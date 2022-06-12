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Ретро фотографии

Ретро фотографии

Автор:
12 июня 2022 22:53
Метки: история   ретро   фото   
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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня только нашего.
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3  комментария
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85k
Taras Kozalupko 7 часов назад
Конечно бабулю посадили следить за процессом.
Не деда же, он на первой банке сломается

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731
Виктор Глущенко 5 часов назад
И в 70 - е были чернильницы .
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6k
newegg 7 часов назад
Мало кто видел Хрущева в военной форме.

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