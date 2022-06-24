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В Сочи легковые авто с пассажирами смыло в Черное море

В Сочи легковые авто с пассажирами смыло в Черное море

Автор:
24 июня 2022 11:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   Черное море   видео   горная река   машины   природа   режим чс   сель   стихия   унесло в море   
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Из-за сильных ливней в горных районах Сочи поднялся уровень рек, и в районе посёлка Зубова Щель поток бурлящей воды смыл две легковушки. В них находилось восемь человек.

После продолжительных дождей река Чемитоквадже вышла из берегов, и случилась беда - поток воды подхватил и закрутил машины, унося их в море. Одного человека удалось спасти, но поиски остальных семерых все еще продолжаются.


Как сообщают СМИ, "людей ищут на вертолете МЧС –Ка-32 и на катере". Один автомобиль уже нашли в море, машина была покорёжена, и людей в ней, увы, не было.


По прогнозам синоптиков, дожди, похожие на ливень, случившийся в ночь на 24 июня, будут идти еще и сегодня. Также специалисты предупреждают о возможном сходе селевых потоков. Сейчас в посёлке Зубова Щель объявлен режим ЧС, в других населённых пунктах — Солоники, Каткова Щель, Тхагапш, Большой Кичмай, Головинка — подтоплены дома, есть порывы линий электропередачи. Сель, сошедший на автомобильную дорогу "Джубга — Сочи", перекрыл движение по одной полосе железнодорожного пути на станции Чемитоквадже.

Источник:

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Метки: Сочи   Черное море   видео   горная река   машины   природа   режим чс   сель   стихия   унесло в море   
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5  комментариев
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Один автомобиль уже нашли в море, машина была покорёжена, и людей в ней, увы, не было.
Тупость автора - запредельна. Лучше чтоб была полна трупов?
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9k
Izrin Maria Час назад
Строить на этих склонах было нельзя. Там и так почва едва держится. Свели лес - и поплыло всё.
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