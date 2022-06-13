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Немного юмора. Чёрного и белого

Немного юмора. Чёрного и белого

Автор:
13 июня 2022 14:03
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор черный и белый   карикатуры   картинки   
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Весёлые и не очень картинки и карикатуры с просторов интернета.

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Источник:

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Метки: Юмор черный и белый   карикатуры   картинки   
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12  комментариев
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18k
Нагайна Час назад
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Касьян Пуздой Полчаса назад
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Dimon_ 42 минуты назад
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- жена! я выиграл кучу денег! собирай вещи!
- круто! на какой курорт вещи? зимние? летние?
- все собирай! и проваливай!!
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3k
Dimon_ 45 минут назад
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29k
Volga_34 46 минут назад
Ассоль ждала свой алый парус,
а Грэй ходил под голубым

+++
Что правосудие не может,
то медицине по плечу

+++
Всё было в общем-то неплохо,
пока не стали улучшать

+++
Я юбилейную зарубку
недавно сделал на граблях

+++
Хирурга сразу я припомнил –
он у меня купил диплом

+++
– Хотите, я скажу вам правду?
– Спасибо, у меня своя

+++
Я посмотрел на вас и понял,
что у России три беды

+++
Мой парень гей, как оказалось.
Я охренел, когда узнал

+++
– А ничего, что я без стука? – нас спросит сердце как-то раз

+++
Она ругнулась так, что дворник
в блокнотик что-то записал

+++
В роскошных залах Эрмитажа
мат восхищенья не стихал.

+++
И вот опять с трибун высоких
нам светлым будущим грозят

+++
Из всех животных Буратино
боялся дятлов и бобров

+++
А есть и те, кто не ворует,
но, правда, те уже сидят

+++
Футбол специально был придуман,
чтоб русских всюду унижать

+++
Меня совсем никто не любит,
хоть я ещё не всех спросил

+++
А тот хомяк уже был плоским,
когда ты села на него?

+++
Чтоб скрыть свою интеллигентность,
он сопли вытер рукавом

+++
Кормите вашу моль нормально –
она не будет шубы жрать

+++
Как удивительно природа
вас щедро обделила всем!

+++
Когда на жизнь посмотришь трезво,
то понимаешь – надо пить!

+++
Не может быть – кричал, читая
орфографический словарь.

+++
Не верь, что жизнь подорожала,
она не стоит ни гроша

+++
Наш шеф, как чайка – прилетает,
кричит, насрёт и улетит

+++
Я в туалет схожу, пожалуй.
Вам принести чего-нибудь?

+++
Чего-то я не высыпаюсь.
Наверно, слишком быстро сплю

+++
Так хорошо вчера нам было,
что очень плохо до сих пор

+++
Клеймо о том, что мы свободны,
нам выжгут каждому на лбу

+++
Нашли в кургане шлем Батыя,
а рядом и его мопед

+++
Лечусь слабительным от кашля.
Хотел бы кашлять, но боюсь

+++
А на работе снова жопа,
проктолог сетовал жене

+++
Песца откармливали долго,
в итоге полный был песец

+++
Нашли такую позу в сексе,
что виден телек им двоим

+++
Ну что вам о себе поведать?
Моргаю и люблю дышать

+++
А если голову отрезать, -
уже не будет рыба гнить?

+++
Откуда все мы появились,
туда и катимся сейчас

+++
Пока приехал переводчик,
китаец бедный утонул

+++
Она в постели ненасытна – всю ночь тайком чего-то жрёт

+++
А злой тимуровец старушек
на красный свет переводил

+++
Она беспомощно рыдала,
уткнувшись задницей в диван

+++
Учиться никогда не поздно,
но бесполезно иногда

+++
Наука движется и вскоре
Мы обойдёмся без себя

+++
Совсем чего-то память скисла.
Забыл, что именно забыл

+++
Искал второй носок всё утро,
а он под первым был надет

+++
Купил батут назло соседу,
тому, который надо мной

+++
Взял три бутылки и орешков,
чтоб после белочку кормить

+++
В театре три сестры давали,
пока бордель не пресекли

+++
Сегодня всё идёт по маслу,
но через задницу пока

+++
Вот со своим вчера лежу я,
вдруг дверь открылась – мой пришёл!

+++
Давайте деньги посчитаем.
Я буду палец вам слюнить

+++
Кто за рулём не матерится,
тот за дорогой не следит

+++
Ничто людей так не сближает,
как танк, въезжающий в толпу

+++
А вон менты куда-то негра
под белы рученьки ведут

+++
Вот оберег от злых и гадких,
а вот патрончики к нему

+++
Вы к нам почаще заходите,
без вас потом так хорошо
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3k
Dimon_ 47 минут назад
Комментарий к фото
до этого:
король выходит утром на балкон, потягивается, и видит на снегу мочой написано "король дурак"
разозлился, вызвал лучших сыскарей
вердикт сыскарей: моча шута, а почерк королевы
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4k
sedoisever 51 минуту назад
Отстаньте уже от кота Шрёдингера. Он не жив ИЛИ мёртв. Он жив И мёртв одновременно!
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85k
Taras Kozalupko Час назад
Дык Конан - варвар, что с него взять, с лошары малограмотного

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10k
Alex Djeff Час назад
И сразу селфи делать...
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15k
Александр Н. 2 часа назад
Комментарий к фото
Прикольная подставка на сотовом.
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