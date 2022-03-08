Сколько нужно коней, чтобы поздравить женщин с 8 марта? Табун!

Международный женский день - праздник, который отмечается во всех странах мира. Каждый год мужчины планеты Земля ломают голову над тем, что подарить и как поздравить прекрасный пол.
И если до недавних событий в России можно было найти ответ на прилавках магазинов техники,
парфюмерии и одежды, то в этом году для мужской части России задача максимально усложнилась.
Но это не помешало фермерам из башкирского села Улу-Теляк оригинально поздравить милых дам.
Для этого им понадобилась смекалка, и огромный табун лошадей. С помощью животных и корма сельскохозяйственники смогли выстроить на заснеженном пастбище послание для своих дам, которое можно было разглядеть с высоты птичьего полета.
К слову, не менее красивое и масштабное поздравление сделали в Армении, где в ночном городе при помощи городских огней выстроили цифру 8, которую было видно с воздуха.
А вы как поздравили своих знакомых женщин?
Источник:
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