Сноубордист спасся из ледяной ловушки в Альпах благодаря смартфону

После чего Тим Блейки и рассказал о том, что с ним произошло, в соцсетях:



"Неделю назад и в эту самую минуту мое отношение к жизни резко изменилось. Майкл и его команда буквально спасли мне жизнь. Я до сих пор не знаю, как я когда-нибудь отплачу ему и швейцарским спасательным службам".



"Семнадцать лет катания на сноуборде, и большую часть времени я проводил в одиночку и вне трасс. Никогда больше не буду кататься один".



"Последнее спасибо Apple и их боковой кнопке, которую надо нажать пять раз для вызова экстренных служб".



Михаэль Шварцль, проработавший горным спасателем 25 лет, сказал: "Этому парню очень повезло, что у него есть такой сигнал телефона. Три дня спустя я побывал в похожей спасательной операции неподалёку, но там человек упал с высоты 30 метров и погиб".