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Москва, было-стало

Москва, было-стало

Автор:
12 июня 2022 22:01
Метки: Москва   Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
439
24
Небольшое количество кадров, повторяющих (по возможности) ракурсы старых московских фотографий.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Москва   Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Troll 11 часов назад
Центральный Детский Мир внутри испортили после ремонта.
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