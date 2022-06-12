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«Пейте, дети, молоко – будете здоровы!»

«Пейте, дети, молоко – будете здоровы!»

Автор:
12 июня 2022 21:52
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
236
36
История молока столь же древняя, как и история самого человечества. Только появившись на земле, человек сразу же познал вкус молока. Молоко содержит более двухсот компонентов!
Важнейшие из них, легкоусвояемые белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и другие вещества, необходимые для обеспечения нормального роста и жизнедеятельности организма человека.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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6  комментариев
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5k
Алекс Крайчек 4 часа назад
1959 год. "Рязанское чудо". Область, не блиставшая животноводством, перевыполнила план по забою скота в 4 раза. Область получила орден. Секретарь обкома - героя труда.
Забили весь приплод, большую часть молочного стада. Практически весь личный скот.
1960 год. Рязанская доярка Нина. Радуется. "Жить стало легче".
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57k
doker 3 часа назад
В детстве, у бабушки, пил парное, из под коровы, только процеженное через марлю.

После службы - всё, желудок перестал воспринимать молоко положительно.

Сын пил молоко лет до 30. Но... всё...
Так что, пейте, дети, молоко!
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34k
Растрелли Z V Ø 3 часа назад
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2k
Broscan 4 часа назад
Ахахахах напомнило


Пейте, дети, молоко- рожа будет, я .бу
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25k
Ваня 4 часа назад
пенку терпеть не мог в детском саду...
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