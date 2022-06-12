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Небольшое количество кадров, повторяющих (по возможности) ракурсы старых московских фотографий.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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3.
Театральный проезд в сторону Лубянской площади. На верхнем фото только открывшийся "Детский мир", а здание органов госбезопасности еще не объединено общим фасадом.
4.
Эту широкую часть улицы Кузнецкий Мост между Петровкой и Неглинной было решено назвать площадью Шаляпина.
5.
Здесь же. Земельные работы в 1986 году, ставшие раскопками. Тогда были обнаружены остатки древнего Кузнецкого моста через реку Неглинку.
10.
Перекресток улиц Кузнецкий Мост и Рождественка. Книготорговцы собирались слева от приближающейся "Волги".
20.
Универмаг «Лейпциг» изначально был открыт в 1965 году на Ленинском проспекте, как филиал ГУМа, а в 1979 г. переехал в отдельное здание на улице Академика Варги.
21.
Универмаг пользовался большой популярностью, поскольку здесь можно было купить дефицитные товары из ГДР.
22.
Место, конечно, сильно изменилось, поскольку в 2000-х гг была осуществлена масштабная реконструкция.
23.
Кстати, открытие нового магазина было показано в фильме «Вам и не снилось», примерно на 21 минуте, когда начинается урок 1 сентября, а за окном вдруг начинают звучать фанфары.
24.
После уроков ребята гуляют уже внутри магазина, где разглядывают в действии интересный железнодорожный макет.
Этот импортный макет был настоящей достопримечательностью универмага! В часы, когда его запускали собирались толпы и детей и взрослых.
К сожалению, по информации из сети, макет исчез в начале 90-х - передали некоему ж/д училищу.
Этот импортный макет был настоящей достопримечательностью универмага! В часы, когда его запускали собирались толпы и детей и взрослых.
К сожалению, по информации из сети, макет исчез в начале 90-х - передали некоему ж/д училищу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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