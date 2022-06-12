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История молока столь же древняя, как и история самого человечества. Только появившись на земле, человек сразу же познал вкус молока. Молоко содержит более двухсот компонентов!
Важнейшие из них, легкоусвояемые белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и другие вещества, необходимые для обеспечения нормального роста и жизнедеятельности организма человека.
Приятного просмотра!
Важнейшие из них, легкоусвояемые белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и другие вещества, необходимые для обеспечения нормального роста и жизнедеятельности организма человека.
Приятного просмотра!
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6.
Доярки разгадывают кроссворд. 1957 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Тамбовская область, колхоз «Коминтерн».
7.
Государственный исторический музей Южного Урала
Доярки. Июнь 1977 года. Автор: Михаил Петров. Челябинская область, Брединский район.
Доярки. Июнь 1977 года. Автор: Михаил Петров. Челябинская область, Брединский район.
12.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
На сельскохозяйственной выставке. Эстонка доит корову. 1912 год. Неизвестный автор. Эстляндская губерния.
На сельскохозяйственной выставке. Эстонка доит корову. 1912 год. Неизвестный автор. Эстляндская губерния.
16.
Музей-заповедник «Томская Писаница»
Крупнорогатый скот в загоне. Шорская девушка доит корову. Утренняя дойка. 1990 год. Автор: Валерий Кимеев. Кемеровская область, Таштагольский район.
Крупнорогатый скот в загоне. Шорская девушка доит корову. Утренняя дойка. 1990 год. Автор: Валерий Кимеев. Кемеровская область, Таштагольский район.
17.
Архив Павла Сергеевича Сухарева
После дойки. Коллектив фермы. 14 августа 1947 года. Неизвестный автор. Саратовская область, село Усатово.
После дойки. Коллектив фермы. 14 августа 1947 года. Неизвестный автор. Саратовская область, село Усатово.
21.
Государственный исторический музей Южного Урала
Молочный завод. Цех разлива молока. 26 августа 1954 года. Неизвестный автор. Челябинск.
Молочный завод. Цех разлива молока. 26 августа 1954 года. Неизвестный автор. Челябинск.
22.
Государственный исторический музей Южного Урала
Молочный завод. Автоматическая линия розлива молока. 26 ноября 1964 года. Автор: Владимир Георгиев. Миасс.
Молочный завод. Автоматическая линия розлива молока. 26 ноября 1964 года. Автор: Владимир Георгиев. Миасс.
23.
Архив Павла Сергеевича Сухарева
Пункт Донда на реке Уса. Август 1982 года. Автор: Сергей Сухарев. Ямало-Ненецкий автономный округ.
Пункт Донда на реке Уса. Август 1982 года. Автор: Сергей Сухарев. Ямало-Ненецкий автономный округ.
25.
Архив Александра Алексеевича Бобкина
За молоком. 23 сентября 1987 года. Автор: Александр Бобкин. Новокузнецк.
За молоком. 23 сентября 1987 года. Автор: Александр Бобкин. Новокузнецк.
29.
Бомбоубежище на станции метро «Маяковская». Раздача молока. 22 июля – 31 декабря 1941 года. Автор: Аркадий Шайхет. Москва.
30.
Архив Александра Алексеевича Бобкина
Молоко. 25 июля 1988 года. Автор: Александр Бобкин. Красноярский край, полуостров Таймыр, поселок Новорыбная.
Молоко. 25 июля 1988 года. Автор: Александр Бобкин. Красноярский край, полуостров Таймыр, поселок Новорыбная.
32.
Лена и Вова Червяковы в Туровском лесничестве. Из серии «Хлеб наш насущный». 1976 год. Автор: Виктор Ахломов.
33.
Короткий перекус и школьные новости. Строительство гостиницы «Россия». 1965 год. Автор: Юрий Абрамочкин. Москва.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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