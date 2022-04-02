Сноубордист спасся из ледяной ловушки в Альпах благодаря смартфону

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41-летний британец Тим Блейки катался на сноуборде в Альпах (вне трасс и в одиночку) на высоте 3000 метров, когда внезапно рухнул в пятиметровую расщелину. Ему повезло, что он приземлился на хрупкий снежный мост и не провалился дальше. Но положение казалось практически безвыходным.
Когда первоначальная паника прошла, Тим понял, что на его почти полностью разряженном iPhone есть возможность активировать функцию безопасности.
Для этого надо пять раз нажать кнопку питания. И тогда смартфон сообщит о его местонахождении и вызовет экстренные службы.
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На снимке: вид из расщелины, в которую упал Тим Блейки
В этот момент зарядка смартфона находилась на уровне всего 3%. Но у Тима в рюкзаке лежало аккумуляторное зарядное устройство, нужно было только осторожно до него дотянуться.
«У меня в рюкзаке была аккумуляторная зарядка, и мне приходилось двигаться очень, очень осторожно, чтобы снять его и вытащить устройство. У меня там была связь 3G, но ее нужно было поддерживать достаточно долго, чтобы меня нашли, — рассказал Тим. — Прошло 20 минут, прежде чем я связался со службой экстренной помощи, и они сказали мне не двигаться».
После звонка он сфотографировал своё опасное положение на снежном мосту, который мог рухнуть в любой момент.
«У меня в рюкзаке была аккумуляторная зарядка, и мне приходилось двигаться очень, очень осторожно, чтобы снять его и вытащить устройство. У меня там была связь 3G, но ее нужно было поддерживать достаточно долго, чтобы меня нашли, — рассказал Тим. — Прошло 20 минут, прежде чем я связался со службой экстренной помощи, и они сказали мне не двигаться».
После звонка он сфотографировал своё опасное положение на снежном мосту, который мог рухнуть в любой момент.
Тим Блейки использовал аварийную функцию своего iPhone, чтобы предупредить службы экстренной помощи, и был спасен
Функция экстренного вызова SOS от Apple настроена на всех устройствах iPhone. Чтобы использовать её, владельцам последних моделей необходимо пять раз подряд быстро нажать кнопку питания в правом верхнем углу.
Затем появляется экран с восьмисекундным обратным отсчетом, спрашивающий, хотят ли пользователи продолжить вызов. Если он не будет отменен, то автоматически вызовет местный номер службы экстренной помощи.
После завершения вызова всем экстренным контактам, установленным в телефоне, будет отправлен текст, а также местонахождение вызывающего абонента.
Затем появляется экран с восьмисекундным обратным отсчетом, спрашивающий, хотят ли пользователи продолжить вызов. Если он не будет отменен, то автоматически вызовет местный номер службы экстренной помощи.
После завершения вызова всем экстренным контактам, установленным в телефоне, будет отправлен текст, а также местонахождение вызывающего абонента.
Доброволец-спасатель Михаэль Шварцль, австриец, находился на горнолыжном курорте Саас-Фе в Швейцарии, когда ему в экстренную службу позвонили и сообщили о местонахождении Тима Блейки. Шварцль, возглавлявший спасательную группу, оценил ситуацию и вызвал вертолёт, чтобы доставить спасателей к месту инцидента.
Через 45 минут Тим Блейки уже был на пути в больницу. Через неделю он вернулся домой в Лондон — всего лишь с повреждённой связкой на лодыжке.
Через 45 минут Тим Блейки уже был на пути в больницу. Через неделю он вернулся домой в Лондон — всего лишь с повреждённой связкой на лодыжке.
Тим Блейки и Михаэль Шварцль
После чего Тим Блейки и рассказал о том, что с ним произошло, в соцсетях:
"Неделю назад и в эту самую минуту мое отношение к жизни резко изменилось. Майкл и его команда буквально спасли мне жизнь. Я до сих пор не знаю, как я когда-нибудь отплачу ему и швейцарским спасательным службам".
"Семнадцать лет катания на сноуборде, и большую часть времени я проводил в одиночку и вне трасс. Никогда больше не буду кататься один".
"Последнее спасибо Apple и их боковой кнопке, которую надо нажать пять раз для вызова экстренных служб".
Михаэль Шварцль, проработавший горным спасателем 25 лет, сказал: "Этому парню очень повезло, что у него есть такой сигнал телефона. Три дня спустя я побывал в похожей спасательной операции неподалёку, но там человек упал с высоты 30 метров и погиб".
"Неделю назад и в эту самую минуту мое отношение к жизни резко изменилось. Майкл и его команда буквально спасли мне жизнь. Я до сих пор не знаю, как я когда-нибудь отплачу ему и швейцарским спасательным службам".
"Семнадцать лет катания на сноуборде, и большую часть времени я проводил в одиночку и вне трасс. Никогда больше не буду кататься один".
"Последнее спасибо Apple и их боковой кнопке, которую надо нажать пять раз для вызова экстренных служб".
Михаэль Шварцль, проработавший горным спасателем 25 лет, сказал: "Этому парню очень повезло, что у него есть такой сигнал телефона. Три дня спустя я побывал в похожей спасательной операции неподалёку, но там человек упал с высоты 30 метров и погиб".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews iphone Альпы смартфон сноубординг сноубордист спасение человека чуть не погиб экстремальный спорт экстренные службы
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