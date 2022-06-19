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Как в среде медиков появилась традиция приносить клятву Гиппократа?

Как в среде медиков появилась традиция приносить клятву Гиппократа?

Автор:
19 июня 2022 18:22
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Гиппократ   введение   закон   клятва Гиппократа   медицина   обязательство   присяга   текст   
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Можно часто слышать, как недовольные качеством медицинского обслуживания пациенты или их родные наседают на врачей: «Вы же давали клятву Гиппократа!»

Что, собственно, это за клятва, и должны ли ее соблюдать современные доктора?


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В общем понимании под клятвой Гиппократа понимается обязательство начинающего эскулапа четко следовать морально-этическому кодексу. Гиппократ – это древнегреческий целитель, врач и философ, вошедший в историю как «отец медицины» (460 г. до н.э. – 370 г. до н.э.).

Вопреки сложившемуся распространенному мнению, не он ввел традицию приносить медицинскую клятву. Таковая уже существовала в Древнем Египте и появилась после разделения религии и медицины на два самостоятельных направления.


Звание «отца медицины» Гиппократ получил не просто так, а вполне заслуженно. Считалось, что он является потомком бога медицины Асклепия. Гиппократ первым применил в работе уникальную методику, не имеющую аналогов: использовать специальную технологию в зависимости от принадлежности пациента к тому или иному типу темперамента: холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик.


С учетом заслуг философа в медицине клятву назвали его именем и стали использовать и в дальнейшем.


Первыми ее стали давать европейские эскулапы с приходом эпохи Просвещения. Присяга дошла до нас благодаря Гиппократовскому корпусу – серии сочинений, которые частично были созданы самим основателем,  частично – его потомками и последователями.


Долгое время эти работы оставались главной методичкой по терапии и хирургии. После активной популяризации европейской культуры давать врачебную присягу начали и в других странах мира.

Сейчас ее дают молодые специалисты, получившие диплом врача, в каждом государстве нашей планеты. Какой-то унифицированной формы не существует: везде это разный текст, который зависит от культурных, законодательных особенностей, менталитета и других факторов. Поэтому «клятва Гиппократа» – это разговорный, а не юридический термин.


В нашей стране годом введения этого новшества стал 1845. Фактически это была просто красивая традиция, не имевшая правовой основы. Официально текст сформулировали и закрепили в 1971 году. Впоследствии в него дважды вносили коррективы – в 1994 и 1999 году. Фактически «Клятва врача России» (так официально называется присяга) к «отцу медицины» не имеет никакого отношения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гиппократ   введение   закон   клятва Гиппократа   медицина   обязательство   присяга   текст   
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1  комментарий
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Frank Borman 10 минут назад
Как говорят американцы, раньше врачи давали Hippocrates' oath, а сейчас дают hypocrite' oath.
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