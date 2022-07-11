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Салют, что ты умеешь? Тестим смарт дисплей SberPortal

Салют, что ты умеешь? Тестим смарт дисплей SberPortal

Автор:
11 июля 2022 16:03
Метки: Smart   гаджет   салют   сбер   техника   экран   
1100
8

Одно из самых главных свойств SberPortal - всегда и везде быть в центре. Куда бы вы его не поставили - на кухню, чтобы комфортно смотреть YouTube за обедом или готовить по рецептам Супер Шефа; на рабочем столе, чтобы просматривать новости, не отвлекаясь от работы; на прикроватном столике, чтобы перед сном послушать музыку или радио. Из любого места он вас услышит, до всего дотянется и будет там на своём месте.

SberPortal - это экран+камера+колонка+виртуальные ассистенты. Разберём его по частям.


Экран:


  • Экран диагональю 10 дюймов, поддерживающий разрешение FullHD. Толщина –  9 мм.

  • В спящем режиме экран показывает время и погоду. Это удобно, если поставить SberPortal на прикроватный столик. В спящем режиме яркость минимальна, и он не будет светить вам в лицо ночью.

  • Внутри 2 Гб оперативки и 16 Гб eMMC памяти.

Камера:


  • Сверху расположена широкоугольная 8-мегапиксельная 4K камера. Она нужна для видеозвонков и распознавания лица или жестов -  можно звонить по Telegram или Jazz и устраивать видеоконференции.

  • С её помощью можно управлять колонкой жестами. Хозяин, которого SberPortal узнаёт в лицо, может запретить доступ к различным приложениям и функциям другим пользователям. Например, тех приложений, в которых можно расплачиваться его банковской картой. Так, только он сможет платить и подтверждать оплату лицом и голосом.

  • Камера - умная, во время звонка она держит в фокусе ваше лицо.

Для камеры есть магнитная крышечка, а рядом с камерой кнопка отключения микрофона. Крышку удобно крепить к обратной стороне камеры, чтобы не потерять её.

Колонка:


  • Название Harman/Kardon, выгравированное сбоку колонки, а точнее акустической системы, — своего рода знак качества. Похожая на пушечное ядро со срезанным верхом колонка действительно выдаёт отличный звук. Причём неважно, задом, передом или боком к вам повёрнут экран - вам всегда будет казаться, что звук направлен на вас.

  • Колонка достаточно тяжёлая, чтобы не опрокинуться. Днище у неё резиновое, чтобы не стучать по столу. Крепится к планшету она так, что если поставить SberPortal экраном к себе, колонку совсем не видно, кажется, что экран парит в воздухе.

Виртуальные ассистенты Салют:


  • В SberPortal живут три помощника. Об этом обладатель смарт-дисплея узнаёт первым же делом при распаковке красивой коробки благодаря разноцветным стикерам.

Сбер - серьезный и сдержанный, общается в нейтральном стиле.

Афина - интеллигентная, с приятным обволакивающим голосом, предпочитает деловой стиль в общении.

Джой - веселая и дружелюбная, такие слова как “кринж” и “краш” звучат из её уст наиболее естественно.

Каждого ассистента надо называть по имени, если хотите вызвать именно его (или показать жест V в камеру, если не важно, с кем взаимодействовать). Универсальное слово “Салют” работает для всех одинаково. Ассистента можно сменить в любой момент. Мучить его можно абсолютно любыми вопросами. Их работа постоянно улучшается, так что скоро не останется вопроса, на который Джой, Афина или Сбер не смогут ответить или порассуждать.


  • В смарт-дисплее шесть чувствительных микрофонов. Это значит, что необязательно говорить с ним как иностранцем, громко и чётко проговаривая каждое слово. SberPortal различит даже шёпот. Если из колонки на всю громкость долбит трэш-метал, и Сбер вас не слышит, то отдавать команды смарт-экрану можно жестами.

А теперь о том, что SberPortal умеет. Больше всего экран умеет с подпиской СберПрайм (первые три месяца подписка будут стоить вам всего 1 рубль). С ней вам будет доступна музыка в приложении Звук, фильмы и десятки кабельных каналов в приложении Окко. А также скидки в сервисах доставки продуктов и товаров, которые можно заказать не отходя от экрана (хотя можно и отойти, он всё равно услышит). Кстати, при помощи встроенной функции Layer устройство умеет определять какие товары, из представленных на видео или в телепередаче, можно заказать в различных онлайн-магазинах.

Но и без подписки у смарт-экрана остаётся достаточно функций, которые смогут утолить ваш голод по качественному контенту. YouTube, радио и 22 телеканала - всё это доступно по умолчанию. Ещё у SberPortal свой магазин приложений, где есть всё от детских сказок в дополненной реальности (с помощью камеры можно надевать на себя маски сказочных персонажей и слушать или читать сказки) до фитнес-приложений и игр.

Кстати об играх. В магазине приложений обычные планшетные игры, но с помощью сервиса облачного гейминга SberPlay можно играть в требовательные игры из всех основных каталогов. К SberPortal можно подсоединить нормальный геймпад или превратить в геймпад смартфон.

Подключенный к экрану смартфон можно превратить не только в геймпад, но и в пульт управления. С телефоном удобно работать в браузере. Можно водить им в пространстве как волшебной палочкой, а можно скроллить и свайпать по экрану, вводить текст.

SberPlay однозначно удобная штука для геймеров, но играть им наверняка удобнее будет на большом экране. Геймерам будет полезно ещё одно устройство от Сбера - SberBox. Оно подключается к телевизору через HDMI. Оно превращает ваш телевизор в смарт-экран. С этим устройством доступны те же сервисы, что и со SberPortal, такие как Звук, Окко, голосовое управление, заказ продуктов и товаров, а также игры в 4K.

На главном экране SberPortal показывает новости, погоду, время, а также предлагает фильмы и треки, которые он подобрал, основываясь на вашем вкусе. Причём новости у него не самые обычные. Так как SberPortal предполагает управление на расстоянии, а не длительное сидение у экрана, то и новости у него адаптированные. Искусственный интеллект в образе диктора или дикторши вполне себе человеческим, а не механическим голосом зачитывает новостные сводки.


Посмотреть многообразие умных устройств от Сбер и приобрести SberPortal можно по ссылке.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Smart   гаджет   салют   сбер   техника   экран   
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2  комментария
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55k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
2/16г памяти это серьёзная заявка в наше время
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Kostick 2 часа назад
30 косарей? спасибо, не надо))
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Николай Дмитрич

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