"Пол - это лава" и "Привет на сто лет": детские ритуалы, от которых щемит в душе

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Взрослея, мы забываем про детские ритуалы, которые были так важны раньше. Хотя и сегодня порой хочется идти по асфальту, не наступая на трещинки, предаваясь воспоминаниям. Давайте вернемся в беззаботную пору и вспомним, какие ритуалы у нас были раньше. Где бы мы ни выросли, эти фишки объединяют многих из нас, кто был ребенком в 90-е и 2000-е.
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7. Тоже задерживать дыхание, когда герой мультика или фильма под водой, чтобы поверить, надолго ли хватит себя
А какие ритуалы были в вашем детстве?
Источник:
АНТИФИШКИ
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