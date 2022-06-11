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Общение в интернете ( горе - комментаторы ). БОян БОянистый. НО, я с удовольствием ещё раз почитал и посмеялся.
Антон: — Привет, друзья! Жена приезжает из командировки, решил приготовить борщ для торжественной встречи. Никто не знает, лук для зажарки лучше шинковать кубиками или полукольцами?
ЛюдаЛюдмила:
— Кубиками, конечно. Это все знают.
Юлечка:
— Кубиками? Да вы, я смотрю готовить не умеете.
ЛюдаЛюдмила: — Я столько за свою жизнь борщей наварила, что вам и не снилось. Конечно кубиками.
Юлечка: – Ну, не знаю, у нас в Воронеже моя бабушка всегда резала лук полукольцами. А уж она пятерых на этом борще вырастила!
Галя:
— В Воронеже??? В Воронеже???!!
Юрiй Сiдоренко:
— Ви говорите у Воронежі? Я добре розчув?
Галя:
–Ахахахахаха!!!!
Витёк:
— Х...й
Юлечка:
— А что вас удивляет?
Антон:
–Так я не понял, как лук резать–то?
Юрiй Сiдоренко: — Люди з Росії вчать українців готувати борщ! Кінець світу настав!
Сибиряк: — А чего бы вас и не поучить? Борщ это не только украинское блюдо! На Руси всегда готовили борщ!
ЛюдаЛюдмила:
— Только кубиками!
ВитёкХ:
–Х...юбиками!
Юлечка:
— Полукольцами, Антон, не слушайте этих дебилов
ЛюдаЛюдочка:
– Ты сама проститутка!
Юрiй Сiдоренко: — кляті москалі, не хапайте наш незалежний вільний борщ своїми лапами!
Сибиряк:
– А вот и бандеровцы пожаловали!
ВитёкХ:
— Х...еровцы
Галя:
– Антон, лук в борще вообще не обязателен.
ЛюдаЛюдмила:
– Еще одна дебилка
Юлечка:
– Ты кого проституткой назвала, тварь?!!!!!
Сибиряк: – Ничего, придет зима, вы газа попросите! Путин все правильно делает!
Антон: – Ничего не понял про лук. Жена уже по пути с аэропорта!
Галя: – Вот приедет домой пусть сама борщ делает, не мужское это дело.
Юлечка:
— И правда, подкаблучник!
Антон:
– Почему? Я просто варю борщ!
Сибиряк: — Еще надо разобраться, с кем твоя баба в командировку ездила. Знаю я такие командировки.
Галя:
– Да, кстати!
ВитёкХ:
— Х....яти
Юрiй Сiдоренко: — Може твоя дружина в АТО їздила? Треба б в Миротворець написати, нехай розберуться.
Юлечка:
– Ага, ага. В АТО. С Ашотом в Геленджик!
Антон: – Друзья, я всего лишь попросил сказать мне, как резать лук для борща...
ЛюдаЛюдочка: – И хочется тебе после всего этого её борщом встречать? Тьфу! Обмельчали мужики! Никакого чувства собственного достоинства!
Сибиряк:
– Прошу не обобщать.
Юрiй Сiдоренко:
— У москалів навіть мужики, як баби!
Сибиряк:
– Заткнись уже, фашист!
Витёк:
– Х...ист
Галя:
– Я с таким даже общаться не хочу. Отписываюсь.
Сибиряк:
— Я тоже. Тряпка!
Юлечка:
— А я в бан его!
ЛюдаЛюдмила:
– Бан.
Антон:
– Ау! Ну, про лук ответьте хоть...
Антон:
– Ау!
Антон:
– Черт, как резать?! Кубиками?
Антон:
– Есть тут кто?
Витёк:
– Х...йто
ЛюдаЛюдмила:
— Кубиками, конечно. Это все знают.
Юлечка:
— Кубиками? Да вы, я смотрю готовить не умеете.
ЛюдаЛюдмила: — Я столько за свою жизнь борщей наварила, что вам и не снилось. Конечно кубиками.
Юлечка: – Ну, не знаю, у нас в Воронеже моя бабушка всегда резала лук полукольцами. А уж она пятерых на этом борще вырастила!
Галя:
— В Воронеже??? В Воронеже???!!
Юрiй Сiдоренко:
— Ви говорите у Воронежі? Я добре розчув?
Галя:
–Ахахахахаха!!!!
Витёк:
— Х...й
Юлечка:
— А что вас удивляет?
Антон:
–Так я не понял, как лук резать–то?
Юрiй Сiдоренко: — Люди з Росії вчать українців готувати борщ! Кінець світу настав!
Сибиряк: — А чего бы вас и не поучить? Борщ это не только украинское блюдо! На Руси всегда готовили борщ!
ЛюдаЛюдмила:
— Только кубиками!
ВитёкХ:
–Х...юбиками!
Юлечка:
— Полукольцами, Антон, не слушайте этих дебилов
ЛюдаЛюдочка:
– Ты сама проститутка!
Юрiй Сiдоренко: — кляті москалі, не хапайте наш незалежний вільний борщ своїми лапами!
Сибиряк:
– А вот и бандеровцы пожаловали!
ВитёкХ:
— Х...еровцы
Галя:
– Антон, лук в борще вообще не обязателен.
ЛюдаЛюдмила:
– Еще одна дебилка
Юлечка:
– Ты кого проституткой назвала, тварь?!!!!!
Сибиряк: – Ничего, придет зима, вы газа попросите! Путин все правильно делает!
Антон: – Ничего не понял про лук. Жена уже по пути с аэропорта!
Галя: – Вот приедет домой пусть сама борщ делает, не мужское это дело.
Юлечка:
— И правда, подкаблучник!
Антон:
– Почему? Я просто варю борщ!
Сибиряк: — Еще надо разобраться, с кем твоя баба в командировку ездила. Знаю я такие командировки.
Галя:
– Да, кстати!
ВитёкХ:
— Х....яти
Юрiй Сiдоренко: — Може твоя дружина в АТО їздила? Треба б в Миротворець написати, нехай розберуться.
Юлечка:
– Ага, ага. В АТО. С Ашотом в Геленджик!
Антон: – Друзья, я всего лишь попросил сказать мне, как резать лук для борща...
ЛюдаЛюдочка: – И хочется тебе после всего этого её борщом встречать? Тьфу! Обмельчали мужики! Никакого чувства собственного достоинства!
Сибиряк:
– Прошу не обобщать.
Юрiй Сiдоренко:
— У москалів навіть мужики, як баби!
Сибиряк:
– Заткнись уже, фашист!
Витёк:
– Х...ист
Галя:
– Я с таким даже общаться не хочу. Отписываюсь.
Сибиряк:
— Я тоже. Тряпка!
Юлечка:
— А я в бан его!
ЛюдаЛюдмила:
– Бан.
Антон:
– Ау! Ну, про лук ответьте хоть...
Антон:
– Ау!
Антон:
– Черт, как резать?! Кубиками?
Антон:
– Есть тут кто?
Витёк:
– Х...йто
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Источник:
АНТИФИШКИ
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