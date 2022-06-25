В США прошли массовые протесты из-за отмены права на аборты

Американские СМИ раскритиковали решение Верховного суда США по абортам:

New York Times

Женщины теряют право на контроль за своим телом. Они могут перестать быть равноправными членами общества из-за этого решения. Скоро почти половина штатов введет запрет на аборты.

Washington Post

Штаты, выступающие против права женщин на аборты, будут вводить уголовную ответственность. Жизни женщин будут подвергаться угрозе. Суд принял решение, которое подорвало к нему доверие.

Politico

Принятое решение можно связать с политикой, проводимой Трампом, так как трое из пяти судей, проголосовавших за отмену гарантий права на аборты, были назначены именно при предыдущем президенте США.