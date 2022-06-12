В запале борьбы с курением

"9 июня в отдел полиции №6 «Октябрьский» поступило сообщение о нанесении телесных повреждений мужчине. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – прокомментировали случившееся в ГУ МВД по Новосибирской области.

Думаю, что уже сейчас этот Денис размазывает свои сопли по щекам и извиняется в отделе полиции. Было бы хорошо, если бы этот момент выложили в сеть.

И было бы правильно, если бы против этого Дениса возбудили реальное уголовное дело.