Роковые случайности, которые изменили мир

В 1989 году немецкий политик Гюнтер Шабовски организовал пресс-конференцию, посвящённую новой пропускной системе пересечения стены. И сказал, что со временем все ограничения будут сняты. Итальянский журналист уточнил - когда именно это произойдёт. Политик слегка растерялся глянул в документы и прочитал на титульном листе «ab sofort» - немедленно. Так он и ответил журналисту.

На деле, это была пометка срочности и предназначалось для спецслужб, а не для населения. Но что сказал, то сказал.

Через пару часов в СМИ вовсю обсуждали заявление Шабовски, а у стены скопилась огромная толпа людей, которые хотели «немедленно» перейти из одной части Германии в другую. Власти опасались бунта, поэтому разрешили проход. А через год стену и вовсе разобрали.

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