В США прошли массовые протесты из-за отмены права на аборты

Тысячи людей вышли на улицы в разных городах страны, не обошлось без стычек с полицией и слезоточивого газа.
Накануне Верховный суд США отменил постановление 1973 года по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти страны гарантируют право на прерывание беременности.
Первым американским штатом, заявившим о запрете абортов сразу после решения Верховного суда, стал Миссури.
Генпрокурор штата Эрик Шмитт заявил, что разрешение абортов в 1973 году привело к «гибели более 60 миллионов невинных людей», но теперь этому пришёл конец.
Следом генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что аборты теперь незаконны в штате.
После решения суда порядка 26 штатов высказали свои намерения в ближайшее же время законодательно запретить аборты. Народ оценил по-своему эту "заботу".
На улицы Нью-Йорка, Филадельфии, Лос-Анджелеса, Бостона и Сиэтла вышли тысячи жителей. В нескольких городах полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Примечательно, что выходить на митинги народ агитировал сам Байден, правда, настаивал на формулировке "мирные протесты".
Американские СМИ раскритиковали решение Верховного суда США по абортам:
New York Times
Женщины теряют право на контроль за своим телом. Они могут перестать быть равноправными членами общества из-за этого решения. Скоро почти половина штатов введет запрет на аборты.
Washington Post
Штаты, выступающие против права женщин на аборты, будут вводить уголовную ответственность. Жизни женщин будут подвергаться угрозе. Суд принял решение, которое подорвало к нему доверие.
Politico
Принятое решение можно связать с политикой, проводимой Трампом, так как трое из пяти судей, проголосовавших за отмену гарантий права на аборты, были назначены именно при предыдущем президенте США.
Джо Байден о вчерашнем решении против абортов.
2022
- Сегодня Верховный суд США показательно отнял у американок их конституционное право.
2006
- Для меня аборт – это не выбор и не право, а всегда трагедия.
Я всегда относился к абортам плохо, но никогда не судил тех, кто их делал...
Ну а тем временем в В Вашингтоне антифа угрожали «сжечь всё дотла» во время акции против запрета абортов.
Активисты были одеты в чёрное и прикрывались зонтами.
Полиция Финикса в Аризоне стреляла по протестующим слезоточивым газом прямо из окон местного Капитолия.
Tesla, Netflix, Airbnb, Starbucks и ряд других компаний заявили, что готовы будут компенсировать сотрудницам расходы на поездки в другие штаты, если тем понадобится сделать аборт.
Ждём официальных заявлений, что протесты спонсируются из Кремля.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Суд в Польше на законодательном уровне фактически запретил аборты
- Женщина разогнала свой велосипед почти до 300 км/ч и установила новый мировой рекорд
- Вслед за полицией на колено встала нацгвардия США
- Американка нашла дома жуткого паука и позволила ему прогуляться по своему лицу
- 100 лет протестов: хроника борьбы афроамериканцев за расовую справедливость
Когда женщина хочет убить своего ребёнка никто не в праве ей мешать…
----------------------------------------
Поп Гапон 2.
и решение верховного суда круче любых хотелок президента...
поэтому если байден не согласен с решением суда, он обязан подчиниться, но может и призвать на мирные протесты