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"Пол - это лава" и "Привет на сто лет": детские ритуалы, от которых щемит в душе

"Пол - это лава" и "Привет на сто лет": детские ритуалы, от которых щемит в душе

Автор:
17 июня 2022 10:57
Метки: в детстве   дети   детские ритуалы   забавно   пол жто лава   прикол   фото   
1382
14

Взрослея, мы забываем про детские ритуалы, которые были так важны раньше. Хотя и сегодня порой хочется идти по асфальту, не наступая на трещинки, предаваясь воспоминаниям. Давайте вернемся в беззаботную пору и вспомним, какие ритуалы у нас были раньше. Где бы мы ни выросли, эти фишки объединяют многих из нас, кто был ребенком в 90-е и 2000-е.

×
×

А какие ритуалы были в вашем детстве?


Источник:

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Метки: в детстве   дети   детские ритуалы   забавно   пол жто лава   прикол   фото   
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12  комментариев
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501
HalloFreeSpace 47 минут назад
До сих пор желание загадываю , когда на часах одинаковые цифры )))
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2k
Past 7 минут назад
Про асфальт не знаю, но на крупной плитке на швы стараюсь не наступать.)))
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13k
Роман Полчаса назад
Тоже этим балуюсь.
Мальчик Рома, 39 годиков
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15k
Вася Полчаса назад
Случайно наступил кому-то на ногу – значит вы поссоритесь. Чтобы избежать ссоры, тот, кому отдавили ногу, должен сам наступить на ногу тебе "в ответ"
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15k
Вася Полчаса назад
Нельзя перешагивать через лежащего человека, потому что он тогда перестанет расти, но если перешагнуть обратно, то это нейтрализуется
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15k
Вася Полчаса назад
Встретив на пути дохлую кошечку или собачку, надо трижды сплюнуть через левое плечо и произнести: "Тьфу три раза – не моя зараза!"
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15k
Вася Полчаса назад
- Если вместе с кем-то одновременно произнес одно и то же слово, нужно очень быстро спросить: "Когда мое счастье?"
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15k
Вася Полчаса назад
на муравья наступил - к дождю
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2k
Йожык Полчаса назад
Если мёртвую животинку видели: "Тьфу, тьфу, тьфу три раза не моя зараза, не моих родителей, а моих вредителей"
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Спелая кукурузинка

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