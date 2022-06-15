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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
15 июня 2022 22:43
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
693
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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4  комментария
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85k
Taras Kozalupko Час назад
Вообще это было кино о 37 годе и сталинских репресиях.
На снимке Лаврентий Палыч
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4k
Умница-красавица Час назад
А потому что в школе надо было учиться читать, а не в телик пялиться
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2k
Copycat 2 часа назад
За это я и люблю фалаут 1-2
- если убиваешь крысу то с ней нифига не выпадет
- и гекона если убьешь то не выпадет пока тебя трапер Смайли не научит свежевать их, тогда будут падать шкуры
- шмот будет падать только с тех кто его может носить, с бандитов или солдат (хотя блин на самом деле с бандитов падают только стволы и патроны с ножами, хоть бы с одного кожанка выпала или броник... нет в мире совершенства (хотя погодите это исправили в 3хмерных фалаутах - там всю броню можно снимать))
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2k
Copycat 2 часа назад
Ну если о Джобсе то надо Эспозито брать на роль, и это будет фильм про то как плохой джобс хотел захватить мир, у него отлично получаются харизматичные антигерои)
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