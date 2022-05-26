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25 малоизвестных фактов о бомбардировке Хиросимы

25 малоизвестных фактов о бомбардировке Хиросимы

Автор:
26 мая 2022 08:10
Сообщество : Факты
Метки: Атомная бомбардировка Японии   вторая мировая война   история   факты   хиросима   ядерная бомба   
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Атомная бомбардировка Хиросимы стала поворотным моментом в истории. Несмотря на это, большинство людей практически ничего не знают об этом событии и городе. Так о чём же нам забыли рассказать учителя?

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3. Когда на Хиросиму упала бомба, там находилось около двадцати или более американских военнопленных летчиков. Штаб-сержант Ральф Дж. Нил и еще один летчик, Норман Бриссет, пережили взрыв, прыгнув в выгребную яму, но через тринадцать дней умерли от лучевой болезни.

9. В сентябре 1945 года австралийский журналист Уилфред Берчетт нарушил ограничения США и пробрался в Хиросиму на поезде. Берчетт первым рассказал миру о воздействии радиации на жертв бомбардировок, что США отрицали как до, так и после публикации его рассказа.

10. На самом первым в списке целей для бомбардировок был Киото, а не Нагасаки и не Хиросима. Военный министр Генри Стимсон приказал исключить древний город с его тысячами дворцов, храмов и святынь из списка, но военные продолжали возвращать его.

11. Японское командование не осознавало, что Хиросима была полностью разрушена, почти целый день после этого. Начали поступать размытые сообщения о каком-то крупном взрыве, но японское высшее командование знало, что крупномасштабного воздушного налета на город не было.

12. Во время Второй мировой войны Доктор Сьюз рисовал антияпонские карикатуры. Когда он встретил выживших в Хиросиме, он понял, что «человек остается человеком, каким бы маленьким он ни был». Позже он написал книгу "Хортон слышит ктошек!" в качестве извинения, посвятив ее другу из Японии.

16. Изначально Годзиллу создали как метафору отношений между людьми и ядерным оружием. Кожа монстра символизирует не чешую рептилий, а ожоги, обнаруженные у выживших после бомбардировки Хиросимы.

17. Та же группа бомбардировщиков, которая взорвала Хиросиму и Нагасаки, 509-я смешанная авиагруппа, была также первой группой вооруженных сил США, которая отреагировала на атаки 11 сентября.

18. В 1927 году в рамках рекламной акции 12-летний мальчик полетал вместе с пилотом-каскадером Дугом Дэвисом, бросая шоколадные батончики "Baby Ruth" на гоночную трассу. Мальчику это так понравилось, что, когда он вырос, он стал пилотом… Enola Gay, самолета, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму.

20. Многие высокопоставленные военные США, даже такие ястребы, как Дуглас Макартур и несколько адмиралов флота, выступали против использования атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки, называя эту меру ненужной и жестокой. Кертис ЛеМэй даже заявил, что «атомная бомба вообще не имела ничего общего с окончанием войны».

24. Хиросима — одно из немногих мест за пределами США, где отмечается день Мартина Лютера Кинга, потому что за несколько недель до смерти он написал письмо в Японию с просьбой посетить округ и распространить свое слово в поддержку мира.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Атомная бомбардировка Японии   вторая мировая война   история   факты   хиросима   ядерная бомба   
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46  комментариев
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9k
Владимир 9 часов назад
>> Разрушение Хиросимы вызвало преобразование в энергию всего полграмма материи: вес бабочки

Бомба содержала 64 килограмма чрезвычайно дорогого высокообогащённого урана (около 90 % U235), из них около 700 граммов (или чуть более 1 %) непосредственно участвовало в цепной ядерной реакции.
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1k
Vovan Petroff 10 минут назад
На Хиросиму много ссаки.
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2k
Vad Час назад
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3k
VPJ 3 часа назад
Не верю, что амеры предупреждали о ядерной бомбардировке сбрасывая листовки. Эдак дойдет до того, что, скоро мы будем читать и смотреть и слушать: " были организованы транспортные конвои и гуманитарные коридоры по эвакуации японцев."
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37k
Example 6.2.6 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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2k
Vасилич 6 часов назад
Представляется сомнительным факт № 13, чтобы американцы предупреждали листовками о предстоящих бомбардировках. Перед тем как сбросить атомные бомбы, американцы бомбили другие японские города своим любимым способом - ковровыми бомбардировками и количество жертв среди мирного населения было очень большим, а тут вдруг решили предупредить? И для японцев шоком было не количество погибших, а способ.
И Годзилла в японском фольклоре появилась гораздо раньше, чем бомбардировка Хиросимы и Нагасаки
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4k
Vlad 7 часов назад
И эти люди, которые ни на минуту не сожалеют о содеянном и ни разу не извинились, сейчас Россию осуждают? Хорошее оправдание придумал себе Трумен на тот момент: "чтоб сберечь жизни тысячам американских солдат". Только представьте на минуту, что Россия сейчас, "что бы сберечь тысячи жизней русских солдат" @6нет ядрёной бомбой по Киеву. Вообще такое возможно вообразить?
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392
Андрей 7 часов назад
Самый главный факт, бомбардировка не имела военного смысла, Япония уже была побеждена, это только демонстрация возможностей штатов, эти люди отдавая приказ отлично понимали, что просто убивают тысячи людей....
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10k
Roy Batty 8 часов назад
Казалось бы после такого японцы должны были поколениями люто ненавидеть пиндосов. Ан нет. Даже наоборот. Чудеса.
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6k
evenSeven 8 часов назад
Гореть америкосам за это в аду
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45k
dima423 8 часов назад
А в Японии молодёжь даже не знает что США на них ядерную бомбу сбрасывали...
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7k
Sergey 8 часов назад
зато сейчас "гордые самураи" не высовывают язык из жопы тех, кто их бомбил...так то
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576
HalloFreeSpace 8 часов назад
И теперь японцы топят за США , быстро им мозги промыли .
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37k
Example 6.2.6 8 часов назад
Вот наглядно и более менее подробно.

Ссылка youtu.be


А вообще тема очень обширная, про каждый отдельный эпизод можно целую книгу писать.
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1k
Мурчелло 9 часов назад
Автор,имей совесть.Проверяй ошибки.Такое отношение к читателям будет вознаграждаться минусами.
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29k
BuG 9 часов назад
2. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, задействовала всего 1,7% своего материала и считается крайне неэффективной.

4. Разрушение Хиросимы вызвало преобразование в энергию всего полграмма материи: вес бабочки

Автор определись!
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392
Андрей BuG 7 часов назад
Автор не писатель, автор копипастер...
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5k
Ыукп 9 часов назад
"Эйдзо Номура японец, переживший взрыв в Хиросиме в подвале всего в 170 метрах от эпицентра. Он прожил еще 37 лет"
А ниче, что бомба взорвалась в 240 метрах от земли?
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2k
Лёха 9 часов назад
Надёргал разной хрени. Даже шрифт не отредактировал. А о Цутому Ямагучи не написал...
"Минус".
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