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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
20 июня 2022 08:49
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2342
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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6  комментариев
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57k
doker 3 часа назад
Это заход Солнца, так как баба повёрнута на север, потому что мох растёт с северной стороны

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4k
Умница-красавица 3 часа назад
Бауманка форева!
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