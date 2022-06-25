Лук маринованный в лимонном соке

Но лук в чистом, так сказать, виде горек и…, уж простите за…, но – вонюч. А потом послевкусие неприятное еще имеет место быть.

А вот маринованный – вполне даже, хотя, если честно, конечно, на любителя. Но, тем не менее в нём нет ни резкой горечи, ни этого самого неприятного запаха.

Ну а для вкусности мариновать лук буду в лимонном соке. Без уксуса.

Лук почистил конечно, сполоснул холодной водой, и тонко нарезал. Колечками.