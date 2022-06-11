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Прелестные котики Рихардса Донскиса

Прелестные котики Рихардса Донскиса

Автор:
11 июня 2022 21:56
Метки: живопись   картины   кошки   красиво   художник   
151
15
Рихардс Донскис (Rihards Donskis), латвийский художник и музыкант. Рихардс более известен под псевдонимом Apofiss, он называет рисование не работой, а всего лишь своим самым любимым хобби. Посмотрите подборку котиков, которые были написаны этим замечательным художником.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: живопись   картины   кошки   красиво   художник   
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