В запале борьбы с курением

Курение зло и приносит вред здоровью. Это аксиома. Только в представленном случае большие проблемы курение принесло борцу с ним. И скорей всего получит проблемы, а возможно, что и реальный срок не за то что такой "идейный борцун", а потому как гнилой. И реальную статью получит по своим заслугам. Сам себе её поднял:
Новосибирск. Семейная пара возвращалась домой на Владимира Высоцкого, 11. Недалеко от входа дед устроил перекур. Дениса это задело: завязался разговор на повышенных тонах. И далее Денис стал избивать деда.
На шум драки выбежали соседи, они предложили пострадавшему пожилому человеку вызвать скорую и полицию. Что он и сделал.
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"9 июня в отдел полиции №6 «Октябрьский» поступило сообщение о нанесении телесных повреждений мужчине. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – прокомментировали случившееся в ГУ МВД по Новосибирской области.
Думаю, что уже сейчас этот Денис размазывает свои сопли по щекам и извиняется в отделе полиции. Было бы хорошо, если бы этот момент выложили в сеть.
И было бы правильно, если бы против этого Дениса возбудили реальное уголовное дело.
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АНТИФИШКИ
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