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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-72

Смешные комментарии из социальных сетей-72

Автор:
11 июня 2022 14:31
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
1582
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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44  комментария
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14k
Александр 2 часа назад
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У всех жопы мутные.
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23k
Юрий 5 секунд назад
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Ага, 39 пропущенных....
Достаточно одного пропущенного.
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86k
Феофан 13 секунд назад
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42k
Карандаш 44 секунды назад
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Может это остальные метрового роста?
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11k
GMN Минуту назад
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Гравицапа. Он знает КУ и дзинь....
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23k
Юрий 4 минуты назад
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