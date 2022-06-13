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Ретро фотографии

Ретро фотографии

Автор:
13 июня 2022 22:20
Метки: история   ретро   фото   
787
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

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Bill 9 часов назад
"Крупье-шимпанзе Джон с "нулевым пациентом" - там Макаревич что ли?
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