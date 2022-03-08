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Сколько нужно коней, чтобы поздравить женщин с 8 марта? Табун!

Сколько нужно коней, чтобы поздравить женщин с 8 марта? Табун! (5 фото)

Автор:
08 марта 2022 22:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 8 марта   айфон   инетерсно   кони   необычно   подарки   поздравление   праздник   
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Международный женский день - праздник, который отмечается во всех странах мира. Каждый год мужчины планеты Земля ломают голову над тем, что подарить и как поздравить прекрасный пол.

И если до недавних событий в России можно было найти ответ на прилавках магазинов техники,

парфюмерии и одежды, то в этом году для мужской части России задача максимально усложнилась.

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Но это не помешало фермерам из башкирского села Улу-Теляк оригинально поздравить милых дам.

Для этого им понадобилась смекалка, и огромный табун лошадей. С помощью животных и корма сельскохозяйственники смогли выстроить на заснеженном пастбище послание для своих дам, которое можно было разглядеть с высоты птичьего полета.

К слову, не менее красивое и масштабное поздравление сделали в Армении, где в ночном городе при помощи городских огней выстроили цифру 8, которую было видно с воздуха.

А вы как поздравили своих знакомых женщин?

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Метки: 8 марта   айфон   инетерсно   кони   необычно   подарки   поздравление   праздник   

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