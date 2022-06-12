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Сообщество Треники&Вареники 4772 поста • 1183 подписчика подписаться
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В запале борьбы с курением

В запале борьбы с курением

Автор:
12 июня 2022 04:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Денис   курение   отдел полиции   
803
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Курение зло и приносит вред здоровью. Это аксиома. Только в представленном случае большие проблемы курение принесло борцу с ним. И скорей всего получит проблемы, а возможно, что и реальный срок не за то что такой "идейный борцун", а потому как гнилой. И реальную статью получит по своим заслугам. Сам себе её поднял:


Новосибирск. Семейная пара возвращалась домой на Владимира Высоцкого, 11. Недалеко от входа дед устроил перекур. Дениса это задело: завязался разговор на повышенных тонах. И далее Денис стал избивать деда.


На шум драки выбежали соседи, они предложили пострадавшему пожилому человеку вызвать скорую и полицию. Что он и сделал.


"9 июня в отдел полиции №6 «Октябрьский» поступило сообщение о нанесении телесных повреждений мужчине. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – прокомментировали случившееся в ГУ МВД по Новосибирской области.


Думаю, что уже сейчас этот Денис размазывает свои сопли по щекам и извиняется в отделе полиции. Было бы хорошо, если бы этот момент выложили в сеть.


И было бы правильно, если бы против этого Дениса возбудили реальное уголовное дело.

Источник:

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Метки: Денис   курение   отдел полиции   
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17  комментариев
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11k
Кыся 6 часов назад
Вроде дед достаточно далеко курил, никому не мешал, чего до*бался? Видимо, там и до этого был конфликт. Посадят - и поделом.
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12k
gnyS i Минуту назад
Надеюсь посадят.
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2k
cfhfwby Полчаса назад
Стоял бы там какой-нибудь с бородой, то он бы еще и бабу свою ему предложил оттянуть...
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2k
Старичок 40 минут назад
мудак этот денис. продаст многое, чтобы не сесть.
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1k
Monher 3 часа назад
Бл@дь, вот эти кухонные боксеры только слабых и немощных могут победить... Сук@, интересно посадят нет ублюдка?
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4k
Frank Borman 4 часа назад
Гопник выместил свое плохое настроение на деде.
Лечится очень просто: 1-2 года тюрьмы, и гопник научится держать себя в руках.
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6k
sumrаknn 4 часа назад
Сначала показалось что дед быковал а потом пошел и начал драку, пересмотрел - нет, это мразота стала быковать на слабого, а дед шел домой и не начинал, это мразота напала. И таки да, того кто пресмыкается перед сильными и нападает на слабых надо наказывать реальным сроком.
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16k
Alex ASK 5 часов назад
Судя по диалогу, тёрки у них давно по этому поводу
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−13
Damvrot 7 часов назад
В штатах тоже так , кто мусаров первее вызовет тот и прав.
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−13
Damvrot 7 часов назад
Вот так и курить бросит .
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2k
svp 68 7 часов назад
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6k
Кирилл 7 часов назад
Дед, собственно, за дело отхватил, если по-честному, но если по-людски, то не стоило трогать руками этот хворост.
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3k
Parus59 8 часов назад
Дед, не пи..бы и остался бы целым. Базар надо фильтровать.
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