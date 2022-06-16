Дженни-Ванда Баркманн. В период с 1940 по декабрь 1943 года работала обычной фотомоделью, а в 1944 году вдруг решила поменять профессию. Это было странное решение. Война неумолимо приближалась к имперским территориям Рейха, везде не хватало людей – и лагерная охрана не была исключением. Власти начали вовсю вести вербовку среду гражданского населения. Многие откликнулись, проявив тем самым поразительную недальновидность и глупость… Среди добровольцев оказалась и Дженни-Ванда.

В январе 1944 года она стала надзирательницей в небольшом концентрационном лагере Штуттгоф, где она прославилась жестоким избиением заключённых-женщин, некоторых из них она забивала до смерти. Она также участвовала в отборе женщин и детей в газовые камеры. Она была очень жестокой, но при этом имела красивую внешность, охранники СС прозвали её «Прекрасным Призраком», а заключенные ужасно боялись.

Дженни бежала из лагеря в 1945 году, когда советские войска начали к нему подходить. Но была опознана и арестована в мае 1945 на вокзале в Гданьске. Она, как говорят, заигрывала с охранявшими её милиционерами и совсем не волновалась за свою судьбу. Держалась очень спокойно. После объявления приговора остальные подсудимые рыдали, просили о помиловании. А Дженни-Ванда лишь сказала: «Жизнь действительно большое удовольствие, а удовольствие, как правило, длится недолго».

Ее удовольствие прервалось в 24 года на Бискупской Горке недалеко от Гданьска, где она была публично повешена 4 июля 1946 года. Там ее казнили вместе с такими же нацистскими преступниками. Собралось множество поляков. Установили 11 виселиц и казни проводили по очереди. В среднем по двенадцать минут на человека. Машина отъезжает, рывок, пляска висельника – и следующий. Один из осужденных умирал 20 минут, из-за рака горла верёвка все никак не могла задушить его. Подождали. Потом одна из машин не завелась, и тогда одна из бывших узниц подбежала, и сдернула надзирательницу с бортика. К пяти часам все было кончено.

После этого зрители побежали к виселицам, начали отрывать на сувениры куски одежды, пуговицы, пинать повешенных. В Википедии написано (в русском издании) что тело Баркманн сожгли и прах спустили в туалет дома, где она родилась. Но, это не так, дешевая патетика тогда не была в ходу. Тела всех казненных отдали в анатомический театр Гданьска, для тренировок польских студентов.