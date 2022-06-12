24.

После уроков ребята гуляют уже внутри магазина, где разглядывают в действии интересный железнодорожный макет.

Этот импортный макет был настоящей достопримечательностью универмага! В часы, когда его запускали собирались толпы и детей и взрослых.

К сожалению, по информации из сети, макет исчез в начале 90-х - передали некоему ж/д училищу.