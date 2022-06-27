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«Да пошёл ты!»: россиянка криками отогнала напавшего на неё медведя

«Да пошёл ты!»: россиянка криками отогнала напавшего на неё медведя

Автор:
27 июня 2022 14:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Мишка   косолапый   крики   медведь   нападение   россиянка   
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Косолапый явно ошибся с выбором. Женщина оказалась не промах и дала «бурому» достойный отпор.

В Курагинском районе нашей необъятной Родины объявился наглый медведь. Вот уже пару месяцев он шастает между посёлками Гуляевка и Черемшанка и не дает покоя местным жителям.

У кого-то он «отжимает» продукты, которые они несут домой, других просто пугает до полусмерти. Но в этот раз косолапый промахнулся с выбором «жертвы» - ему на пути повстречалась действительно смелая женщина.

Когда на неё вышел медведь, она не струхнула и заговорила с бурым разбойником. «Мишаня» от такого поворота растерялся и не стал нападать. Женщина так и шла по дороге, держа зверя на расстоянии, ещё и умудрилась заснять этот инцидент.

И медведя на скаку остановит…

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мишка   косолапый   крики   медведь   нападение   россиянка   
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27  комментариев
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21k
Serg2001 2 часа назад
К сожалению в этом мало веселого. "Малыш" подрастёт, будет более голодным и агрессивным, встретит более слабого человека и всё закончится трагедией.
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11k
Mike 3 минуты назад
Малыыыыышш?!?!?! Это этот четырехлапый то!!! Малыш????? Русским женщинам: коня на скаку, горящая изба....."+" мишку голодного "отшить"
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 23 минуты назад
Медвежонок просто хотел поиграть...
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1k
alex 24 минуты назад
последние два бумс доставили. но не надо шутить с ними. кому интересно - на антифишки
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3k
Babangdida Полчаса назад
Даме, огромный респект! А мишку жалко - молодой, глупый и по всей вероятности, не доживёт, чтобы поумнеть.
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6k
klop Полчаса назад
Такой мелкий,а уже на гопстоп пытается взять. Незавидное будущее у медвежонка, в будущем может погибнуть в разборках местных братков за территорию.
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−20
bloger.pulsa Полчаса назад
А не эта бабка снималась в "Мадагаскаре" и кричала: "Плохая киса!"
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1k
GoInDown 38 минут назад
Еще пару месяцев, и мишку будет интересовать не только содержимое пакета и но и их владельцы.
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127k
Игорь 38 минут назад
Отловить и в зоопарк.
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1k
Borman 53 минуты назад
Почитал комменты выше, и возник вопрос,
а что этой женщине нужно было сделать???
Бросить еду, которой по ее словам не было, убить его, бежать, или что?!?!
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2k
Григорий Водениктов 53 минуты назад
пока я без птрк)))
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70
Валерий Петров 58 минут назад
мишка малой.
сьемка постановка.
но стрелять его уже пора, если это не постанова с ручным медведем.
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1k
Сергей Клубков Час назад
Маша убежала от медведя!
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281
Liberman Час назад
Медведь - умное существо, и запомнит что можно на халяву жрать и подходить к людям - за это ничего не будет.
а в один прекрасный момент попробует человечину на зубок...
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2k
Natalia Час назад
Вышла бы мамка его и видео сократилось бы до 5 секунд... повезло женщине
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86k
Феофан 2 часа назад
Да какой это медведь? Медвежонок мелкий. Здесь главное, чтобы маманя рядом не гуляла.
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4k
Олег Белов 2 часа назад
Это пестун, не взрослый медведь. Кто-то держал у себя медвежонка, а когда медвежонок подрос выкинул.
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1k
Kariya 2 часа назад
Мелковат. Не медвежонок, но как там таких называют, которые только-только от мамкиной титьки отходят?
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353
Джонни Bauror 57 минут назад
о, а я знаю тогда как человеческого детеныша называют - Песдюк
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26k
Андрей Иванов 2 часа назад
А Писахов то не сказки писал, однако
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