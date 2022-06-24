В Сочи легковые авто с пассажирами смыло в Черное море

Как сообщают СМИ, "людей ищут на вертолете МЧС –Ка-32 и на катере". Один автомобиль уже нашли в море, машина была покорёжена, и людей в ней, увы, не было.

По прогнозам синоптиков, дожди, похожие на ливень, случившийся в ночь на 24 июня, будут идти еще и сегодня. Также специалисты предупреждают о возможном сходе селевых потоков. Сейчас в посёлке Зубова Щель объявлен режим ЧС, в других населённых пунктах — Солоники, Каткова Щель, Тхагапш, Большой Кичмай, Головинка — подтоплены дома, есть порывы линий электропередачи. Сель, сошедший на автомобильную дорогу "Джубга — Сочи", перекрыл движение по одной полосе железнодорожного пути на станции Чемитоквадже.