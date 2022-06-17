"Пол - это лава" и "Привет на сто лет": детские ритуалы, от которых щемит в душе

Взрослея, мы забываем про детские ритуалы, которые были так важны раньше. Хотя и сегодня порой хочется идти по асфальту, не наступая на трещинки, предаваясь воспоминаниям. Давайте вернемся в беззаботную пору и вспомним, какие ритуалы у нас были раньше. Где бы мы ни выросли, эти фишки объединяют многих из нас, кто был ребенком в 90-е и 2000-е.