25 малоизвестных фактов о бомбардировке Хиросимы

Атомная бомбардировка Хиросимы стала поворотным моментом в истории. Несмотря на это, большинство людей практически ничего не знают об этом событии и городе. Так о чём же нам забыли рассказать учителя?
1. Хиросима и Нагасаки были единственными городами в Японии в 1945 году, в которых находилась католическая епархия.
2. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, задействовала всего 1,7% своего материала и считается крайне неэффективной.
3. Когда на Хиросиму упала бомба, там находилось около двадцати или более американских военнопленных летчиков. Штаб-сержант Ральф Дж. Нил и еще один летчик, Норман Бриссет, пережили взрыв, прыгнув в выгребную яму, но через тринадцать дней умерли от лучевой болезни.
4. Разрушение Хиросимы вызвало преобразование в энергию всего полграмма материи: вес бабочки
5. Город Хиросима раздает семена и саженцы деревьев, переживших атомную бомбардировку, как символ мира и стойкости
6. Большинство американцев узнали о существовании атомной бомбы лишь через шестнадцать часов после бомбардировки Хиросимы.
7. Гонолулу является городом-побратимом Хиросимы. Это связано с тем, что первая волна японских иммигрантов прибыла на Гавайи из Хиросимы в конце 19 века для работы в сахарной промышленности.
8. Для бомбардировки Хиросимы и Нагасаки США требовалось одобрение Великобритании, как это предусмотрено Квебекским соглашением 1943 года.
9. В сентябре 1945 года австралийский журналист Уилфред Берчетт нарушил ограничения США и пробрался в Хиросиму на поезде. Берчетт первым рассказал миру о воздействии радиации на жертв бомбардировок, что США отрицали как до, так и после публикации его рассказа.
10. На самом первым в списке целей для бомбардировок был Киото, а не Нагасаки и не Хиросима. Военный министр Генри Стимсон приказал исключить древний город с его тысячами дворцов, храмов и святынь из списка, но военные продолжали возвращать его.
11. Японское командование не осознавало, что Хиросима была полностью разрушена, почти целый день после этого. Начали поступать размытые сообщения о каком-то крупном взрыве, но японское высшее командование знало, что крупномасштабного воздушного налета на город не было.
12. Во время Второй мировой войны Доктор Сьюз рисовал антияпонские карикатуры. Когда он встретил выживших в Хиросиме, он понял, что «человек остается человеком, каким бы маленьким он ни был». Позже он написал книгу "Хортон слышит ктошек!" в качестве извинения, посвятив ее другу из Японии.
13. Во время Второй мировой войны бомбардировщики союзников часто сбрасывали листовки, предупреждающие японских граждан об эвакуации, когда они собирались бомбить город, включая Хиросиму.
14. После капитуляции Японии во Второй мировой войне американцы отправили многих японских солдат на родину через Хиросиму, чтобы показать им, насколько побеждена Япония.
15. "Пламя мира" в Хиросиме горит с момента его зажжения в 1964 году и будет гореть до тех пор, пока все ядерные бомбы на планете не будут уничтожены и планета не избавится от угрозы ядерного уничтожения.
16. Изначально Годзиллу создали как метафору отношений между людьми и ядерным оружием. Кожа монстра символизирует не чешую рептилий, а ожоги, обнаруженные у выживших после бомбардировки Хиросимы.
17. Та же группа бомбардировщиков, которая взорвала Хиросиму и Нагасаки, 509-я смешанная авиагруппа, была также первой группой вооруженных сил США, которая отреагировала на атаки 11 сентября.
18. В 1927 году в рамках рекламной акции 12-летний мальчик полетал вместе с пилотом-каскадером Дугом Дэвисом, бросая шоколадные батончики "Baby Ruth" на гоночную трассу. Мальчику это так понравилось, что, когда он вырос, он стал пилотом… Enola Gay, самолета, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму.
19. Части Хиросимы и Нагасаки, разрушенные атомными бомбами, были восстановлены и безопасны для посетителей
20. Многие высокопоставленные военные США, даже такие ястребы, как Дуглас Макартур и несколько адмиралов флота, выступали против использования атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки, называя эту меру ненужной и жестокой. Кертис ЛеМэй даже заявил, что «атомная бомба вообще не имела ничего общего с окончанием войны».
21. Пол Тиббетс — пилот, сбросивший бомбу на Хиросиму, — завещал кремировать его, чтобы на могиле не протестовали активисты антиядерного движения.
22. В день бомбардировки Хиросимы за первые три секунды сгорели тысячи людей, так как температура в месте взрыва достигла 60 миллионов градусов по Цельсию — в 10 000 раз горячее, чем на поверхности Солнца.
23. США запретили книги и фильмы о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, а также все сатирические карикатуры на генерала Макартура.
24. Хиросима — одно из немногих мест за пределами США, где отмечается день Мартина Лютера Кинга, потому что за несколько недель до смерти он написал письмо в Японию с просьбой посетить округ и распространить свое слово в поддержку мира.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Неприятные ситуации с бестактными кассирами, которые суют свой нос в чужие покупки
- После проведённой свадьбы тамада влюбилась в жениха
- Жуткие истории: 27 ужасающих правдивых рассказов о призраках и других встречах с неизвестным
- Памятник Ленину в Антарктиде: советское наследие на «полюсе недоступности»
- К этому их жизнь не готовила: 15+ историй с неожиданным финалом
Бомба содержала 64 килограмма чрезвычайно дорогого высокообогащённого урана (около 90 % U235), из них около 700 граммов (или чуть более 1 %) непосредственно участвовало в цепной ядерной реакции.
И Годзилла в японском фольклоре появилась гораздо раньше, чем бомбардировка Хиросимы и Нагасаки
Так как, стоило бы сбросить на Германию такие бомбы в 44 (если бы они были тогда), сохранив жизни миллионам (в том числе и немцам), если бы это немедленно прекратило войну?
А вообще тема очень обширная, про каждый отдельный эпизод можно целую книгу писать.
4. Разрушение Хиросимы вызвало преобразование в энергию всего полграмма материи: вес бабочки
Автор определись!
А ниче, что бомба взорвалась в 240 метрах от земли?
"Минус".