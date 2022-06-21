Выступление девочки и её талантливых пернатых питомцев на шоу талантов

Многие считают, что курицы — невероятно глупые и трусливые птицы, но пернатые любимцы Зои Томас доказывают, что это совсем не так. Эти талантливые курочки умеют выполнять различные трюки ничуть не хуже, чем собаки.

Зои начала дрессировать птиц четыре года назад. За это время она научила их проходить полосу препятствий с кольцами на разной высоте, платформами, веревками, качелями, трубами и так далее.