Прелестные котики Рихардса Донскиса

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Рихардс Донскис (Rihards Donskis), латвийский художник и музыкант. Рихардс более известен под псевдонимом Apofiss, он называет рисование не работой, а всего лишь своим самым любимым хобби. Посмотрите подборку котиков, которые были написаны этим замечательным художником.
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Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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