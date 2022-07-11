Салют, что ты умеешь? Тестим смарт дисплей SberPortal

А теперь о том, что SberPortal умеет. Больше всего экран умеет с подпиской СберПрайм (первые три месяца подписка будут стоить вам всего 1 рубль). С ней вам будет доступна музыка в приложении Звук, фильмы и десятки кабельных каналов в приложении Окко. А также скидки в сервисах доставки продуктов и товаров, которые можно заказать не отходя от экрана (хотя можно и отойти, он всё равно услышит). Кстати, при помощи встроенной функции Layer устройство умеет определять какие товары, из представленных на видео или в телепередаче, можно заказать в различных онлайн-магазинах.

Но и без подписки у смарт-экрана остаётся достаточно функций, которые смогут утолить ваш голод по качественному контенту. YouTube, радио и 22 телеканала - всё это доступно по умолчанию. Ещё у SberPortal свой магазин приложений, где есть всё от детских сказок в дополненной реальности (с помощью камеры можно надевать на себя маски сказочных персонажей и слушать или читать сказки) до фитнес-приложений и игр.