самой глубокой части жёлоба «Бездна Челленджера» глубоководным эхолотом и документируют совершенно новую глубину — 10863 метра.