Как в среде медиков появилась традиция приносить клятву Гиппократа?

В общем понимании под клятвой Гиппократа понимается обязательство начинающего эскулапа четко следовать морально-этическому кодексу. Гиппократ – это древнегреческий целитель, врач и философ, вошедший в историю как «отец медицины» (460 г. до н.э. – 370 г. до н.э.).

Вопреки сложившемуся распространенному мнению, не он ввел традицию приносить медицинскую клятву. Таковая уже существовала в Древнем Египте и появилась после разделения религии и медицины на два самостоятельных направления.