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15 снимков, которые вступили в бой со здравым смыслом

15 снимков, которые вступили в бой со здравым смыслом (16 фото)

Автор:
12 августа 2021 00:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Здравый   Фазу   бой   вопросы   пропустили   смысл   снимки   
1392
16

В возрасте 3 лет у детей начинают формироваться навыки критического мышления, но герои этого поста, похоже, вообще пропустили эту фазу. Глядя на ситуации, которые с ними происходят, сначала появляется недоумение, а затем очень много вопросов...

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Метки: Здравый   Фазу   бой   вопросы   пропустили   смысл   снимки   
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1k
zu4ara 2 часа назад
Комментарий к фото

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1k
zu4ara 2 часа назад
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везде гомосятина...
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
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Потом под капот полезет
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