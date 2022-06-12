Роковые случайности, которые изменили мир

Как бы нам не хотелось думать, что все в мире происходит по плану - но нет. Именно случайность ускорила падение Берлинской стены, виновна в бомбардировке Хиросимы и Нагасаки и она же замешана в убийстве Франца Фердинанда, из-за которого началась Первая мировая война.
Падение Берлинской стены
В 1989 году немецкий политик Гюнтер Шабовски организовал пресс-конференцию, посвящённую новой пропускной системе пересечения стены. И сказал, что со временем все ограничения будут сняты. Итальянский журналист уточнил - когда именно это произойдёт. Политик слегка растерялся глянул в документы и прочитал на титульном листе «ab sofort» - немедленно. Так он и ответил журналисту.
На деле, это была пометка срочности и предназначалось для спецслужб, а не для населения. Но что сказал, то сказал.
Через пару часов в СМИ вовсю обсуждали заявление Шабовски, а у стены скопилась огромная толпа людей, которые хотели «немедленно» перейти из одной части Германии в другую. Власти опасались бунта, поэтому разрешили проход. А через год стену и вовсе разобрали.
Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки
Весной 1945-го война была практически завершена. Наши войска взяли Берлин и немцы подписали безоговорочную капитуляцию. Осталось решить вопрос с Японией - американцы требовали от неё такой же капитуляции и других вариантов не рассматривали. А японское правительство тянуло время и в ответ на требование американцев премьер-министр страны восходящего солнца сказал: «mokusatsu» - мы подумаем.
Переводчик же обозначил слово как знак игнорирования. Далее «испорченный телефон» превратил его в крайнее несогласие. Гарри Трумэн к тому времени уже вынашивал идею бомбардировки - он хотел превратить её в операцию по устрашению СССР - но всё ещё колебался. Но когда ему доложили, что японцы «крайне не согласны на капитуляцию», тут же приказал сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Тогда погибло 160 тысяч человек и ещё десятки тысяч позже - от последствий радиоактивного излучения. 12 августа 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции.
Покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда
Оно произошло 28 июня 1914 года. Его организаторы и исполнители - сербские радикалы из «Млады Босны». По их задумке, машину с Фердинандом нужно было закидать бомбами.
Первые заговорщики, увидев авто, растерялись и не метнули смертельные устройства. Другой радикал, Неделько Чабринович, бомбу кинул, но она отскочила от брезентового верха автомобиля и отлетела в толпу сопровождающую эрцгерцога. Среди них были раненые и убитые, но упрямый Фердинанд решил продолжить путь.
Покушение сорвалось, и один из его участников, Гаврило Принцип, отправился перекусить в местное кафе. А когда вышел - обомлел, перед ним стоял автомобиль с эрцгерцогом. Дело в том, что водитель перепутал дороги и кортеж свернул не в тот переулок. Гаврило мгновенно вытащил пистолет и застрелил Фердинанда. Убийство стало поводом для начала страшной и затяжной Первой мировой войны. Она унесла миллионы жизней и перекроила карту земного шара.
Сражение при Ватерлоо
Великий император Франции проиграл битву из-за… геморроя. Перед сражением у него случился приступ этой болезни и вместо того, чтобы гарцевать на коне и управлять войском, он отмокал в ванне с целебными травами.
Вторым важным фактором проигрыша стало нерешительное поведение маршала Груши. Формально он изо всез сил спешил на помощь монарху, а на деле еле плелся с войском подкрепления. В итоге Наполеон проиграл и сошёл с арены мировой истории.
Открытие Америки
Колумб и не помышлял открывать новые континенты, его интересовал поиск морского пути в Индию. Поэтому когда он случайно наткнулся на новые земли, назвал из Вест-Индией, с 1492 по 1507 год Америка так и значилась на картах.
Эта случайность стала роковой для коренного населения континента. Вскоре в Америке появились переселенцы и когда их стало много, они принялись истреблять индейцев. по примерным оценкам, с 1492 год и по середину XX века погибло около 100 миллионов человек.
Источник:
АНТИФИШКИ
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- 25 малоизвестных фактов о бомбардировке Хиросимы
"Обычные" ковровые бомбардировки японских городов принесли куда больше жертв и разрушений. В Хиросиме погибло 70 - 80 тыс. человек. При "неатомной" бомбардировке Токио 80 - 100 тыс.
Но японская армия капитулировать не собиралась.
Не кажется странным, что после Хиросимы и Нагасаки Япония целый месяц думала?
А всё просто. С начала августа и по сентябрь советские войска в клочья разгромили японскую армию.
Если событие должно произойти, то оно произойдёт. И в этом задействованы силы и энергия всего человечества в целом.
Японцы не собирались сдаваться и после ядерный ударов прекрасно понимая что если бы у США были бы бомбы они их бы использовали на другие города . Вот после вступления в войну СССР и разгрома Квантунской Армии другого выхода у них не осталось .
Остальное вообще их области мифов .Обедал ли Принцип или завтракал никто не скажет.Но обычно террористы имели резервные планы . И А2 от второй бомбы погиб .
Хотя, в принципе, одно и тоже
Изначально вторую бомбу планировали сбросить на Кокуру, а не на Нагасаки. Однако в связи с погодными условиями были предприняты соответствующие изменения. Когда американский бомбардировщик пролетал над Кокурой, из-за большой облачности цели практически не было видно. Тогда руководство отдало приказ бомбить «запасной» город, которым оказался Нагасаки.