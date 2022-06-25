Лук маринованный в лимонном соке

Лук, как добавка к мясу жареному, шашлыку, например, рыбе, овощам, или, в общем, просто немного похрустеть с чёрным хлебом — это очень даже хорошо и правильно.
Но лук в чистом, так сказать, виде горек и…, уж простите за…, но – вонюч. А потом послевкусие неприятное еще имеет место быть.
А вот маринованный – вполне даже, хотя, если честно, конечно, на любителя. Но, тем не менее в нём нет ни резкой горечи, ни этого самого неприятного запаха.
Ну а для вкусности мариновать лук буду в лимонном соке. Без уксуса.
Лук почистил конечно, сполоснул холодной водой, и тонко нарезал. Колечками.
Потом я лук промыл. Чем холоднее будет вода, в которой станет мыться лук, тем будет лучше. А потом выложить на дуршлаг, чтобы лишняя вода стекла.
Маринад.
Взял воды – граммов семьдесят – сто. Нагрел до 60-ти градусов.
В нагретую воду добавил:
Выдавил сок из одного крупного и зрелого лимона. Выдавленный лимон выбрасывать – жаба задушила. Лимон абхазский, домашний. Очень ароматный и реально – вкусный. Не просто ядовито кислый, как из дальнего зарубежья привозят, а именно – вкусный. Поэтому примерно треть лимона я нарезал и тоже добавил к маринаду. Если использовать такой лимон вам претит, добавьте цедру с половинки лимона.
Пару чайный ложек «с горкой» сахару, одну соли. Пару гвоздичек.
Можно добавить пол чайной ложки горчицы, но это исключительно «на любителя».
Хорошо перемешать.
И залить луковые кольца. Этим маринадом.
Сверху я насыпал половину чайной ложи, прованских, что называется трав и дроблёного черного перца тоже пол чайной ложки.
Лук готов, в принципе, уже через 15-20 минут. Если требуется быстро. Но, когда «быстро» очень вкусно не бывает. Как по мне, лучше дать луку ночку постоять в холодильнике.
А уже перед подачей жидкий маринад слить, в лук добавить столовую ложку хорошего растительного масла, только обязательно, повторюсь, хорошего и вкусного, перемешать деликатно и …, можно к жареному мясу.
Или к тушеному.
Но, уверяю вас, что и к рыбе или овощам…, в общем в начале поста все уже сказано. Главное – вкусно получается, чесслово!
Лук — 100 гр.
Лимон — 1 шт.
Сахар — 2 ч. л.
Соль — 1 ч. л.
Растительное масло — 1 ст. л.
Вода — 70 мл.
Гвоздика – 1-2 шт.
Черный перец — щепотка.
½ ч.л. горчицы (опционально – по вкусу)
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Речь идет о не рафинированном масле как я понимаю? Ибо рафинированное на вкус все одинаковое.
А вообще маринованный лук на самом деле вещь. Все маринуют по разному, тут человек привел рецепт маринада без уксуса, уксус заменяет лимонный сок, так кстати делают не только для маринадов.
Кстати чтобы убрать лишнюю горечь у лука достаточно его ошпарить кратковременно кипятком, и он уже будет не такой едкий.
2. Зачем там гвоздика???? Вообще не в тему
3. Масло что дает?
В кипящую воду соль, сахар и перцы с лавром. Пять минут варим. Уложенный лук в банке заливаем кипящим маринадом и после этого 5% от массы банки 5% уксус. 50 мл на литровую банку в независимости от того сколько там лука и воды.
И вот только потом, туда можно добавить чайную ложку лимонного сока. Все!
2. Зачем перец и лавр?
3. Зачем уксус?
Сделйте репортаж по своему рецепту и расскажите ... Всё!