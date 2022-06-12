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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня только нашего.
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«Это не мы маленькие, это она большая» Григорий Сухарев, 1954 – 1956 год, Якутская АССР, Булунский улус, пгт. Тикси
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5.
Пapaдная фopма coветскиx cпopтcмeнов для летней Oлимпиады в Мехико, 1968г. Скромно и ничего лишнего.
11.
Бабуля следит за процессом самогоноварения. СССР, 1980-е. Тогда за такое дело могли посадить в тюрьму до 3 лет.
12.
Пepвый сepийный сверхзвyковой пассажиpcкий авиалайнep Ту-144 покидает сбopочный цex Вopoнежского авиaционного зaвода, 1972-й год
15.
В подростковом возрасте постоянно сдавал бутылки и на вырученные деньги покупал Лимонад Буратино
21.
В семидесятых круто было иметь клеши от бедра с заниженной талией, цветастую рубашку с длинным воротником и кассетник Весна.
22.
Валентина Гагарина с дочерьми. Прощание с Юрием Гагариным на Красной площади, 30 марта 1968 года
27.
Курсанты Казанского суворовского военного училища во время занятий бальными танцами с партнершами из соседней школы. 23 марта 1975 года. Фото Евгения Логвинова
29.
Лариса Анчы комсомолка, первая бортпроводница тувинка. В семье старшая. Учится заочно в пединституте. Август 1978 год, город Кызыл.
36.
Первый секретарь Свердловского обкома КПСС товарищ Ельцин Б. Н. на учениях в Уральском военном округе, 1980–е годы.
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