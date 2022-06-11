Антон: — Привет, друзья! Жена приезжает из командировки, решил приготовить борщ для торжественной встречи. Никто не знает, лук для зажарки лучше шинковать кубиками или полукольцами?

ЛюдаЛюдмила:

— Кубиками, конечно. Это все знают.

Юлечка:

— Кубиками? Да вы, я смотрю готовить не умеете.

ЛюдаЛюдмила: — Я столько за свою жизнь борщей наварила, что вам и не снилось. Конечно кубиками.

Юлечка: – Ну, не знаю, у нас в Воронеже моя бабушка всегда резала лук полукольцами. А уж она пятерых на этом борще вырастила!

Галя:

— В Воронеже??? В Воронеже???!!

Юрiй Сiдоренко:

— Ви говорите у Воронежі? Я добре розчув?

Галя:

–Ахахахахаха!!!!

Витёк:

— Х...й

Юлечка:

— А что вас удивляет?

Антон:

–Так я не понял, как лук резать–то?

Юрiй Сiдоренко: — Люди з Росії вчать українців готувати борщ! Кінець світу настав!

Сибиряк: — А чего бы вас и не поучить? Борщ это не только украинское блюдо! На Руси всегда готовили борщ!

ЛюдаЛюдмила:

— Только кубиками!

ВитёкХ:

–Х...юбиками!

Юлечка:

— Полукольцами, Антон, не слушайте этих дебилов

ЛюдаЛюдочка:

– Ты сама проститутка!

Юрiй Сiдоренко: — кляті москалі, не хапайте наш незалежний вільний борщ своїми лапами!

Сибиряк:

– А вот и бандеровцы пожаловали!

ВитёкХ:

— Х...еровцы

Галя:

– Антон, лук в борще вообще не обязателен.

ЛюдаЛюдмила:

– Еще одна дебилка

Юлечка:

– Ты кого проституткой назвала, тварь?!!!!!

Сибиряк: – Ничего, придет зима, вы газа попросите! Путин все правильно делает!

Антон: – Ничего не понял про лук. Жена уже по пути с аэропорта!

Галя: – Вот приедет домой пусть сама борщ делает, не мужское это дело.

Юлечка:

— И правда, подкаблучник!

Антон:

– Почему? Я просто варю борщ!

Сибиряк: — Еще надо разобраться, с кем твоя баба в командировку ездила. Знаю я такие командировки.

Галя:

– Да, кстати!

ВитёкХ:

— Х....яти

Юрiй Сiдоренко: — Може твоя дружина в АТО їздила? Треба б в Миротворець написати, нехай розберуться.

Юлечка:

– Ага, ага. В АТО. С Ашотом в Геленджик!

Антон: – Друзья, я всего лишь попросил сказать мне, как резать лук для борща...

ЛюдаЛюдочка: – И хочется тебе после всего этого её борщом встречать? Тьфу! Обмельчали мужики! Никакого чувства собственного достоинства!

Сибиряк:

– Прошу не обобщать.

Юрiй Сiдоренко:

— У москалів навіть мужики, як баби!

Сибиряк:

– Заткнись уже, фашист!

Витёк:

– Х...ист

Галя:

– Я с таким даже общаться не хочу. Отписываюсь.

Сибиряк:

— Я тоже. Тряпка!

Юлечка:

— А я в бан его!

ЛюдаЛюдмила:

– Бан.

Антон:

– Ау! Ну, про лук ответьте хоть...

Антон:

– Ау!

Антон:

– Черт, как резать?! Кубиками?

Антон:

– Есть тут кто?

Витёк:

– Х...йто