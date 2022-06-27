Что скрывает Марианская впадина?

Огромный океанический жёлоб. Таинственное и покрытое тайнами место. Учёные при любой возможности готовы поехать изучать его.
Каждый спуск туда заканчивался очередным открытием. Протянулся он вдоль Марианских островов, в честь которых и назван. Марианский жёлоб имеет V-образную форму и тянется вниз в форме полумесяца на 2,5 тысячи километров, а в ширину достигает порядка 60 километров. Самое глубокое место на Земле появилось вследствие движения тектонических плит. Тихоокеанская тектоническая плита медленно, но, верно, заплывает под Филиппинскую.
Начиналось всё достаточно прозаично. В 1872 году парусно-паровой корвет «Challenger» с научными сотрудниками на борту, оборудованный по последнему слову техники того времени стартовал от берегов Англии. На борту были биологические и химические лаборатории, лебёдки и средства для измерения глубины, взятия проб грунта и воды, а также измерения температуры. Во время долгого плавания, в 1875 году команда наткнулась на огромный провал возле Марианских островов. Зондирование (измерение глубины) проводилось при помощи лотов – это огромной длины верёвки с грузилом, которые спускали в воду. Во время спуска грузило ударялось о дно, и по такой вибрации определяли глубину. На борту Челленджера была конопляная веревка длиной 291 километр. Так была обнаружена Марианская впадина. Их Лот был достаточно длинный, но, возможно, он где-то застрял. Тогда учёные полагали, что глубина Марианской впадины составляет 8 тысяч метров. Но и этого учёным было достаточно. По окончании экспедиции, все открытия были задокументированы на 50 томах или 29500 страниц научного доклада, включая глубочайшее место нашей планеты.
Спустя годы, в 1951 году английские учёные провели новые замеры в самой глубокой части жёлоба «Бездна Челленджера» глубоководным эхолотом и документируют совершенно новую глубину — 10863 метра.
Не остались в стороне и русские мореходы. Научно-исследовательское судно «Витязь» в 1957 году зафиксировали глубину 11022м и установили наличие жизни на глубине от 7км, совершив переворот в научном мире. Тогда никто и предположить не мог, что на такой глубине кто-то может жить! После этого и начались истории о чудищах на дне самых причудливых форм. С этого момента началась настоящая гонка за новыми открытиями. Попробуем же разобраться что правда, а что вымысел.
Эстафету приняли американцы. Лейтенант ВМС США Дон Уолш и исследователь Жак Пикар погрузились на дно в батискафе «Триест». Отважные смельчаки погружались 5 часов. Даже подумать страшно какого им было, провести на глубине 12минут незамедлительно начать подъём. Всплытие проходило быстрее и заняло всего 3 часа. Команда обнаружила плоских 30-сантиметровых рыб схожих с камбалой.
Американская газета «New-York Times» в 1996 году публикует невероятный материал. Исследовательское судно «Glomar Challenger» использовал шарообразный автономный батискаф «Ёж». Спустя некоторое время после погружения приборы зафиксировали столкновение аппарата и звуки скрежета металла. Аппарат незамедлительно подняли и обнаружили, что стальной корпус был повреждён будто бы его что-то кусало, тросы надорваны. Толщина стали на батискафе составляла — 20см. Эта новость быстро разошлась и покрылась загадками, а позднее была удалена из банка новостей «Nеw-York Times» и стала байкой. Была ли это новостная утка или сокрытие правды – неизвестно так же, как и то, что повредило батискаф «Ёж».
В 2009году с помощью автономного дрона «Nereus» были взяты образцы грунта со дна Марианской впадины, а также сделаны несколько фотографий. Следующим посетил это место сам Джеймс Кэмерон в 2012 году на собственном батискафе. Он был на столько впечатлён, что снял документальный фильм о своём путешествии. Именно он создал терминатора, аватар и другие интересные фильмы. Следующие спуски продолжились лишь в 2019 году и происходят по сей день.
Моллюски на дне
Благодаря многочисленным горячим источникам, выбрасывающие 450 градусные струи, вода в жёлобе поддерживает относительно тёплую температуру 1-5 градусов по Цельсию. В связи с высоким давлением, дно покрыто не песком, а слизью, остатками раковин и древних моллюсков. Вода насыщена различными минералами и питательными веществами, а тёплая вода поддерживает жизнь. Моллюски в первую очередь обожают скапливаться в таких местах.
Зуб мегалодон и зуб акулы
Зубы этой громадной хищной рыбы находили и до сих пор находят по всему свету, в том числе в Тихом океане близ Марианского жёлоба. Она на столько адаптировалась, что перестала зависеть от изменений окружающей среды. Таких называют «вид-космополит», к которым и относится мегалодон. Учёные не исключают возможности выживания этого вида в замкнутых или труднодоступных ареалах океана. Однако несмотря на официальное вымирание этого вида, надежду у ихтиологов вызывает находка останков, возраст которых варьируется между 10-20 тысячами лет назад. Такая находка и порождает легенды и домыслы, особенно среди рыбаков южных стран, которые якобы видели своими глазами такого огромного монстра. Как вы считаете: может ли где-то ускользать от наших глаз этот грозный хищник?
Вернёмся же реальным фактам монстров, обитающих в Марианской впадине. Жёлоб вместил в себя самых разных существ от глубоководных удильщиков до гигантских кальмаров. Подводный гигантизм как раз то, что интересует учёных. Многие виды могут похвастаться своими размерами с собратьями, проживающими отнюдь не на самом дне океана. Ярким примером являются гигантские амёбы! Сифонофоры – это колонии медуз, образующие на первый взгляд длинную прозрачную рыбу, предпочитающую жить поглубже. Марианская впадина благоприятно повлияла на их жизнь, увеличив их в размере. Почти все существа видоизменились, и большая их часть стала почти прозрачной, что и создаёт сложности их идентифицирования. Например, осьминоги в конечном счёте лишились своих щупалец и приняли прозрачный облик.
гигантский кальмар
Сегодня учёные ищут инопланетян на других планетах, когда в наших же водах водятся такие невероятные пришельцы. Космос изучен гораздо лучше, нежели океан и тот же Марианский жёлоб. Однако технологии не стоят на месте и изучение собственных вод, как и космоса остается лишь вопросом времени. Как вы считаете, что важнее изучать: далекие планеты или моря и океаны?
Источник:
АНТИФИШКИ
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>> На борту Челленджера была конопляная веревка длиной 291 километр.
-Чёт с размерами у вас впадина.
Доколе ?
Живы они , живы .... только болели и измельчали .