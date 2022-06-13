39.

Фотография с товарищеского матча сборной куйбышевских журналистов против команды театра имени Ленинского комсомола «Авось» 28 июня 1984 года



Лидером «ленкомовцев» был Александр Абдулов, а Николай Караченцов повредил ногу и на поле не вышел. Он стал комментатором. А Евгений Леонов, постояв первые пять минут матча в воротах, решил, что он не в форме и пересел трибуну. Остался на трибуне и Олег Янковский. Актер предпочел смотреть за игрой со стороны в качестве тренера. Первый удар по мячу сделала Татьяна Пельтцер.