Мало кто слышал тунисский оригинал хита Boney M, гремевшего на весь СССР

Как это часто бывало у Франка Фариана, корни мелодии уходят в глубины музыкальной культуры. Иногда даже вглубь веков! На этот раз — в пески Сахары под жарким солнцем Туниса. Однажды помощник Фариана вернулся из отпуска и привёз популярный народный мотив «Сиди Мансур». Эта песня со множеством вариантов текста посвящена суфийскому святому Сиди Мансуру Абу Далиа, который жил в Тунисе в XV веке: