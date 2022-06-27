«Да пошёл ты!»: россиянка криками отогнала напавшего на неё медведя

Косолапый явно ошибся с выбором. Женщина оказалась не промах и дала «бурому» достойный отпор.
В Курагинском районе нашей необъятной Родины объявился наглый медведь. Вот уже пару месяцев он шастает между посёлками Гуляевка и Черемшанка и не дает покоя местным жителям.
У кого-то он «отжимает» продукты, которые они несут домой, других просто пугает до полусмерти. Но в этот раз косолапый промахнулся с выбором «жертвы» - ему на пути повстречалась действительно смелая женщина.
Когда на неё вышел медведь, она не струхнула и заговорила с бурым разбойником. «Мишаня» от такого поворота растерялся и не стал нападать. Женщина так и шла по дороге, держа зверя на расстоянии, ещё и умудрилась заснять этот инцидент.
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И медведя на скаку остановит…
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АНТИФИШКИ
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а что этой женщине нужно было сделать???
Бросить еду, которой по ее словам не было, убить его, бежать, или что?!?!
сьемка постановка.
но стрелять его уже пора, если это не постанова с ручным медведем.
а в один прекрасный момент попробует человечину на зубок...
От мамки только ушёл.
Опыта мало, а вкус халявы уже попробовал.
Так и будет отжимать еду у прохожих, пока не поймёт, что человек тоже еда.
А это уже беда.