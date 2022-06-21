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Выступление девочки и её талантливых пернатых питомцев на шоу талантов

Выступление девочки и её талантливых пернатых питомцев на шоу талантов

Автор:
21 июня 2022 08:25
Метки: Питомцы   видео   дети   дрессировка   курицы   полоса препятствий   птицы   талант   шоу талантов   
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Одиннадцатилетняя Зои Томас и её куры покорили зрителей и членов жюри шоу America’s Got Talent. Девочка научила птиц проходить полосу препятствий и "играть" на музыкальных инструментах.

Многие считают, что курицы — невероятно глупые и трусливые птицы, но пернатые любимцы Зои Томас доказывают, что это совсем не так. Эти талантливые курочки умеют выполнять различные трюки ничуть не хуже, чем собаки.


Зои начала дрессировать птиц четыре года назад. За это время она научила их проходить полосу препятствий с кольцами на разной высоте, платформами, веревками, качелями, трубами и так далее.



Также курочки освоили игру на музыкальных инструментах, и теперь у них есть собственная группа под названием Bock-n-Roll. И хотя пернатых сложно назвать гениальными музыкантами, они все равно смогли поразить судей и зрителей шоу America’s Got Talent, добавив свою изюминку в песню «Footloose» Кенни Логгинса

«Потрясающе!» — прокомментировали выступление курочек судьи и ведущий шоу талантов America’s Got Talent. И с ними сложно не согласиться. Необычное представление Зои и ее талантливых питомцев действительно получилось впечатляющим. Они долго работали над его усовершенствованием и в итоге добились отличных результатов.




Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы   видео   дети   дрессировка   курицы   полоса препятствий   птицы   талант   шоу талантов   
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