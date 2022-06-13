Немного юмора. Чёрного и белого

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Весёлые и не очень картинки и карикатуры с просторов интернета.
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Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
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- круто! на какой курорт вещи? зимние? летние?
- все собирай! и проваливай!!
а Грэй ходил под голубым
+++
Что правосудие не может,
то медицине по плечу
+++
Всё было в общем-то неплохо,
пока не стали улучшать
+++
Я юбилейную зарубку
недавно сделал на граблях
+++
Хирурга сразу я припомнил –
он у меня купил диплом
+++
– Хотите, я скажу вам правду?
– Спасибо, у меня своя
+++
Я посмотрел на вас и понял,
что у России три беды
+++
Мой парень гей, как оказалось.
Я охренел, когда узнал
+++
– А ничего, что я без стука? – нас спросит сердце как-то раз
+++
Она ругнулась так, что дворник
в блокнотик что-то записал
+++
В роскошных залах Эрмитажа
мат восхищенья не стихал.
+++
И вот опять с трибун высоких
нам светлым будущим грозят
+++
Из всех животных Буратино
боялся дятлов и бобров
+++
А есть и те, кто не ворует,
но, правда, те уже сидят
+++
Футбол специально был придуман,
чтоб русских всюду унижать
+++
Меня совсем никто не любит,
хоть я ещё не всех спросил
+++
А тот хомяк уже был плоским,
когда ты села на него?
+++
Чтоб скрыть свою интеллигентность,
он сопли вытер рукавом
+++
Кормите вашу моль нормально –
она не будет шубы жрать
+++
Как удивительно природа
вас щедро обделила всем!
+++
Когда на жизнь посмотришь трезво,
то понимаешь – надо пить!
+++
Не может быть – кричал, читая
орфографический словарь.
+++
Не верь, что жизнь подорожала,
она не стоит ни гроша
+++
Наш шеф, как чайка – прилетает,
кричит, насрёт и улетит
+++
Я в туалет схожу, пожалуй.
Вам принести чего-нибудь?
+++
Чего-то я не высыпаюсь.
Наверно, слишком быстро сплю
+++
Так хорошо вчера нам было,
что очень плохо до сих пор
+++
Клеймо о том, что мы свободны,
нам выжгут каждому на лбу
+++
Нашли в кургане шлем Батыя,
а рядом и его мопед
+++
Лечусь слабительным от кашля.
Хотел бы кашлять, но боюсь
+++
А на работе снова жопа,
проктолог сетовал жене
+++
Песца откармливали долго,
в итоге полный был песец
+++
Нашли такую позу в сексе,
что виден телек им двоим
+++
Ну что вам о себе поведать?
Моргаю и люблю дышать
+++
А если голову отрезать, -
уже не будет рыба гнить?
+++
Откуда все мы появились,
туда и катимся сейчас
+++
Пока приехал переводчик,
китаец бедный утонул
+++
Она в постели ненасытна – всю ночь тайком чего-то жрёт
+++
А злой тимуровец старушек
на красный свет переводил
+++
Она беспомощно рыдала,
уткнувшись задницей в диван
+++
Учиться никогда не поздно,
но бесполезно иногда
+++
Наука движется и вскоре
Мы обойдёмся без себя
+++
Совсем чего-то память скисла.
Забыл, что именно забыл
+++
Искал второй носок всё утро,
а он под первым был надет
+++
Купил батут назло соседу,
тому, который надо мной
+++
Взял три бутылки и орешков,
чтоб после белочку кормить
+++
В театре три сестры давали,
пока бордель не пресекли
+++
Сегодня всё идёт по маслу,
но через задницу пока
+++
Вот со своим вчера лежу я,
вдруг дверь открылась – мой пришёл!
+++
Давайте деньги посчитаем.
Я буду палец вам слюнить
+++
Кто за рулём не матерится,
тот за дорогой не следит
+++
Ничто людей так не сближает,
как танк, въезжающий в толпу
+++
А вон менты куда-то негра
под белы рученьки ведут
+++
Вот оберег от злых и гадких,
а вот патрончики к нему
+++
Вы к нам почаще заходите,
без вас потом так хорошо
король выходит утром на балкон, потягивается, и видит на снегу мочой написано "король дурак"
разозлился, вызвал лучших сыскарей
вердикт сыскарей: моча шута, а почерк королевы