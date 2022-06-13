Мало кто слышал тунисский оригинал хита Boney M, гремевшего на весь СССР

Как известно, предприимчивый немецкий продюсер Франк Фариан брал мелодии везде, где плохо лежит, и превращал их в броские, сияющие блёстками хиты для своих подопечных. Если порыться, дискография Boney M складывается, как пазл, из влияний со всего мира!
Возьмём знаменитый хит немецко-карибских диско-кудесников — «Ma Baker», вышедший в 1977 году и прогремевший на всю Европу да и на весь СССР:
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Как это часто бывало у Франка Фариана, корни мелодии уходят в глубины музыкальной культуры. Иногда даже вглубь веков! На этот раз — в пески Сахары под жарким солнцем Туниса. Однажды помощник Фариана вернулся из отпуска и привёз популярный народный мотив «Сиди Мансур». Эта песня со множеством вариантов текста посвящена суфийскому святому Сиди Мансуру Абу Далиа, который жил в Тунисе в XV веке:
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А может, ушлые немецкие продюсеры просто услышали диско-версию песни, которая стала хитом в Тунисе и вышла в Германии на пластинке в исполнении Мохаммеда Ханеша в 1975 году. И почувствовали, что могут сделать лучше!
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Превратить классную мелодию с североафриканским колоритом в диско-хит? Для Франка Фариана — дело техники! Добавим к тунисской песне прыгучий ритм и текст о легендарной американской преступнице 1930-х годов по прозвищу Мамаша Баркер, и дело в шляпе — миллионные тиражи! А заодно и авторство на пластинке приписано самому Фариану и его коллегам. А значит, и существенные гонорары.
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В 1988 году Франк Фариан перезаписал песню с печально известным поп-проектом Milli Vanilli в духе синтезаторной попсы 1980-х. Стильно, модно, молодёжно. Но не так феерично, как у Boney M.
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Куда интереснее и веселее аутентично-ориентальный вариант тунисского певца Сабера Ар-Рубааи, который стал хитом в 2000 году. Его можно услышать в арабских кафешках, турецких отелях, на вечеринках и концертах с ближневосточной и арабской музыкой... А мелодия, удачно позаимствованная Boney M, по-прежнему легко угадывается!
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Какой изящный эвфемизм тривиальному плагиату))
Впрочем, я не силен в суждении об авторстве творческих открытий)