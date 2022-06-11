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Как резать лук в борщ

Как резать лук в борщ

Автор:
11 июня 2022 07:43
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Приколы   Юмор   борщ   лук   форумы   
230
7
Общение в интернете ( горе - комментаторы ). БОян БОянистый. НО, я с удовольствием ещё раз почитал и посмеялся.
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Источник:

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Метки: Приколы   Юмор   борщ   лук   форумы   
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7  комментариев
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57k
doker 59 минут назад
А вы пробовали борщ с молодой крапивой?

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Шурман 37 минут назад
[мат] , захотелось борща , сейчас 7 утра а магазины в 9 откроются . За мясом придется идти все остальное есть .
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