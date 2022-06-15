693
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
×
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Показалось: 20+ фото, на которые стоит взглянуть дважды
- "ХВ - ВВ": 15+ жизненных переписок обо всем на свете
- "Пришла, улыбнулась и родила": 15+ полезных отзывов о товарах, услугах и специалистах нашего времени
- Подборка забавных автомобильных приколов на пятницу
- Свежие и смешные демотиваторы
Новости партнёров
На снимке Лаврентий Палыч
- если убиваешь крысу то с ней нифига не выпадет
- и гекона если убьешь то не выпадет пока тебя трапер Смайли не научит свежевать их, тогда будут падать шкуры
- шмот будет падать только с тех кто его может носить, с бандитов или солдат (хотя блин на самом деле с бандитов падают только стволы и патроны с ножами, хоть бы с одного кожанка выпала или броник... нет в мире совершенства (хотя погодите это исправили в 3хмерных фалаутах - там всю броню можно снимать))