В Сочи легковые авто с пассажирами смыло в Черное море

Из-за сильных ливней в горных районах Сочи поднялся уровень рек, и в районе посёлка Зубова Щель поток бурлящей воды смыл две легковушки. В них находилось восемь человек.
После продолжительных дождей река Чемитоквадже вышла из берегов, и случилась беда - поток воды подхватил и закрутил машины, унося их в море. Одного человека удалось спасти, но поиски остальных семерых все еще продолжаются.
Источник:
Как сообщают СМИ, "людей ищут на вертолете МЧС –Ка-32 и на катере". Один автомобиль уже нашли в море, машина была покорёжена, и людей в ней, увы, не было.
По прогнозам синоптиков, дожди, похожие на ливень, случившийся в ночь на 24 июня, будут идти еще и сегодня. Также специалисты предупреждают о возможном сходе селевых потоков. Сейчас в посёлке Зубова Щель объявлен режим ЧС, в других населённых пунктах — Солоники, Каткова Щель, Тхагапш, Большой Кичмай, Головинка — подтоплены дома, есть порывы линий электропередачи. Сель, сошедший на автомобильную дорогу "Джубга — Сочи", перекрыл движение по одной полосе железнодорожного пути на станции Чемитоквадже.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Группа альпинистов чудом пережила лавину
- Мощнейший ливень над австрийским озером в таймлапс-ролике
- Медведица следит из леса, что малыши творят на дороге
- Из Сочи с любовью: смытые потопом бутылки с пивом и газировкой приплыли к жителям Геленджика
- Чем может закончиться первый полет белых соколов
Тупость автора - запредельна. Лучше чтоб была полна трупов?
Что в этой речке не выжить - ясно.
Это не вода, а смесь глины, песка и крупных камней, летящая на приличной скорости.
Зайдёте в воду по щиколотку - будут ушибы и рваные раны на лодыжках.
По колено - шанс упасть, и более не встать.
Плыть в этой смеси невозможно.