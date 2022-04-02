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Сноубордист спасся из ледяной ловушки в Альпах благодаря смартфону

Сноубордист спасся из ледяной ловушки в Альпах благодаря смартфону (6 фото)

Автор:
02 апреля 2022 11:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   iphone   Альпы   смартфон   сноубординг   сноубордист   спасение человека   чуть не погиб   экстремальный спорт   экстренные службы   
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41-летний британец Тим Блейки катался на сноуборде в Альпах (вне трасс и в одиночку) на высоте 3000 метров, когда внезапно рухнул в пятиметровую расщелину. Ему повезло, что он приземлился на хрупкий снежный мост и не провалился дальше. Но положение казалось практически безвыходным.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   iphone   Альпы   смартфон   сноубординг   сноубордист   спасение человека   чуть не погиб   экстремальный спорт   экстренные службы   
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2  комментария
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anpetrof 23 минуты назад
Ну вот, лишили археологов будущего ценной находки...
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Шурман Час назад
5 раз смысла нет наживать просто зажать кнопку выключения и попрет сигнал соc , один раз нажал и не увидел слышу что с мной полиция начала разговаривать
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