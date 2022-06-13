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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
Девушка на пляже показывает спасателю почему она загорает топлес. Но оказалось, что этот знак предназначен для мужчин! Тогда от них требовалось ношение майки. США, Нью-Джерси, 1939 год
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4.
Район московской ВДНХ в 50–е годы. Алексеевский район и Храм Тихвинской иконы Божией Матери на заднем плане
5.
Долой немецкие таблички! Краматорск, Украинская ССР, 1943 год
Рабочие Краматорского машиностроительного завода срывают вывеску немецкой сталелитейной компании Friedrich Krupp AG после освобождения района от немецких войск. Фото: И. Юшко
7.
Московские пожарные на автомобиле "Густав Лист", 1908 год
В старой Москве улицы освещались керосиновыми фонарями, а на окраинах и в глухих переулках горели тусклые масляные фонари. Зажигать и чистить их должны были пожарные, которые большую часть конопляного масла, выдававшегося им для освещения, съедали с кашей. Вследствие этого редкие фонари, ночью едва мигавшие на темных улицах, рано гасли, и улицы с переулками погружались в кромешную тьму и тем дополняли картину патриархальной Москвы 1870–х годов.
9.
Спортсменки на международном матче по женскому боксу в Стокгольме, представляющие Италию, Швейцарию, Швецию, США, Англию, Югославию и Германию. Швеция, 1949 год
11.
Крупье-шимпанзе Джон с "нулевым пациентом". Казино "Космос", Москва, 90-е
Джон попал в мир азарта еще в раннем детстве, работая аниматором в казино «Космос». Со временем шимпанзе стал проявлять интерес к игорному делу и переквалифицировался в крупье. Он крутил рулетку с бокальчиком коньяка, сигаретой в лапе и развлекал посетителей.
Новая профессия принесла Джону вредные привычки, со всеми вытекающими последствиями: ослабленный иммунитет, аллергия, сахарный диабет в запущенной форме и нервные расстройства – далеко не полный перечень всех его заболеваний. Скончался в Сафари-парке Геленджика, в возрасте 25 лет.
Новая профессия принесла Джону вредные привычки, со всеми вытекающими последствиями: ослабленный иммунитет, аллергия, сахарный диабет в запущенной форме и нервные расстройства – далеко не полный перечень всех его заболеваний. Скончался в Сафари-парке Геленджика, в возрасте 25 лет.
15.
Американский киноактёр и мастер боевых искусств Чак Норрис и советские спортсмены на турнире по карате, 1990 год
16.
В баре ресторана "Юрас перле". Танцевальная группа Лаймы Вайкуле. Латвийская ССР. Юрмала. Булдури. 1982 год
19.
СВАРЗ-ТБЭС-ВСХВ - экскурсионная модификация троллейбуса СВАРЗ-ТБЭС производства Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода, предназначенная для эксплуатации на территории ВСХВ (ВДНХ). 1955 год
20.
Модель танцует с установленными на теле датчиками для захвата движения, подключенными к видеосинтезатору ANIMAC. 1969 год
24.
Ирина Пантаева - топ-модель 90-х родом из Бурятии
Ирина принимала участие в показах Yves Saint Laurent, Anna Sui, Vivienne Westwood, Prada, Marc Jacobs, Issey Miyake, Donna Karan, Calvin Klein, Ralph Lauren, Kenzo, Vivienne Tam и многих других дизайнеров. Была лицом рекламных кампаний Calvin Klein, GAP, Kenzo,Missoni, Levi’s Jeans, Vivienne Westwood и многих других торговых марок.
25.
Семнадцатилетняя Элизабет Тейлор купает свою собаку Эми. 1949 год
Собаку назвали в честь роли актрисы в фильме «Маленькие женщины»
27.
Конторсионистка (гимнастка) Рози во время выступления в Театре Принца Уэльского. Лондон, 1953 год
30.
«Мода не уничтожена», Сесил Битон. 1941 год
На одной из самых известных фотографий времен Второй мировой войны изображена женщина, стоящая в руинах разрушенного бомбардировками дома. Она одета в безупречный костюм, шляпу и перчатки — ее наряд демонстрирует шик и элегантность 1940-х годов. Автор снимка – английский модный фотограф Сесил Битон, проявивший себя как проницательный репортер. Этим кадром он пытался продемонстрировать, что жизнь женщин продолжается, хотя и, безусловно, под гнетом обстоятельств окружающего мира.
32.
Московская школа стриптиза на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве, 9 июня 1992 год
39.
Александр Абдулов
Фотография с товарищеского матча сборной куйбышевских журналистов против команды театра имени Ленинского комсомола «Авось» 28 июня 1984 года
Лидером «ленкомовцев» был Александр Абдулов, а Николай Караченцов повредил ногу и на поле не вышел. Он стал комментатором. А Евгений Леонов, постояв первые пять минут матча в воротах, решил, что он не в форме и пересел трибуну. Остался на трибуне и Олег Янковский. Актер предпочел смотреть за игрой со стороны в качестве тренера. Первый удар по мячу сделала Татьяна Пельтцер.
Лидером «ленкомовцев» был Александр Абдулов, а Николай Караченцов повредил ногу и на поле не вышел. Он стал комментатором. А Евгений Леонов, постояв первые пять минут матча в воротах, решил, что он не в форме и пересел трибуну. Остался на трибуне и Олег Янковский. Актер предпочел смотреть за игрой со стороны в качестве тренера. Первый удар по мячу сделала Татьяна Пельтцер.
Источник:
АНТИФИШКИ
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