15 снимков, которые вступили в бой со здравым смыслом

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В возрасте 3 лет у детей начинают формироваться навыки критического мышления, но герои этого поста, похоже, вообще пропустили эту фазу. Глядя на ситуации, которые с ними происходят, сначала появляется недоумение, а затем очень много вопросов...
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