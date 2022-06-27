«Да пошёл ты!»: россиянка криками отогнала напавшего на неё медведя

В Курагинском районе нашей необъятной Родины объявился наглый медведь. Вот уже пару месяцев он шастает между посёлками Гуляевка и Черемшанка и не дает покоя местным жителям.

У кого-то он «отжимает» продукты, которые они несут домой, других просто пугает до полусмерти. Но в этот раз косолапый промахнулся с выбором «жертвы» - ему на пути повстречалась действительно смелая женщина.

Когда на неё вышел медведь, она не струхнула и заговорила с бурым разбойником. «Мишаня» от такого поворота растерялся и не стал нападать. Женщина так и шла по дороге, держа зверя на расстоянии, ещё и умудрилась заснять этот инцидент.