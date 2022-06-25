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В США прошли массовые протесты из-за отмены права на аборты

В США прошли массовые протесты из-за отмены права на аборты

Автор:
25 июня 2022 15:28
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   аборты   видео   женщины   конституция   протесты   
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Тысячи людей вышли на улицы в разных городах страны, не обошлось без стычек с полицией и слезоточивого газа.

Накануне Верховный суд США отменил постановление 1973 года по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти страны гарантируют право на прерывание беременности.

Первым американским штатом, заявившим о запрете абортов сразу после решения Верховного суда, стал Миссури.

Генпрокурор штата Эрик Шмитт заявил, что разрешение абортов в 1973 году привело к «гибели более 60 миллионов невинных людей», но теперь этому пришёл конец.

Следом генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что аборты теперь незаконны в штате.


После решения суда порядка 26 штатов высказали свои намерения в ближайшее же время законодательно запретить аборты. Народ оценил по-своему эту "заботу".


На улицы Нью-Йорка, Филадельфии, Лос-Анджелеса, Бостона и Сиэтла вышли тысячи жителей. В нескольких городах полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Примечательно, что выходить на митинги народ агитировал сам Байден, правда, настаивал на формулировке "мирные протесты".


Американские СМИ раскритиковали решение Верховного суда США по абортам:

New York Times

Женщины теряют право на контроль за своим телом. Они могут перестать быть равноправными членами общества из-за этого решения. Скоро почти половина штатов введет запрет на аборты.

Washington Post

Штаты, выступающие против права женщин на аборты, будут вводить уголовную ответственность. Жизни женщин будут подвергаться угрозе. Суд принял решение, которое подорвало к нему доверие.

Politico

Принятое решение можно связать с политикой, проводимой Трампом, так как трое из пяти судей, проголосовавших за отмену гарантий права на аборты, были назначены именно при предыдущем президенте США.


Джо Байден о вчерашнем решении против абортов.

2022

- Сегодня Верховный суд США показательно отнял у американок их конституционное право.

2006

- Для меня аборт – это не выбор и не право, а всегда трагедия.

Я всегда относился к абортам плохо, но никогда не судил тех, кто их делал...


Ну а тем временем в В Вашингтоне антифа угрожали «сжечь всё дотла» во время акции против запрета абортов.

Активисты были одеты в чёрное и прикрывались зонтами.


Полиция Финикса в Аризоне стреляла по протестующим слезоточивым газом прямо из окон местного Капитолия.

Tesla, Netflix, Airbnb, Starbucks и ряд других компаний заявили, что готовы будут компенсировать сотрудницам расходы на поездки в другие штаты, если тем понадобится сделать аборт.

Ждём официальных заявлений, что протесты спонсируются из Кремля.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   аборты   видео   женщины   конституция   протесты   
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9  комментариев
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9k
*Сергей* 2 часа назад
Перевожу с Американского на русский:
Когда женщина хочет убить своего ребёнка никто не в праве ей мешать…
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6k
citrus1 7 минут назад
Да deep state умеет розжигать, и границы для них не существуют, близятся выборы
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6
Дмитрий 8 минут назад
Видимо, они не в курсе, что есть контрацептивы...
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1k
Мурчелло Полчаса назад
Жгите пиндосы,жгите.
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1k
Мурчелло Полчаса назад
Примечательно, что выходить на митинги народ агитировал сам Байден, правда, настаивал на формулировке "мирные протесты"
----------------------------------------
Поп Гапон 2.
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256
Max Davidoff Мурчелло 5 минут назад
потому, что у них работает судебная система...
и решение верховного суда круче любых хотелок президента...
поэтому если байден не согласен с решением суда, он обязан подчиниться, но может и призвать на мирные протесты
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2k
Трям Час назад
Не понимаю. Там и так 50% гомосеки и 50% лесбиянки. Че им волноваться-то?
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